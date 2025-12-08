Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mệt nhoài vì bị 'bỏ quên' ở sân bay
Video Thể thao

Nhật Thịnh - Nghi Thạo
08/12/2025 21:50 GMT+7

Đặt chân đến Bangkok chiều 8.12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã phải chờ đợi hơn 2 giờ tại sân bay do trục trặc điều phối của ban tổ chức SEA Games 33. Không chỉ bị ghép xe với đoàn trọng tài taekwondo, đội còn phải đi vòng qua khách sạn khác trước khi được về nơi lưu trú, khiến toàn đội kiệt sức và buộc phải hủy buổi tập đầu tiên - ngay trước hành trình thi đấu dày đặc.

Một tình huống trớ trêu đã xảy ra khi chiều muộn ngày 8.12, sau 2 tiếng chờ đợi ở sân bay kể từ khi hạ cánh, các thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mới được đặt chân lên xe đón đoàn do ban tổ chức bố trí.

Được biết trong chiều 8.12, có rất nhiều đoàn thể thao từ các nước hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Bangkok, từ đó tạo ra sự nhầm lẫn trong khâu điều phối của BTC.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mệt nhoài vì bị 'bỏ quên' ở sân bay

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thẳng thắn chia sẻ sự bất tiện: "Mọi người hôm nay tinh thần rất tốt, nhưng hiện tại ai cũng rất mệt. Thực sự chưa có kỳ SEA Games nào mà khâu đón tiếp lại như năm nay".

Đáng nói hơn, thay vì được bố trí phương tiện riêng biệt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải di chuyển trên một chuyến xe ghép chung với đoàn trọng tài taekwondo.

Tuy nhiên, hai đoàn không ở chung một khách sạn, nên xe đưa đón phải vòng đến nơi lưu trú của các trọng tài trước, rồi mới đưa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về địa điểm hội quân.

Và vì thế, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok.


