Thể thao SEA Games 33

Tiền vệ ‘sát thủ’ nhận diện sức mạnh khủng của Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đấu trận sinh tử

Quang Tuyến
Quang Tuyến
10/12/2025 18:40 GMT+7

Thái Thị Thảo, tiền vệ từng lập hat-trick bàn thắng vào lưới Malaysia hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân đông vào chiều 11.12 để tiếp thêm tinh thần và sức mạnh cho các cô gái Việt Nam quyết thắng Myanmar.

Mong CĐV Việt Nam đến sân đông để đủ sức "lấn át" CĐV Myanmar

Buổi tập chiều nay 11.12 của đội tuyển nữ Việt Nam khác hơn thường lệ, sớm hơn khoảng 3 tiếng, bắt đầu lúc gần 16 giờ thay vì 18 giờ 30 như mọi lần. Lý do sau 2 trận chơi lúc 18 giờ 30, toàn đội cần phải làm quen với khung giờ thi đấu mới ở trận đấu cùng giờ với Myanmar vào ngày mai (trận Philippines và Malaysia cũng thi đấu lúc 16 giờ) để thích nghi nhịp sinh học và thời tiết oi bức buổi chiều.

Tiền vệ ‘sát thủ’ nhận diện sức mạnh khủng của Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đấu trận sinh tử- Ảnh 1.

Bài tập sút cầu môn của đội tuyển nữ Việt Nam chiều 11.12

ẢNH: KHẢ HÒA

Tiền vệ ‘sát thủ’ nhận diện sức mạnh khủng của Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đấu trận sinh tử- Ảnh 2.

Các cô gái Việt Nam tập luyện tích cực chiều 11.12

ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Mai Đức Chung và các cộng sự thậm chí còn đến sớm hơn và cho đội bóng ra sân theo gần đúng giờ khởi động của trận đấu là 15 giờ 30. Chính vì buổi tập được đẩy lên sớm giúp BHL nhận rõ sự thích ứng của từng cô gái, nắm bắt sự vận hành trong cách chơi của từng người. Buổi tập chủ yếu, ông Chung cho rèn những bài tấn công tạt vào từ 2 cánh và sút xa khi bóng bật ra của các cô gái. Xen kẽ vào đó là những pha bật nhả nhanh theo mảng miếng chiến thuật đánh thẳng vào trung lộ để gây áp lực với Myanmar cũng được trui rèn.

Tiền vệ ‘sát thủ’ nhận diện sức mạnh khủng của Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đấu trận sinh tử- Ảnh 3.

Thái Thị Thảo mong CĐV đến sân đông để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội tuyển nữ Việt Nam

ẢNH: KHẢ HÒA

Thái Thị Thảo, tiền vệ đã ghi hat-trick bàn thắng vào lưới Malaysia cho biết: "Trận đấu vừa qua có kết quả không tốt, cả đội đã nghiêm túc nhìn nhận và đã họp mổ xẻ rút kinh nghiệm. Giờ là lúc quên hết nỗi buồn để hướng tới trận đấu quan trọng vào chiều mai. Chúng tôi đã nhiều lần đối đầu với đội nữ Myanmar. Đặc biệt họ có Win Theingi Tun, 30 tuổi, một mũi nhọn có kỹ năng, sức mạnh và khả năng xử lý nắm bắt thời cơ tốt. Lối chơi của Myanmar chủ yếu là phòng ngự phản công, họ dựa nhiều vào Win Theingi Tun. Nhiệm vụ của chúng tôi sắp tới là phải ngăn chận, khóa chặt tiền đạo mục tiêu này. Làm tốt nhiệm vụ và phát huy tốt lối đá quen thuộc của mình, Việt Nam nhất định sẽ giành chiến thắng".

Tiền vệ ‘sát thủ’ nhận diện sức mạnh khủng của Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đấu trận sinh tử- Ảnh 4.

Cả đội rèn những tình huống bóng bật ra để băng lên sút bóng

ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó, trung vệ Cù Thị Huỳnh Như cũng nhận xét rằng, trận gặp Myanmar sẽ là một trận đấu mà bắt buộc các cầu thủ Việt Nam sẽ chơi với tinh thần và ý chí tốt nhất. Hiện tại tinh thần cả đội rất tự tin, thoải mái. Nếu được ra sân em sẽ cùng cả đội cố gắng chơi thật hay, thật cống hiến để đem về kết quả tốt nhất".

Tiền vệ ‘sát thủ’ nhận diện sức mạnh khủng của Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đấu trận sinh tử- Ảnh 5.

Hậu vệ Cù Thị Huỳnh Như cho rằng toàn đội đang rất thoải mái, tự tin

ẢNH: KHẢ HÒA

Thái Thị Thảo và Cù Thị Huỳnh Như cũng thay mặt đội bóng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành, sẻ chia và luôn luôn ủng hộ đội tuyển nữ: "Đội tuyển nữ thi đấu ở đâu cũng đón nhận tình cảm và sự quan tâm của người hâm mộ khi có mặt cổ vũ nồng nhiệt trên sân. Chúng tôi rất mong các CĐV lại đến sân đông vào chiều mai để tiếp lửa, động viên cả đội. Bởi CĐV Myanmar chắc chắn sẽ rất đông, mấy trận trước đã thấy họ tràn ngập trên sân rồi. Nên nếu được cổ vũ khí thế, chúng tôi sẽ chơi hay hơn rất nhiều. Nhất định chúng tôi sẽ không làm người hâm mộ thất vọng".

Tiền vệ ‘sát thủ’ nhận diện sức mạnh khủng của Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đấu trận sinh tử- Ảnh 6.

Tiền vệ Hải Linh tập tích cực

ẢNH: KHẢ HÒA

Tiền vệ ‘sát thủ’ nhận diện sức mạnh khủng của Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đấu trận sinh tử- Ảnh 7.

Những pha đi bóng lắt léo từ 2 biên

ẢNH: KHẢ HÒA

Tiền vệ ‘sát thủ’ nhận diện sức mạnh khủng của Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đấu trận sinh tử- Ảnh 8.

Thanh Nhã dẫn bóng tốc độ

ẢNH: KHẢ HÒA

Tiền vệ ‘sát thủ’ nhận diện sức mạnh khủng của Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đấu trận sinh tử- Ảnh 9.

CĐV Việt Nam trong trận gặp Philippines. Hy vọng CĐV chiều mai sẽ đông hơn nhiều

ẢNH: KHẢ HÒA

 

Xem thêm bình luận