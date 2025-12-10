Bảng xếp hạng U.23 Việt Nam mới nhất: Thầy Kim quyết thắng Malaysia, thẳng tiến bán kết

U.23 Việt Nam nhắm đỉnh bảng xếp hạng

Chiều 10.12, trước buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu mang tính quyết định gặp U.23 Malaysia tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định toàn đội đang ở trạng thái tinh thần và thể lực tốt nhất, sẵn sàng hướng tới mục tiêu giành chiến thắng.



HLV Kim Sang-sik ẢNH: VFF

HLV Kim Sang-sik cho biết U.23 Việt Nam đã có quỹ thời gian một tuần để chuẩn bị sau trận mở màn thắng U22 Lào. “Cả 23 cầu thủ đều có thể trạng tốt. Trận ngày mai rất quan trọng và toàn đội đang có tinh thần rất tốt để hướng đến kết quả tốt nhất”, HLV Kim nhấn mạnh.

Đánh giá về đối thủ U.23 Malaysia, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đã phân tích kỹ lưỡng sau khi trực tiếp xem họ thi đấu. Ông nói: “Malaysia mạnh về thể lực, chơi tấn công giàu sức mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ về thể lực lẫn chiến thuật. Thông qua các cuộc họp chuyên môn và sự chăm chỉ tập luyện của cầu thủ, chúng tôi tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu đề ra”.



Trong bối cảnh Malaysia chỉ cần hòa để giành ngôi nhất bảng, còn U.23 Việt Nam buộc phải thắng, HLV Kim Sang-sik khẳng định cách nhập cuộc của đội sẽ quyết liệt và chủ động: “Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ rằng trận ngày mai không chỉ là trận vòng bảng, mà giống như trận đấu loại trực tiếp. Chiến thắng là mục tiêu bắt buộc đối với U.23 Việt Nam”.

Trước nhận xét của người hâm mộ về hiệp một chưa thực sự bùng nổ trong trận gặp Lào, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Chúng tôi tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng tốt. Các trận đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng đội sẽ chơi tốt dần qua từng trận. Tôi tin chiến thắng trước Lào sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn để hướng tới chiến thắng tiếp theo”.



U.23 Việt Nam sẵn sàng ẢNH: VFF

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tiết lộ tinh thần chiến đấu của đội đang lên rất cao: “Tôi biết đội tuyển Việt Nam mới thua Malaysia 0-4 và điều đó phần nào ảnh hưởng đến tâm lý chung. Các cầu thủ U.23 cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, vì thế họ đang rất quyết tâm, tập luyện tập trung và chuẩn bị kỹ cho trận đấu tới”.

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 11.12. Đây được xem là trận “chung kết bảng B”, quyết định tấm vé vào bán kết trên cương vị nhất bảng.

