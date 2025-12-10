Ngay ngày đầu tiên thi đấu, môn taekwondo đã dậy sóng bởi những quyết định khó hiểu của tổ trọng tài, với cách chấm điểm thiên vị lộ liễu để giúp Singapore đoạt tấm HCV nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ bị phóng viên Philippines đánh giá là "đánh cắp".

‘Nóng rực’ ở taekwondo SEA Games: Việt Nam và Philippines kiện trọng tài vì thiên vị lộ liễu

Ngay sau trận chung kết, lãnh đội taekwondo Thu Trang và HLV Minh Tú đã nộp lệ phí và chính thức gửi đơn kiện lên BTC, không đồng tình cách chấm điểm của tổ trọng tài, bỏ qua quá nhiều lỗi của Singapore.

Phía đoàn Philippines cũng bức xúc và gửi đơn kiện lên BTC vì không hài lòng cách chấm điểm thiên vị cho Singapore trong trận bán kết".

Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.