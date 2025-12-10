HLV Kim: 'Lòng tự trọng U.23 Việt Nam bị tổn thương, chiến thắng là bắt buộc'

HLV Kim Sang-sik khẳng định U.23 Việt Nam muốn đánh bại thay vì cầm hòa U.23 Malaysia ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Việt Nam mạnh mẽ khi tổn thương

Mở đầu phần trao đổi cởi mở, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: "Theo tôi thấy, đội tuyển Việt Nam đã thua Malaysia 0-4. Điều này khiến các cầu thủ U.23 Việt Nam đang cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Do đó họ đang có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu tới.

Sau trận thắng U.23 Lào, chúng tôi có 1 tuần chuẩn bị thi đấu với U.23 Malaysia. Toàn bộ 23 cầu thủ đều có thể trạng tốt. Trận ngày mai rất quan trọng, tinh thần U.23 Việt Nam đang rất tốt để giành kết quả tốt nhất

Sau khi xem trận U.23 Malaysia thắng U.23 Lào, BHL đánh giá họ có thể lực sức mạnh trong tấn công, nhưng chúng tôi với sự chuẩn bị tốt về thể lực và chiến thuật, thông qua các cuộc họp và chăm chỉ tập luyện, sẽ đảm bảo kết quả chiến thắng".

Chiến thắng là mục tiêu lớn nhất và bắt buộc

Ông Kim đã chuẩn bị rất kỹ cho U.23 Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

Sau hơn 1 tuần chuẩn bị, U.23 Việt Nam sẽ bước vào trận cuối vòng bảng, quyết đấu với U.23 Malaysia lúc 16 giờ ngày 11.12 để tranh ngôi đầu bảng B, đoạt vé vào bán kết SEA Games 33. Thất bại của U.23 Indonesia ở bảng C giúp chúng ta chỉ cần không thua là đi tiếp.

Trước câu hỏi U.23 Việt Nam có 2 sự lựa chọn thắng hoặc hòa sẽ đi tiếp, ông Kim khẳng định: "Tôi thường xuyên nhắc nhở cầu thủ. Ngày mai không chỉ là trận vòng bảng mà là chuẩn bị cho bán kết. Chiến thắng là mục tiêu lớn nhất và bắt buộc.

Ở trận gặp U.23 Lào chúng tôi có khá nhiều cơ hội, tuy nhiên chưa tận dụng được. Nhưng những trận đầu tiên không dễ, U.23 Việt Nam thường chơi tốt dần lên. Tôi nghĩ rằng cầu thủ thông qua chiến thắng vừa qua sẽ tự tin hơn và giành chiến thắng".