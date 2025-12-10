Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Phòng thay đồ 'rối loạn' vì sao nhập tịch, sếp lớn U.23 Indonesia nói điều bất ngờ

Văn Trình
Văn Trình
10/12/2025 16:19 GMT+7

Truyền thông Indonesia mới đây đã tiết lộ U.23 Indonesia đang rơi vào cảnh rối loạn khi nhiều ngôi sao nhập tịch tỏ thái độ không hài lòng vì kết quả thi đấu của đội tại SEA Games 33.

Theo Bola Times, mọi thứ bắt nguồn sau khi U.23 Indonesia (nhà vô địch SEA Games 32) bất ngờ để thua 0-1 trước U.23 Philippines trận ra quân (8.12). Đáng nói hơn, ở trận này, HLV Indra Sjafri tung vào sân một loạt sao nhập tịch như như Rafael Struick, Jens Raven, Mauro Zijlstra, Dion Markx, Ivar Jenner. Kết quả thất vọng khiến U.23 Indonesia chỉ xếp thứ 2 ở bảng C (chưa có điểm số nào, cùng hiệu số -1), đứng trước nguy cơ bị loại.

Trang báo Indonesia mô tả mô tả: “Các cầu thủ đội tuyển U.23 quốc gia Indonesia đã vô cùng thất vọng khi bất ngờ để thua đội tuyển U.23 quốc gia Philippines tại SEA Games 33. Thậm chí, các phóng viên của chúng tôi đã ghi lại được khoảnh khắc Ivar Jenner nổi giận vì kết quả trận đấu. Đội trưởng đội tuyển U.23 Indonesia còn đập vỡ một chai nước trên đường vào phòng thay đồ. Bước vào bên trong, Ivar Jenner tiếp tục thể hiện sự tức giận dù có ban huấn luyện ở đó.

Bên cạnh Ivar Jenner, Dion Markx và Jens Raven cũng tỏ ra vô cùng thất vọng trước thất bại nói trên. Dion Markx còn được phát hiện ngồi một góc bên ngoài phòng thay đồ của đội tuyển U.23 Indonesia. Tuy nhiên, khi thấy máy quay, Dion Markx đã yêu cầu chúng tôi không ghi lại sự việc này. Mọi thứ tại đội U.23 Indonesia lúc này đang rối tung”.

Phòng thay đồ 'rối loạn' vì sao nhập tịch, sếp lớn U.23 Indonesia nói điều bất ngờ- Ảnh 1.

Ivar Jenner không giữ được bình tĩnh sau trận thua U.23 Philippines. Bước vào phòng thay đồ, đội trưởng U.23 Indonesia vẫn tỏ ra rất tức giận

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK BOLA

Để làm rõ tình hình hiện tại của U.23 Indonesia, trưa 10.12, Bola Times đã có buổi phỏng vấn độc quyền với Trưởng đoàn Sumardji. Ông Sumardji xác nhận, những mô tả của Bola Times là chính xác và hiện U.23 Indonesia đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.

“Không chỉ riêng Ivar Jenner, mà là tất cả mọi người đều tỏ ra tức giận vì thua Philippines. Nhưng có lẽ Ivar Jenner hiểu mình là đội trưởng, vì vậy anh ấy phản ứng có phần gay gắt hơn. Nhìn chung, tất cả mọi người trong phòng thay đồ đều bị sốc trước kết quả, nó nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Cá nhân tôi cũng có phần chán nản vì không nghĩ U.23 Indonesia có thể thua U.23 Philippines”, ông Sumardji giải thích.

U.23 Indonesia vẫn chiến đấu hết mình dù kết quả trận U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia ra sao

Ở lượt đấu cuối, U.23 Indonesia sẽ chạm trán U.23 Myanmar (12.12). Nhưng dù có giành 3 điểm thì những nỗ lực của đội tuyển trẻ xứ vạn đảo cũng trở nên vô nghĩa nếu trận U.23 Việt Nam và Malaysia ở bảng B (11.12) kết thúc với tỷ số hòa. Khi đó, U.23 Indonesia chỉ có 3 điểm, không thể góp mặt ở bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Cũng phải nói thêm, ở bảng đấu này, U.23 Philippines là đội đã giành vé góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất SEA Games 33 với ngôi đầu khi có 6 điểm (thắng U.23 Myanmar 2-0 và U.23 Indonesia 1-0).

Phòng thay đồ 'rối loạn' vì sao nhập tịch, sếp lớn U.23 Indonesia nói điều bất ngờ- Ảnh 2.

Jens Raven cũng tỏ ra rất tức giận khi U.23 Indonesia để thua ngày ra quân

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đứng trước tình thế khó khăn, ông Sumardji chia sẻ: “Những gì chúng tôi đã làm là phải khôi phục tinh thần cho toàn đội về trạng thái bình thường. Chúng tôi hy vọng sẽ không còn cảm giác thất vọng nào trong các cầu thủ U.23 Indonesia trước khi màn so tài với U.23 Myanmar diễn ra”.

"Tôi rất biết ơn những lời chỉ trích và đóng góp của CĐV Indonesia. Tuy nhiên, hành trình SEA Games 33 của U.23 Indonesia vẫn chưa kết thúc vì trước mắt chúng tôi vẫn còn một trận đấu. Dù kết quả trận U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia ra sao tôi chắc chắn một điều rằng U.23 Indonesia cũng sẽ chiến đấu hết mình, cống hiến cho đất nước”, ông Sumardji kết luận.

