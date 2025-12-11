Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam

Quang Tuyến
Quang Tuyến
11/12/2025 14:22 GMT+7

Hơn một nửa khán đài B và cả khán đài A 4 của sân vận động Chonburi đã tràn ngập khán giả Myanmar khi mà còn đến khoảng 3 tiếng nữa mới đến giờ bóng lăn trận gặp Việt Nam chiều 11.12.

CĐV Myanmar biến sân Chonburi thành "chảo lửa", nóng rực trước trận gặp Việt Nam

Khán giả Myanmar thực sự đã biến các sân bóng Chonburi như sân nhà của mình tại SEA Games 33 lần này. Trận đấu trước gặp Philippines ngày 5.12 tại Thai University Stadium, khoảng hơn 1 tiếng trước giờ bóng lăn đã có gần 5.000 khán giả chen chúc nhau vào sân, ngồi đầy một góc khán đài B và C mang theo cờ xí và đủ các loại âm thanh hỗn độn, tạo nên bầu không khí cổ vũ đầy màu sắc. Đến trận đấu gặp Việt Nam hôm nay tại sân vận động chính Chonburi, họ còn làm hơn thế nữa, trước cả 3 tiếng đã tạo nên những tiếng hò hét dữ dội, mang đến sức nóng cuồn cuộn.

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 1.

CĐV Myanmar tràn ngập

ẢNH: KHẢ HÒA

12 giờ 45 phút chúng tôi đến sân vận động Chonburi tưởng là sớm, nào dè hàng ngàn người rồng rắn đã xếp hàng vào sân. 13 giờ sân vừa mở cửa ngay lập tức các cửa lên khán đài như "cái chợ" khi quá đông cổ động viên Myanmar đùn đẩy, len lỏi lao đến để được nhanh chóng vào sân. Lực lượng an ninh và kiểm tra mã QR làm việc vô cùng vất vả vì quá đông người. Các bộ phận này đã được tăng cường liên tục và cũng đã linh động, chú trọng soát xét an ninh rất nhanh, để kịp thời giải quyết lượng người xem ngày một đông, tránh ùn tắc ở các cửa.

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 2.

Xếp hàng vào cửa và được kiểm tra an ninh

ẢNH: KHẢ HÒA

Khoảng 14 giờ, khán giả đã ken đầy hơn 3/4 khán đài B. Theo căn cứ vào mã số thi đấu, đội Myanmar đứng sau nên khu kỹ thuật của đội bóng này sẽ nằm bên tay phải khán đài A, vì thế CĐV Myanmar đã được hướng dẫn dồn hết về bên phải kể cả bên khán đài B hay A 4, C. Nhưng do lượng CĐV quá đông, họ đã tràn hết qua bên tay trái, tức là hướng khu kỹ thuật của đội Việt Nam. Sân Chonburi sức chứa 8.600 người vào lúc này đã hơn 2/3 khán đài B, một góc khán đài C, A 4 nghĩa là khoảng trên 5.000 CĐV Myanmar đã đến sân. Con số này chắc chắn chưa dừng lại vì vẫn còn đến gần 2 tiếng nữa bóng mới lăn.

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 3.

Sức nóng mà CĐV Myanmar từ các phía khán đài tạo ra đã buộc ban tổ chức sân phải nhiều lần dùng loa phóng thanh nhắc nhở mọi người phải hết sức trật tự, không leo trèo qua các bậc lan can và chỗ ngồi, đảm bảo an ninh và an toàn cho trận đấu. Có rất nhiều cờ xí, băng rôn đã được CĐV Myanmar làm từ cả mấy ngày qua cho cuộc đại chiến với Việt Nam đem ra treo khắp các góc khán đài tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Dù được nhắc nhở liên tục, nhưng tiếng hò reo, cổ động của fans Myanmar vẫn dữ dội, không ngớt giảm.

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 4.

Làm các thủ tục vào sân

ẢNH: KHẢ HÒA

Chúng tôi đã tìm xem CĐV Việt Nam thì thấy lác đác đã có một nhóm người đến sân. Họ được bố trí ngồi bên trái khán đài A theo khu kỹ thuật của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Hiện tại vẫn chưa đông và theo như một số người Việt đang sống ở Chonburi cho biết mọi người đã kêu gọi, động viên nhau hôm nay phải có mặt ở sân. Nhưng chắc phải gần 1 tiếng trước trận đấu, tức là khoảng 15 giờ đến 15 giờ 30 mới đông được. Hy vọng CĐV Việt Nam hãy đến sân đông và sớm hơn để mang lại bầu không khí rực lửa cho trận đấu sinh tử này.

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 5.

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 6.

ẢNH: KHẢ HÒA

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 7.

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 8.

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 9.

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 10.

CĐV quá đông

ẢNH: KHẢ HÒA

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 11.

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 12.

Nữ CĐV tràn ngập khán đài

ẢNH: KHẢ HÒA

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 13.

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 14.

Một số hình ảnh CĐV Myanmar

ẢNH: KHẢ HÒA

CĐV Myanmar đông khủng khiếp trên sân Chonburi, nóng rực trận sinh tử của đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 15.

Nét duyên dáng CĐV Myanmar

ẢNH: KHẢ HÒA

 

