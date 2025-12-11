Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Thời tiết Bangkok thay đổi đột ngột, ‘tự dưng’ có mưa phùn: VĐV Việt Nam phải cẩn trọng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
11/12/2025 11:45 GMT+7

Sáng 11.12, Bangkok bất ngờ có gió và mưa phùn, khiến nhiệt độ giảm đáng kể so với các ngày trước đó. Các VĐV Việt Nam cần phải cẩn thận để tránh bị ốm.

Nhiệt độ Bangkok hạ thấp hơn mọi ngày từ 4 đến 5 độ

PV Thanh Niên bắt đầu di chuyển đến bể bơi thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok) lúc 8 giờ. Cùng thời điểm này vào những ngày trước, Bangkok nắng to. Tuy nhiên, hôm nay, thời tiết tại thủ đô Thái Lan âm u hơn, gió nhiều và hơi se lạnh.

Thời tiết Bangkok thay đổi đột ngột, ‘tự dưng’ có mưa phùn: VĐV Việt Nam phải cẩn trọng - Ảnh 1.

Huy Hoàng liên tục xoa tay, còn Hưng Nguyên vòng tay qua chân để giữ ấm

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thời tiết Bangkok thay đổi đột ngột, ‘tự dưng’ có mưa phùn: VĐV Việt Nam phải cẩn trọng - Ảnh 2.

Bầu trời Bangkok hôm nay âm u, có thể mưa vào buổi chiều tối

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tại vòng loại 6 nội dung môn bơi lội hôm nay, một số kình ngư như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên không tham dự. Vì thế, họ có mặt trên khán đài để cổ vũ các đồng đội là Trịnh Trường Vinh, Jeremie Lương, Nguyễn Khả Nhi, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Ngọc Tuyết Hân. Huy Hoàng, Hưng Nguyên không lường trước được thời tiết chuyển lạnh nên không mặc đủ đồ giữ ấm, ngồi co ro trên khán đài.

Tính đến 11 giờ 30 ngày 11.12, nhiệt độ tại Bangkok chỉ là 28 độ C, thấp hơn cùng thời điểm ở những ngày trước đó đến 4, 5 độ C. Vài ngày tới, Bangkok duy trì ở mức nhiệt độ này, thấp hơn khi về đêm, thậm chí còn có thể có mưa. Vì thế, các VĐV của Việt Nam, đặc biệt những người phải thi đấu ngoài trời như bóng đá, điền kinh... hay dưới nước như bơi lội, canoeing... cần phải chú ý giữ ấm nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất để thi đấu. Khi SEA Games 33 bắt đầu "nóng" lên, những nội dung tranh huy chương ngày càng dày hơn, việc giữ sức khỏe với các VĐV là điều vô cùng quan trọng.


