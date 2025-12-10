Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Phía sau tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33: Khi hai nàng Hương ‘song kiếm hợp bích’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
10/12/2025 16:17 GMT+7

Tấm HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 có một ý nghĩa đặc biệt khi được tạo nên bởi 2 VĐV cùng mang tên Hương, cùng vượt qua những thử thách trong sự nghiệp và cùng hội tụ đúng thời điểm để mang lại khoảnh khắc rực rỡ cho canoeing Việt Nam.

Chiều 10.12, bộ đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã thi đấu xuất sắc ở nội dung canoeing đôi nữ 500 m, đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh trong khu vực và mang về tấm HCV mở hàng tại SEA Games 33 cho đoàn thể thao Việt Nam.

Phía sau tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33: Khi hai nàng Hương ‘song kiếm hợp bích’- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương trong phần thi đấu nội dung canoeing 500 m nữ vào chiều 10.12 tại SEA Games 33

ẢNH: QUANG TUYẾN

Hành trình trở lại ấn tượng của Nguyễn Thị Hương

Phía sau chiến thắng của Nguyễn Thị Hương là hành trình trở lại đáng khâm phục. Từng được xem là tay chèo giàu tiềm năng nhất của đội tuyển, lại sở hữu thành tích nổi bật với 5 HCV tại SEA Games 31, Hương bất ngờ dừng tập vào cuối năm 2024 vì những khúc mắc cá nhân với đơn vị cũ tại Vĩnh Phúc.

Trong thời điểm nhiều người lo ngại cô sẽ rời bỏ đường đua, Hương lựa chọn tiếp tục với đua thuyền dưới màu áo Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam và duy trì tập luyện ở đội tuyển quốc gia. Từ ngày 3.2.2025, cô bắt đầu tập trung cùng đội tuyển tại Hải Phòng, mở ra chương mới cho sự nghiệp. 

Khi chính thức gia nhập đơn vị mới, Nguyễn Thị Hương có được sự ổn định cần thiết để an tâm hướng đến mục tiêu bảo vệ HCV đơn nữ 200 m và chinh phục cả nội dung đôi nữ 500 m tại SEA Games 33.

Phía sau tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33: Khi hai nàng Hương ‘song kiếm hợp bích’- Ảnh 2.

Nguyễn Thị Hương đã có cơ hội tranh tài ở Olympic

Nguyễn Thị Hương là cô gái vàng của làng thể thao và là tuyển thủ đầu tiên của Việt Nam giành suất chính thức để tranh tài tại một kỳ Olympic cho môn đua thuyền canoeing. Cô cũng là một trong hai VĐV nhận được nhiều huy chương vàng nhất tại SEA Games 31. Năm 2024 là một cột mốc lịch sử khi Nguyễn Thị Hương giành HCB tại giải vô địch châu Á.

Tại lễ trao giải thưởng VTV Awards - Ấn tượng VTV 2024 diễn ra tại Hà Nội ngày 1.1.2025. Nguyễn Thị Hương được vinh danh ở hạng mục giải thưởng Gương mặt trẻ ấn tượng lĩnh vực Thể thao. Cô cũng giành giải thưởng VĐV trẻ của năm ở Cúp Chiến thắng 2024.

Phong độ châu Á nâng bước Diệp Thị Hương ở SEA Games

Trong khi đó, người đồng đội Diệp Thị Hương mang đến giải đấu năm nay bằng phong độ ấn tượng sau tấm HCV châu Á nội dung C1 nữ 500 m tại Nhật Bản vào tháng 4.2024, nơi cô đánh bại đối thủ Kazakhstan với khoảng cách lên đến 8 giây.

Phía sau tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33: Khi hai nàng Hương ‘song kiếm hợp bích’- Ảnh 3.

Diệp Thị Hương trên bục nhận huy chương châu Á

Thành tích ấy củng cố sự tự tin cho tay chèo trẻ và là nền tảng để cô kết hợp nhuần nhuyễn cùng Nguyễn Thị Hương trên đường đua đôi ở SEA Games 33 nội dung 500 m nữ. 

Tấm HCV đầu tiên ở SEA Games 33 của đoàn thể thao Việt Nam không chỉ chứng minh bản lĩnh của 2 tay chèo trẻ mà còn khẳng định sức bật của đua thuyền Việt Nam. Với Nguyễn Thị Hương, chiến thắng là sự trở lại mạnh mẽ sau thời gian đầy biến động còn với Diệp Thị Hương, đây là dấu ấn quan trọng để tiếp tục khẳng định vị thế nhà vô địch châu Á.

"Những ngày thi đấu tiếp theo, chúng ta sẽ còn tham dự nhiều nội dung nữa, trong đó tôi kỳ vọng nhất vào nội dung C2 nữ 200 m. Tuy nhiên, đây cũng là cự ly mà các nước như Thái Lan và Indonesia rất mạnh vì họ thiên về sức mạnh thể lực. 

Về ý nghĩa của tấm HCV đầu tiên, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là nó giúp toàn đội giải tỏa được áp lực và tạo tâm lý tự tin hơn cho các VĐV. Hy vọng đội tuyển sẽ tiếp tục đạt thêm nhiều thành tích tốt trong những ngày còn lại của SEA Games 33", HLV Lưu Văn Hoàn chia sẻ.

