Xuất sắc giành HCV, tay chèo coneing Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương được thưởng thế nào?

'Song' Hương mở hàng vàng cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Chiều 10.12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 33 nhờ màn thể hiện xuất sắc của hai VĐV canoeing Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương ở nội dung canoeing đôi nữ 500 m. Bộ đôi đã thi đấu đầy tốc độ và bản lĩnh, vượt qua các đối thủ mạnh trong khu vực để mở hàng HCV cho đoàn Việt Nam.

2 cô gái vàng của canoeing Việt Nam ẢNH: QUANG TUYẾN

Với thành tích này, mỗi VĐV sẽ nhận các khoản thưởng theo quy định hiện hành cùng những phần thưởng xã hội hóa. Theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP, mức thưởng dành cho một VĐV đoạt HCV SEA Games là 45 triệu đồng, bên cạnh khoản thưởng nóng 10 triệu đồng từ Cục TDTT Việt Nam.

Tấm HCV SEA Games xứng đáng cho những nỗ lực của 'song' Hương ẢNH: QUANG TUYẾN

Tổng cộng, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương sẽ nhận ít nhất 55 triệu đồng mỗi người, chưa tính các khoản thưởng bổ sung từ các đơn vị tài trợ, liên đoàn hay mạnh thường quân - vốn thường được công bố sau khi đoàn kết thúc ngày thi đấu.

Các VĐV giành thành tích cao có thể được thưởng thêm từ các nguồn khác

Thực tế, VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games thường có cơ hội nhận thêm nhiều phần thưởng giá trị từ các liên đoàn thể thao và các đơn vị tài trợ. Ở những kỳ đại hội trước, nhiều liên đoàn đã treo mức thưởng lớn để động viên tinh thần thi đấu, từ khoản thưởng 100 triệu đồng của Liên đoàn Võ thuật tổng hợp đến quỹ thưởng hàng tỉ đồng của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam khi đội tuyển hoàn thành chỉ tiêu.

SEA Games 32 từng ghi nhận trường hợp điển hình là VĐV Nguyễn Thị Oanh, người nhận tổng cộng hàng trăm triệu đồng tiền thưởng từ nguồn xã hội hóa, Cục TDTT và các nhà tài trợ, chưa kể những phần thưởng giá trị như ô tô hay căn hộ. Trước đó, các tên tuổi lớn như Nguyễn Thị Ánh Viên cũng nhiều lần được thưởng ở mức rất cao nhờ thành tích nổi bật.

Nguyễn Thị Oanh là một trong những VĐV nổi bật nhất SEA Games 32

Ở SEA Games 32, môn đầu tiên mang về HCV cho đoàn thể thao Việt Nam là cờ ốc và đến năm nay, vinh dự này đã thuộc về môn canoeing với "song" Hương. Thành tích mở màn đầy thuận lợi này tạo động lực tinh thần lớn cho toàn đội canoeing Việt Nam.



