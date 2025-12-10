Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam, Như Quỳnh 'cực nhây'

Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
10/12/2025 16:51 GMT+7

Chiều 10.12, trong ngày chỉ phải gặp một đối thủ yếu hơn là Myanmar, các cô gái của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thi đấu tự tin và cực kỳ rạng rỡ.

Tại nhà thi đấu Huamark (Bangkok), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mất chưa đến một giờ đồng hồ để đánh bại Myanmar 3-0, với tỷ số các set lần lượt là 25-9, 25-10 và 25-6. Các nhân tố trẻ như Ánh Thảo, Kim Thanh, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Uyên đã chơi ấn tượng. Trong một thế trận tương đối dễ dàng, các cô gái của chúng ta đã có những khoảnh khắc "đốn tim" người hâm mộ trong ngày ra quân SEA Games 33.

Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam, Như Quỳnh 'cực nhây'- Ảnh 1.

Các cô gái cười tự tin sau một pha ăn điểm

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam, Như Quỳnh 'cực nhây'- Ảnh 2.

Phía bên ngoài, Thanh Thúy (số 3), Như Quỳnh (số 16) và Kiều Trinh (số 11) trò chuyện rôm rả

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam, Như Quỳnh 'cực nhây'- Ảnh 3.

Như Quỳnh còn liên tục trêu chọc Thanh Thúy

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam, Như Quỳnh 'cực nhây'- Ảnh 4.

Ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản rất vui vẻ dù không được vào sân thi đấu

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam, Như Quỳnh 'cực nhây'- Ảnh 5.

Như Quỳnh bất ngờ "khoe" vũ đạo, khiến đồng đội phải bật cười

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam, Như Quỳnh 'cực nhây'- Ảnh 6.

Thanh Thúy ôm đầu, ngượng ngùng khi chứng kiến màn vũ đạo độc đáo này

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam, Như Quỳnh 'cực nhây'- Ảnh 7.

Các VĐV nữ bóng chuyền Việt Nam dù thi đấu hay đứng ngoài đường biên đều toát ra thần thái thu hút, "đốn tim" người hâm mộ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam, Như Quỳnh 'cực nhây'- Ảnh 8.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tạo dáng đáng yêu sau khi giành chiến thắng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bên cạnh kết quả ấn tượng, đội tuyển nữ Việt Nam còn cho thấy tinh thần thoải mái và đầy tự tin. Hy vọng các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt duy trì được điều này để tiếp tục giành chiến thắng. Vào lúc 12 giờ 30 ngày 11.12, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ chạm trán Malaysia.

