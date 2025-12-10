Lộ đối tác ôm ‘show’ lễ khai mạc SEA Games 33 cực kỳ ‘thảm họa, sẽ làm tiếp bế mạc: Hãi hùng!

Khai mạc “thảm họa”, có nhiều vấn đề mà truyền thông Thái Lan… không dám nhắc

Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra lúc 19 giờ ngày 9.12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Đúng như tuyên bố của Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan - Atthakorn Sirilatthayakorn, lễ khai mạc SEA Games 33 là một sự kiện hoành tráng, chưa từng có trong lịch sử khu vực. Nhiều màn trình diễn độc đáo, với hệ thống ánh sáng - âm thanh được đầu tư mạnh mẽ cũng được Thái Lan mang đến cho người hâm mộ toàn khu vực.

Dù vậy, những tiết mục đặc sắc của lễ khai mạc đã nhanh chóng bị lu mờ khi nhiều sai sót đã liên tục xảy ra. Trong bài phân tích chiều 10.12, trang Daily News nhắc lại một loạt sự cố mà Ban tổ chức SEA Games 33 gặp phải chỉ trong hơn 2 giờ tổ chức buổi lễ: “Một loạt sự cố nghiêm trọng, đã biến lễ khai mạc SEA Games 33 không khác gì “thảm họa”. CĐV, truyền thông trong nước và quốc tế đều chỉ trích sự thiếu cẩn trọng của Ban tổ chức. Một loạt sự cố chúng ta có thể nhắc đến như:

1. Màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái hiển thị sai số. Trong khi những người dẫn chương trình nói là 574 HCV được trao tại kỳ đại hội này thì máy bay không người lái lại hiển thị số 547.

2. Máy quay video hiển thị sai Quốc kỳ của Indonesia. Tên của chủ nhà SEA Games 1997 rõ ràng là Indonesia nhưng lại hiện Quốc kỳ của Singapore. Đây là sai sót nghiêm trọng, không thể bào chữa.

Indonesia là chủ nhà của SEA Games 1997 nhưng BTC lại hiển thị Quốc kỳ Singapore ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

3. Buổi hòa nhạc của Violet, nơi phần hát và phần nhạc không đồng bộ. Màn trình diễn múa dưới nước sau đó cũng tệ đến mức ngay cả trong video ghi hình, các vũ công cũng nhảy lệch nhịp, tóc tai bù xù và ướt sũng.

4. Màn trình diễn múa có sự tham gia của 11 quốc gia không được máy quay ghi lại cận cảnh; nó chỉ cho thấy những chấm nhỏ di chuyển qua lại.

5. Một chương trình quyền anh diễn ra bên trong một hộp LED hình vuông với đèn lúc bật lúc tắt.

6. Màn trình diễn mô tô nước trong đó người lái đã bất ngờ rơi khỏi phương tiện. Chi tiết ấy khiến người xem chỉ biết phì cười.

7. Người quay phim đã tắt máy quay trong lúc phát sóng trực tiếp, gây ra sự hỗn loạn hoàn toàn.

8. Lời tuyên thệ trung thành mà các VĐV nam chỉ học thuộc một nửa, phần còn lại do các VĐV nữ đọc.

9. Màn rước đuốc không hoàn hảo, với máy quay phim lia theo và rung lắc dữ dội.

10. Một cảnh thắp đuốc thảm hoạ chưa từng có, tiếp theo là tiếng dế kêu sau khi ngọn đuốc được thắp sáng”.

“Còn rất nhiều cảnh đáng xấu hổ khác mà chúng tôi không dám nhắc đến. Hiện trên mạng xã hội, CĐV trong nước lẫn quốc tế vẫn thể hiện sự phẫn nộ”, trang Daily News nhấn mạnh.

Đại diện đơn vị phụ trách lễ khai mạc SEA Games 33 lên tiếng, sẽ tiếp tục phụ trách lễ bế mạc

Trong ngày 10.12, Kriengsak Kanjanapokin, người sáng lập và hiện là CEO của Công ty TNHH Index Creative Village đã lên tiếng, thừa nhận đây chính là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công việc lễ khai mạc.

Kriengsak Kanjanapokin viết: “Index Creative Village, với tư cách những người chịu trách nhiệm tổ chức lễ khai mạc và bế mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) đã hợp tác với hơn 1.200 người Thái Lan khác. Tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng tất cả chúng tôi, những người đã tham gia dự án này, đã cống hiến hết mình để biến lễ khai mạc trở thành kỷ niệm đáng trân trọng đối với người dân Thái Lan, cũng như các nước Đông Nam Á. Chúng tôi không làm điều này vì bản thân mình; chúng tôi làm điều này vì đất nước. Tôi là người Thái Lan, và chúng tôi sẽ làm hết sức mình”.

Index Creative Village đã hoàn thành lễ khai mạc và sẽ tiến hành chuẩn bị cho lễ bế mạc SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Kriengsak Kanjanapokin cũng bất ngờ tự đánh giá hiệu suất công việc của bản thân và công ty: “Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi - lễ khai mạc SEA Games 33 đã hoàn thành. Xin cảm ơn đội ngũ Index Creative Village và các đối tác đã hợp tác để tạo nên sự kiện này, bao gồm các nghệ sĩ, diễn viên, VĐV, nhạc sĩ, kỹ thuật ánh sáng, âm thanh, thiết kế đồ họa, đội ngũ hậu trường…

Tôi thừa nhận mình không đạt hiệu suất 100%, chỉ ở mức 8/10 điểm. Nhưng đối với tất cả mọi người phía sau, tôi dành tặng họ 300% sự cống hiến cho dự án này. Tất cả đang nỗ lực hết mình để biến dự án này thành một điều khiến người Thái Lan tự hào, chứng minh rằng Thái Lan có rất nhiều người tài năng. Hôm nay, chúng ta đã chứng minh rằng người Thái có thể làm được. Đừng bao giờ ngừng sáng tạo”.

Kriengsak Kanjanapokin tiết lộ thêm, sau khi hoàn tất lễ khai mạc, đội ngũ của Index Creative Village đã tiếp tục được tin tưởng, phụ trách lễ bế mạc SEA Games 33 (20.12).