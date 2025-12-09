Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Em họ Công Phượng đặt mục tiêu vô địch SEA Games, nhắc đến người anh nổi tiếng
Video Thể thao

Em họ Công Phượng đặt mục tiêu vô địch SEA Games, nhắc đến người anh nổi tiếng

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
09/12/2025 19:46 GMT+7

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, em họ của Công Phượng, khẳng định U.23 Việt Nam chỉ tập trung cho mục tiêu đánh bại U.23 Malaysia, hé lộ cách giải khuây thú vị.

Chiều 9.12, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện trên sân bóng Trường ĐH RBAC, trong điều kiện thời tiết dịu đi thấy rõ. Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường được HLV Kim Sang-sik chọn để trao đổi với báo chí.

Em họ Công Phượng đặt mục tiêu vô địch SEA Games, nhắc đến người anh nổi tiếng

Tiền vệ của CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) cho biết: "Vào lúc này, tinh thần của toàn đội rất quyết tâm hướng tới gặp U.23 Malaysia. HLV Kim Sang-sik và đội U.23 Việt Nam đều đặt mục tiêu chung là giành chiến thắng.

Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Kỳ vọng cá nhân của tôi là tập luyện và thi đấu tốt nhất khi ra sân. Mục tiêu của tôi là chung với toàn đội, làm sao giành HCV ở kỳ SEA Games 33 này".

Đồng thời, Quốc Cường chia sẻ quan điểm về trận thua phút bù giờ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam trước Philippines, phủ nhận cách truyền thông Indonesia đang đồn thổi U.23 Việt Nam sẽ cầm hòa U.23 Malaysia để cùng vào bán kết.

Tài năng của Nguyễn Thái Quốc Cường đã được khẳng định, với một suất đá chính hàng tiền vệ giúp CLB CA TP.HCM bay cao trong tốp 5 V-League 2025 - 2026 đến lúc này. Cá nhân anh cũng tỏa sáng với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Đồng thời, Quốc Cường còn được biết đến là "em họ Công Phượng". Trước đông đảo báo chí, chàng trai sinh năm 2004 khẳng định có anh họ tài năng và nổi tiếng như Công Phượng là niềm tự hào của gia đình.


