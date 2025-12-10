Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam, Như Quỳnh 'cực nhây'

Tại nhà thi đấu Huamark (Bangkok), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mất chưa đến một giờ đồng hồ để đánh bại Myanmar 3-0, với tỷ số các set lần lượt là 25-9, 25-10 và 25-6. Các nhân tố trẻ như Ánh Thảo, Kim Thanh, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Uyên đã chơi ấn tượng. Trong một thế trận tương đối dễ dàng, các cô gái của chúng ta đã có những khoảnh khắc "đốn tim" người hâm mộ trong ngày ra quân SEA Games 33.
Bên cạnh kết quả ấn tượng, đội tuyển nữ Việt Nam còn cho thấy tinh thần thoải mái và đầy tự tin. Hy vọng các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt duy trì được điều này để tiếp tục giành chiến thắng. Vào lúc 12 giờ 30 ngày 11.12, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ chạm trán Malaysia.
Bình luận (0)