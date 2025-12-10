Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Trần Hưng Nguyên siêu đẳng cấp, em trai Ánh Viên xứng đáng anh hào còn Mỹ Tiên gây bất ngờ lớn

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
10/12/2025 20:22 GMT+7

Tối 10.12, Trần Hưng Nguyên và các đồng đội thi đấu ấn tượng để mang về 1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ cho bơi lội Việt Nam.

Bơi lội Việt Nam đủ bộ huy chương rực rỡ ngày đầu xuất trận

Từ 18 giờ, tại bể bơi thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok), những nội dung chung kết đầu tiên của môn bơi lội SEA Games 33 đã được diễn ra. Ngay ở nội dung đầu tiên, cả 2 VĐV của Việt Nam là Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn (em trai cô gái vàng Nguyễn Ánh Viên) đều thể hiện xuất sắc, mang về 1 HCV, 1 HCĐ. Tiếp theo, Mỹ Tiên gây bất ngờ khi giành HCB nội dung 200 m bơi bướm. Sau đó, lần lượt Nguyễn Quốc và đội bơi 4x100 m tự do tiếp sức nữ giành thêm 2 HCĐ.

Hưng Nguyên chia sẻ sau khi giành HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi Việt Nam ở SEA Games 33

Trần Hưng Nguyên siêu đẳng cấp, em trai Ánh Viên xứng đáng anh hào còn Mỹ Tiên gây bất ngờ lớn- Ảnh 1.

Trần Hưng Nguyên đã giành HCV ở nội dung 200 m hỗn hợp nam, còn Quang Thuấn giành HCĐ. Đây là tấm HCV thứ tư liên tiếp của Hưng Nguyên tại SEA Games

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trần Hưng Nguyên siêu đẳng cấp, em trai Ánh Viên xứng đáng anh hào còn Mỹ Tiên gây bất ngờ lớn- Ảnh 2.

Mỹ Tiên nhì ở nội dung bơi 200 m bướm với thành tích 2 phút 12 giây

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trần Hưng Nguyên siêu đẳng cấp, em trai Ánh Viên xứng đáng anh hào còn Mỹ Tiên gây bất ngờ lớn- Ảnh 3.

Trần Văn Nguyễn Quốc đã về thứ 3 ở nội dung bơi 100 m tự do nam với thành tích 50 giây 02

Trần Hưng Nguyên siêu đẳng cấp, em trai Ánh Viên xứng đáng anh hào còn Mỹ Tiên gây bất ngờ lớn- Ảnh 4.

4 VĐV bơi của Việt Nam gồm Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Phạm Thị Vân đã về thứ 3 và giành HCĐ ở nội dung 4x100 m tiếp sức tự do nữ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vào ngày 11.12, đội tuyển bơi lội Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các nội dung 50 m bơi ngửa nam, 50 m bơi tự do nam, 200 m bơi tự do nữ, 100 m bơi ếch, 200 m bơi hỗn hợp cá nhân nữ và 4x200 m bơi tự do hỗn hợp nam. Dự kiến, đội tuyển bơi lội Việt Nam có thêm 1 HCV trong ngày thi đấu này. Niềm tin được đặt trọn vào "Hoàng tử ếch" Phạm Thanh Bảo.

Tin liên quan

Tiền vệ ‘sát thủ’ nhận diện sức mạnh khủng của Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đấu trận sinh tử

Tiền vệ ‘sát thủ’ nhận diện sức mạnh khủng của Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đấu trận sinh tử

Thái Thị Thảo, tiền vệ từng lập hat-trick bàn thắng vào lưới Malaysia hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân đông vào chiều 11.12 để tiếp thêm tinh thần và sức mạnh cho các cô gái Việt Nam quyết thắng Myanmar.

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!

Lộ đối tác ôm ‘show’ lễ khai mạc SEA Games 33 cực kỳ ‘thảm họa, sẽ làm tiếp bế mạc: Hãi hùng!

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 Bơi lội Việt Nam Quang Thuấn Bangkok Hưng Nguyên Trần Hưng Nguyên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận