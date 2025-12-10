2 nữ võ sĩ jujitsu nói gì về màn biểu diễn độc lạ ở SEA Games 33?

Sáng 10.12.2025, nhà thi đấu jujitsu tại SEA Games 33 trở nên sôi động khi nội dung duo show biến sàn đấu thành một sân khấu biểu diễn. Loạt màn hóa thân từ cương thi đến ông già Noel hay ninja tạo nên không khí rộn ràng, đầy màu sắc.

Ở nội dung này, các đội phải xây dựng kịch bản dựa trên bộ tiêu chí kỹ thuật quy định sẵn. Trong 2 phút, võ sĩ vừa ra đòn chuẩn xác vừa nhập vai, và trọng tài chấm điểm dựa trên cả kỹ thuật lẫn diễn xuất.

VĐV Phùng Thị Hồng Ngọc đóng vai cương thi trong màn trình diễn của đội Việt Nam Nghi Thạo

Ở phần thi của Việt Nam, hai vận động viên Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích gây ấn tượng với kịch bản lấy cảm hứng phim cương thi. Những động tác đặc trưng kết hợp kỹ thuật jujitsu giúp họ giành HCĐ, cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Lấy cảm hứng từ dòng phim cương thi từng thịnh hành, hai võ sĩ biến sàn đấu thành một thước phim vừa rùng rợn vừa hài hước. Được biết bộ đôi đã tập bài này xuyên suốt từ đầu năm, qua nhiều giải trong nước để hoàn thiện từng chi tiết.