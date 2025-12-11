Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Ngôi sao số 1 bóng chuyền Việt Nam Thanh Thúy chưa xuất trận, chờ đối đầu Indonesia

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
11/12/2025 14:00 GMT+7

Chiều 11.12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận thắng dễ dàng thứ 2 liên tiếp tại SEA Games 33 khi chạm trán đối thủ yếu Malaysia với tỷ số 3-0.

Tại nhà thi đấu Huamark (Bangkok), HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục tạo điều kiện cho Ánh Thảo và Như Anh được vào từ đội hình xuất phát. 2 gương mặt không thi đấu trong trận đấu đầu tiên là chuyền hai Kim Thoa và đối chuyền Kiều Trinh cũng vào sân trong trận gặp Malaysia. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có thể dễ dàng thắng set 1. Lưu Huệ, Như Anh hay Như Quỳnh liên tục ghi điểm để giúp đội tuyển Việt Nam thắng 25- 8 trong chưa đầy 20 phút thi đấu.

Ngôi sao số 1 bóng chuyền Việt Nam Thanh Thúy chưa xuất trận, chờ đối đầu Indonesia- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngôi sao số 1 bóng chuyền Việt Nam Thanh Thúy chưa xuất trận, chờ đối đầu Indonesia- Ảnh 2.

Những cú đập của Lưu Thị Huệ rất chuẩn xác

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngôi sao số 1 bóng chuyền Việt Nam Thanh Thúy chưa xuất trận, chờ đối đầu Indonesia- Ảnh 3.

Thanh Thúy vào sân chỉ để khởi động với đồng đội

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Kịch bản ở set 2 cũng không khác biệt. Sự ổn định là điều giúp cho các cô gái nhanh chóng giành chiến thắng với cách biệt lớn 25-5. Phụ công Lê Thanh Thúy cũng được đưa vào sân để có cảm giác thi đấu. Tương tự, set 3 cũng rất dễ dàng với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Các tuyển thủ thi đấu khá thoải mái để thắng với tỷ số áp đảo 25-3, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Vì sao ngôi sao số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam chưa "xung trận"?

Như vậy sau 2 trận đấu, Trần Thị Thanh Thúy là gương mặt duy nhất chưa được vào sân thi đấu. Đây cũng là quyết định dễ hiểu của BHL khi 2 đối thủ vừa rồi đều được xem là đối yếu, bên cạnh đó Thanh Thúy cũng vừa mới trở về từ Nhật Bản. Việc dưỡng sức cho trụ cột của đội tuyển Việt Nam sẽ giúp cho cô có được thể lực tốt nhất để hướng đến trận đấu tranh ngôi nhất bảng B với Indonesia. Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Indonesia dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 30 ngày 12.12.

Xem thêm bình luận