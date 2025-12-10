Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
‘Nóng rực’ ở taekwondo SEA Games: Việt Nam và Philippines kiện trọng tài vì thiên vị lộ liễu
Video Thể thao

'Nóng rực' ở taekwondo SEA Games: Việt Nam và Philippines kiện trọng tài vì thiên vị lộ liễu

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
10/12/2025 15:39 GMT+7

Ngay ngày thi đấu đầu tiên, môn taekwondo SEA Games 33 đã 'nóng rực' vì loạt quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài. Việt Nam và Philippines đồng loạt nộp đơn khiếu nại việc chấm điểm thiếu công tâm, bỏ qua nhiều lỗi rõ ràng của VĐV Singapore trong nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ.

Ngay ngày đầu tiên thi đấu, môn taekwondo đã dậy sóng bởi những quyết định khó hiểu của tổ trọng tài, với cách chấm điểm thiên vị lộ liễu để giúp Singapore đoạt tấm HCV nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ bị phóng viên Philippines đánh giá là "đánh cắp".

‘Nóng rực’ ở taekwondo SEA Games: Việt Nam và Philippines kiện trọng tài vì thiên vị lộ liễu

Ngay sau trận chung kết, lãnh đội taekwondo Thu Trang và HLV Minh Tú đã nộp lệ phí và chính thức gửi đơn kiện lên BTC, không đồng tình cách chấm điểm của tổ trọng tài, bỏ qua quá nhiều lỗi của Singapore.

Phía đoàn Philippines cũng bức xúc và gửi đơn kiện lên BTC vì không hài lòng cách chấm điểm thiên vị cho Singapore trong trận bán kết".

Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.

