Trần Hưng Nguyên siêu đẳng cấp, em trai Ánh Viên xứng đáng anh hào còn Mỹ Tiên gây bất ngờ lớn

Bơi lội Việt Nam đủ bộ huy chương rực rỡ ngày đầu xuất trận

Từ 18 giờ, tại bể bơi thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok), những nội dung chung kết đầu tiên của môn bơi lội SEA Games 33 đã được diễn ra. Ngay ở nội dung đầu tiên, cả 2 VĐV của Việt Nam là Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn (em trai cô gái vàng Nguyễn Ánh Viên) đều thể hiện xuất sắc, mang về 1 HCV, 1 HCĐ. Tiếp theo, Mỹ Tiên gây bất ngờ khi giành HCB nội dung 200 m bơi bướm. Sau đó, lần lượt Nguyễn Quốc và đội bơi 4x100 m tự do tiếp sức nữ giành thêm 2 HCĐ.

Hưng Nguyên chia sẻ sau khi giành HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi Việt Nam ở SEA Games 33

Trần Hưng Nguyên đã giành HCV ở nội dung 200 m hỗn hợp nam, còn Quang Thuấn giành HCĐ. Đây là tấm HCV thứ tư liên tiếp của Hưng Nguyên tại SEA Games ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Mỹ Tiên nhì ở nội dung bơi 200 m bướm với thành tích 2 phút 12 giây ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trần Văn Nguyễn Quốc đã về thứ 3 ở nội dung bơi 100 m tự do nam với thành tích 50 giây 02

4 VĐV bơi của Việt Nam gồm Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Phạm Thị Vân đã về thứ 3 và giành HCĐ ở nội dung 4x100 m tiếp sức tự do nữ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vào ngày 11.12, đội tuyển bơi lội Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các nội dung 50 m bơi ngửa nam, 50 m bơi tự do nam, 200 m bơi tự do nữ, 100 m bơi ếch, 200 m bơi hỗn hợp cá nhân nữ và 4x200 m bơi tự do hỗn hợp nam. Dự kiến, đội tuyển bơi lội Việt Nam có thêm 1 HCV trong ngày thi đấu này. Niềm tin được đặt trọn vào "Hoàng tử ếch" Phạm Thanh Bảo.