Hoa khôi taekwondo Châu Tuyết Vân tái xuất trên khán đài SEA Games, hé lộ kế hoạch tương lai
Hoa khôi taekwondo Châu Tuyết Vân tái xuất trên khán đài SEA Games, hé lộ kế hoạch tương lai

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
10/12/2025 14:46 GMT+7

Lần đầu dự SEA Games với tư cách khán giả, Châu Tuyết Vân đưa bố mẹ sang Bangkok để tiếp lửa cho đội tuyển taekwondo Việt Nam, tin tưởng các đồng đội sẽ “mở hàng” HCV và vượt chỉ tiêu tại SEA Games 33.

Vừa chính thức rút lui khỏi vai trò VĐV sau 16 năm (lần đầu tiên tham dự SEA Games là năm 2009 tại Lào, giành HCĐ), "hot girl làng võ" Châu Tuyết Vân vẫn có mặt ở Thái Lan để cổ vũ taekwondo Việt Nam.

Hoa khôi taekwondo Châu Tuyết Vân tái xuất trên khán đài SEA Games, hé lộ kế hoạch tương lai

Cô gái sinh năm 1990 đã dẫn bố mẹ và gia đình bay sang Bangkok từ trưa 9.12 và có mặt rất sớm tại nhà thi đấu ở trung tâm thương mại Fashion Island để cổ vũ cho các đồng đội, khởi đầu chiến dịch săn HCV đầu tiên.

Taekwondo bắt đầu thi đấu từ 9 giờ sáng ngày 10.12. Lần đầu trở lại SEA Games trên khán đài, không còn trong vai trò VĐV, Châu Tuyết Vân chia sẻ những cảm xúc rất đặc biệt về trải nghiệm này.

Hiện tại Châu Tuyết Vân vẫn gắn bó với taekwondo trong vai trò VĐV cũng như ươm mầm tương lai cho các VĐV trẻ. Bên cạnh đó cô cũng mở CLB taekwondo Hoa Hướng Dương tại TP.HCM.

