Thể thao SEA Games 33

Võ sĩ 'tí hon' Đào Hồng Sơn bị VĐV Thái Lan lừng lững đấm sưng mắt: Ký ức thật khó quên

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
10/12/2025 16:43 GMT+7

Đôn lên hạng 62 kg tại SEA Games 33, nhà vô địch thế giới Đào Hồng Sơn gặp khó vì thể hình thua thiệt và bị đấm sưng mắt. Dù vậy, võ sĩ 'tí hon' vẫn lạc quan tiếp tục tranh tài ở nội dung ne-waza.

Đào Hồng Sơn thi đấu nội dung không phải sở trường

Trong thành phần đội tuyển jujitsu Việt Nam, Đào Hồng Sơn là một trong những võ sĩ giàu thành tích nhất với 2 HCV SEA Games và là đương kim vô địch thế giới. Dù vậy, những danh hiệu đó được võ sĩ "tí hon" này gặt hái ở hạng cân sở trường 56 kg và thi đấu theo kiểu ưu đánh vật. Trong khi đó, ở SEA Games 33, hạng cân 56 kg của Hồng Sơn không được ban tổ chức đưa vào chương trình thi đấu, nên anh phải đăng ký thi đấu hạng cân 62 kg, đánh tính điểm.

Đào Hồng Sơn lường trước những khó khăn khi thi đấu ở nội dung không phải sở trường của mình… và điều này đã trở thành sự thật. Võ sĩ sinh năm 1997 với bất lợi lớn về mặt thể hình, sải tay và chân đã nhận thất bại trước VĐV của chủ nhà Thái Lan ở trận ra quân. Hồng Sơn dù rất nhanh như sóc, nhưng cũng không thể bù lại những bất lợi về hình thể.

Võ sĩ 'tí hon' Đào Hồng Sơn bị VĐV Thái Lan lừng lững đấm sưng mắt: Ký ức thật khó quên- Ảnh 1.

Mí mắt phải của Đào Hồng Sơn bị sưng nhẹ

ẢNH: N.T

Thua trận đầu ở SEA Games 33 khiến Đào Hồng Sơn xuống đấu ở nhánh thua. Đến trận thứ hai, võ sĩ 28 tuổi chạm trán đồng đội Lê Kiên ở trận tranh HCĐ. Hồng Sơn thể hiện sự nhanh nhẹn, áp sát và tung ra nhiều đòn từ đấm, vật rồi khóa đối thủ để hạ đo ván đối thủ. Anh đoạt HCĐ SEA Games.

Sau khi hoàn thành các trận đấu ở nội dung đối kháng hạng cân 62 kg, Đào Hồng Sơn vẫn hoạt bát. "Thi đấu thì có thắng có thua, dù sao thì cũng nỗ lực hết sức rồi. Nội dung này khó quá, đối thủ cao to quá. Em chỉ có một lựa chọn duy nhất là đánh full ippon, tức là 1 đòn đấm, 1 đòn vật và 1 đòn đè thì mới có thể thắng được. Còn nếu tính điểm thì có đánh kiểu gì em vẫn thua", Sơn vui vẻ nói.

Khi được hỏi về mí mắt phải bị sưng và tím, Hồng Sơn chia sẻ: "Trận đầu tiên, võ sĩ Thái Lan có một quả đấm trúng mắt em, nên giờ hơi sưng. Nhưng không có vấn đề gì đâu".

Võ sĩ 'tí hon' Đào Hồng Sơn bị VĐV Thái Lan lừng lững đấm sưng mắt: Ký ức thật khó quên- Ảnh 2.

Đào Hồng Sơn (phải) bất lợi lớn về thể hình, khi thi đấu ở hạng cân 62 kg đánh tính điểm

ẢNH: N.T

Đào Hồng Sơn vẫn còn cạnh tranh ở nội dung ne-waza  hạng cân 62 kg. Đây lại là một thử thách lớn khác với võ sĩ Việt Nam. "Ở nội dung này có nhiều đối thủ mạnh, từng giành huy chương thế giới. Em sẽ cố gắng thi đấu, đặt mục tiêu giành chiến thắng từng trận một, thể hiện hết mình và học hỏi từ các đối thủ mạnh hơn".

Võ sĩ 'tí hon' Đào Hồng Sơn bị VĐV Thái Lan lừng lững đấm sưng mắt: Ký ức thật khó quên- Ảnh 3.

Đào Hồng Sơn vẫn còn thi đấu ở nội dung ne-waza hạng cân 62 kg

ẢNH: N.T


