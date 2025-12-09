Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chủ công Thanh Thúy lấy lại phong độ đỉnh cao, HLV lo ngại lịch thi đấu bất lợi
Video Thể thao

Chủ công Thanh Thúy lấy lại phong độ đỉnh cao, HLV lo ngại lịch thi đấu bất lợi

Nhật Thịnh - Nghi Thạo
09/12/2025 15:50 GMT+7

Trước ngày ra quân SEA Games 33, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - Nguyễn Tuấn Kiệt đã xác nhận tín hiệu tích cực từ chủ công Trần Thị Thanh Thúy, đồng thời chia sẻ lo ngại về lịch thi đấu.

Trước ngày bóng chuyền Việt Nam ra quân tại SEA Games 33, thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất chính là thể trạng của tay đập Trần Thị Thanh Thúy sau thời gian thi đấu tại Nhật Bản. Trao đổi với PV Thanh Niên, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã mang đến một sự yên tâm.

Chủ công Thanh Thúy lấy lại phong độ đỉnh cao, HLV lo ngại… lịch thi đấu bất lợi

Sự trở lại mạnh mẽ của Thanh Thúy là tín hiệu tích cực với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Điều này không chỉ khích lệ tinh thần toàn đội mà còn đảm bảo hỏa lực cho tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục SEA Games 33.

Dù rơi vào bảng B được đánh giá là vừa sức, nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại đối mặt với một thử thách khác, đó là lịch thi đấu. Theo đó, đội sẽ phải ra sân vào các khung giờ rất lạ lẫm. Đặc biệt, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhấn mạnh một kịch bản khó khăn.

Đánh giá về các đối thủ vòng bảng, thuyền trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho rằng cả Myanmar và Malaysia đều không quá đáng ngại, do họ đã vắng bóng tại SEA Games khá lâu và đang trong giai đoạn xây dựng lại lứa cầu thủ mới.

Tuy nhiên, không vì thế mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chủ quan. Mục tiêu được ban huấn luyện đề ra là giải quyết từng trận đấu và giành ngôi nhất bảng B, qua đó tạo đà tâm lý và vị thế tốt nhất khi bước vào vòng bán kết khốc liệt hơn - nơi các đối thủ mạnh đang chờ đợi.

Trong sáng 9.12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có buổi tập chuyên môn cuối cùng trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục SEA Games. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đối đầu Myanmar, lúc 15 giờ ngày 10.12.

Theo lịch thi đấu môn bóng chuyền nữ được đăng tải trên trang chủ SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia lúc 12 giờ 30 ngày 11.12, trước khi đấu trận hạ màn vòng bảng gặp Indonesia lúc 10 giờ ngày 12.12.

