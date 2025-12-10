Sao Thanh Thúy dự bị, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn dễ dàng đè bẹp Myanmar

Tại nhà thi đấu trong nhà Huamark (Bangkok), trước đối thủ Myanmar không được đánh giá cao, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định không sử dụng đội hình mạnh nhất. HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo điều kiện cho chủ công trẻ Ánh Thảo vào sân từ đội hình xuất phát, bên cạnh đó Kim Thanh và Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Uyên cũng được sử dụng ngay từ đầu.

Các cô gái Việt Nam cho thấy đẳng cấp khi thi đấu lấn lượt hoàn hoàn toàn đối thủ. Đội liên tục duy trì khoảng cách lớn và kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên với tỉ số 25-9 chỉ sau chưa đầy 15 phút thi đấu. Hiệp thi đấu thứ 2 cũng tiếp tục là cơ hội cho các gương mặt trẻ khi Như Anh cũng có cơ hội vào sân. Sự xuất hiện của Vi Thị Như Quỳnh càng giúp cho tuyển Việt Nam thi đấu mạnh mẽ hơn. Các cô gái cũng dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số 25-10.

Các cô gái tạo dáng điệu đà sau chiến thắng đậm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ánh Thảo (số 5) có những cú đập uy lực ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nguyễn Thị Uyên (số 9) cũng tấn công ấn tượng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trần Thị Thanh Thúy (số 3), ngôi sao đang chơi bóng ở Nhật Bản được nghỉ ngơi ở trận này ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hiệp thi đấu thứ 3 là màn trình diễn của những gương mặt trẻ khi Như Anh liên tục ghi được các điểm số. Chuyền hai Lâm Oanh cũng liên tục phân phối bóng cho các phụ công, tạo điều kiện cho họ lấy cảm giác thi đấu. Cách biệt lớn được các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo ra ngay từ đầu. Các cô gái Việt Nam nhanh chóng kết thúc ván đấu thứ 3 với điểm số 25-6, qua đó dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Myanmar.

Sau chiến thắng chóng vánh này, đội tuyển Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng, cùng điểm với Indonesia nhưng hơn về chỉ số phụ. Chiến thắng này vốn đã được dự đoán từ trước, không quá bất ngờ. Việc các cầu thủ trẻ được thi đấu giúp cho họ tự tin hơn, cũng là buổi tập dượt cho các bài tấn công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Vào ngày 11.12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia lúc 12 giờ 30.