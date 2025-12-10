Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam, Như Quỳnh 'cực nhây'

Tại nhà thi đấu Huamark (Bangkok), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mất chưa đến một giờ đồng hồ để đánh bại Myanmar 3-0, với tỷ số các set lần lượt là 25-9, 25-10 và 25-6. Các nhân tố trẻ như Ánh Thảo, Kim Thanh, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Uyên đã chơi ấn tượng. Trong một thế trận tương đối dễ dàng, các cô gái của chúng ta đã có những khoảnh khắc "đốn tim" người hâm mộ trong ngày ra quân SEA Games 33.

Các cô gái cười tự tin sau một pha ăn điểm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phía bên ngoài, Thanh Thúy (số 3), Như Quỳnh (số 16) và Kiều Trinh (số 11) trò chuyện rôm rả ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Như Quỳnh còn liên tục trêu chọc Thanh Thúy ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản rất vui vẻ dù không được vào sân thi đấu ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Như Quỳnh bất ngờ "khoe" vũ đạo, khiến đồng đội phải bật cười ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thanh Thúy ôm đầu, ngượng ngùng khi chứng kiến màn vũ đạo độc đáo này ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Các VĐV nữ bóng chuyền Việt Nam dù thi đấu hay đứng ngoài đường biên đều toát ra thần thái thu hút, "đốn tim" người hâm mộ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tạo dáng đáng yêu sau khi giành chiến thắng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bên cạnh kết quả ấn tượng, đội tuyển nữ Việt Nam còn cho thấy tinh thần thoải mái và đầy tự tin. Hy vọng các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt duy trì được điều này để tiếp tục giành chiến thắng. Vào lúc 12 giờ 30 ngày 11.12, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ chạm trán Malaysia.