Thể thao SEA Games 33

HLV Kim: 'Lòng tự trọng U.23 Việt Nam bị tổn thương, chiến thắng là bắt buộc'

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
10/12/2025 17:22 GMT+7

Chiều 10.12, HLV Kim Sang-sik đã có chia sẻ với báo chí, khẳng định U.23 Việt Nam thôi thúc động lực rất lớn để đánh bại U.23 Malaysia sau khi đội tuyển Việt Nam thua đậm 0-4 trước Malaysia nhập tịch 'lậu'.

HLV Kim: 'Lòng tự trọng U.23 Việt Nam bị tổn thương, chiến thắng là bắt buộc'- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik khẳng định U.23 Việt Nam muốn đánh bại thay vì cầm hòa U.23 Malaysia

ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Việt Nam mạnh mẽ khi tổn thương

Mở đầu phần trao đổi cởi mở, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: "Theo tôi thấy, đội tuyển Việt Nam đã thua Malaysia 0-4. Điều này khiến các cầu thủ U.23 Việt Nam đang cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Do đó họ đang có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu tới.

Sau trận thắng U.23 Lào, chúng tôi có 1 tuần chuẩn bị thi đấu với U.23 Malaysia. Toàn bộ 23 cầu thủ đều có thể trạng tốt. Trận ngày mai rất quan trọng, tinh thần U.23 Việt Nam đang rất tốt để giành kết quả tốt nhất

Sau khi xem trận U.23 Malaysia thắng U.23 Lào, BHL đánh giá họ có thể lực sức mạnh trong tấn công, nhưng chúng tôi với sự chuẩn bị tốt về thể lực và chiến thuật, thông qua các cuộc họp và chăm chỉ tập luyện, sẽ đảm bảo kết quả chiến thắng".

Chiến thắng là mục tiêu lớn nhất và bắt buộc

HLV Kim: 'Lòng tự trọng U.23 Việt Nam bị tổn thương, chiến thắng là bắt buộc'- Ảnh 2.

Ông Kim đã chuẩn bị rất kỹ cho U.23 Việt Nam

ảnh: Nhật Thịnh

Sau hơn 1 tuần chuẩn bị, U.23 Việt Nam sẽ bước vào trận cuối vòng bảng, quyết đấu với U.23 Malaysia lúc 16 giờ ngày 11.12 để tranh ngôi đầu bảng B, đoạt vé vào bán kết SEA Games 33. Thất bại của U.23 Indonesia ở bảng C giúp chúng ta chỉ cần không thua là đi tiếp.

Trước câu hỏi U.23 Việt Nam có 2 sự lựa chọn thắng hoặc hòa sẽ đi tiếp, ông Kim khẳng định: "Tôi thường xuyên nhắc nhở cầu thủ. Ngày mai không chỉ là trận vòng bảng mà là chuẩn bị cho bán kết. Chiến thắng là mục tiêu lớn nhất và bắt buộc.

Ở trận gặp U.23 Lào chúng tôi có khá nhiều cơ hội, tuy nhiên chưa tận dụng được. Nhưng những trận đầu tiên không dễ, U.23 Việt Nam thường chơi tốt dần lên. Tôi nghĩ rằng cầu thủ thông qua chiến thắng vừa qua sẽ tự tin hơn và giành chiến thắng".

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
