Thể thao SEA Games 33

Báo Indonesia dự báo nóng về kết quả U.23 Việt Nam gặp Malaysia, rất bất ngờ

Giang Lao
Giang Lao
11/12/2025 09:32 GMT+7

CNN Indonesia đã thăm dò các nhà báo và chuyên gia bóng đá nước này về kết quả trận U.23 Việt Nam gặp Malaysia lúc 16 giờ ngày 11.12, trận đấu sẽ quyết định luôn số phận của đội bóng trẻ xứ vạn đảo tại SEA Games 33.

3 người đoán U.23 Việt Nam chắc chắn thắng, 1 người đoán hòa, 1 người đoán thua

Theo đó, các nhà báo và là chuyên gia bóng đá của CNN Indonesia đã đưa ra các kết quả rất bất ngờ và có phần bất đồng nhau. Trong đó có 3 người đoán U.23 Việt Nam sẽ thắng thuyết phục, với kết quả 1-0 hoặc 2-0. Trong khi 1 người đoán hòa 1-1 và người còn lại đoán U.23 Malaysia sẽ gây sốc thắng tỷ số 1-0.

Báo Indonesia dự báo nóng về kết quả U.23 Việt Nam gặp Malaysia, rất bất ngờ- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam sẽ tính toán chiến thuật ra sao khi đối đầu thử thách U.23 Malaysia?

Ảnh: Nhật Thịnh

Trước trận đấu cuối của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam gặp Malaysia, U.23 Indonesia là những người hồi hộp nhất, vì kết quả trận đấu này sẽ quyết định luôn số phận của họ có còn tiếp tục cuộc hành trình bảo vệ chiếc HCV hay không. 

Chỉ khi trận U.23 Việt Nam gặp Malaysia kết thúc với kết quả thắng - thua, thì họ mới còn hy vọng. Nếu hòa, đội bóng trẻ xứ vạn đảo sớm ra về ngay trước khi bước vào trận đấu cuối bảng C với U.23 Myanmar chỉ còn mang tính thủ tục (ngày 12.12).

"U.23 Malaysia sẽ là một thử thách khó khăn cho U.23 Việt Nam tại SEA Games 33. Điều này là bởi vì U.23 Việt Nam dường như không đạt phong độ tốt nhất trong chiến thắng trước U.23 Lào (tỷ số 2-1 ngày 3.12). Tuy nhiên, tôi tin vào đẳng cấp của U.23 Việt Nam, những tình huống cố định, hoặc thời điểm quan trọng, họ sẽ chứng minh được khả năng của mình. Tôi dự đoán U.23 Việt Nam sẽ thắng tỷ số 1-0", nhà báo Surya Sumirat của CNN Indonesia đưa ra dự đoán.

Tương tự, nhà báo M Rizki H cho rằng: "Tôi nghĩ, trận đấu giữa U.23 Việt Nam và Malaysia sẽ rất căng thẳng. U.23 Việt Nam sở hữu đội hình tốt hơn, và lối chơi tổ chức rất tốt dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Họ có 2 cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu trong tích tắc, đó là đội trưởng Khuất Văn Khang và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Tôi đoán, U.23 Việt Nam sẽ thắng dễ dàng và cách biệt tỷ số 2-0".

Báo Indonesia dự báo nóng về kết quả U.23 Việt Nam gặp Malaysia, rất bất ngờ- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam sẽ phải hết sức nỗ lực, U.23 Malaysia cho thấy là một đối thủ rất khó lường

Ảnh: Nhật Thịnh

Nhà báo Abdul Susila cũng dự báo điều tương tự: "Sức mạnh của U.23 Việt Nam là điều không bàn cãi. Họ đã vô địch U.23 Đông Nam Á, giành vé vào vòng chung kết U.23 châu Á. Chuẩn bị cho SEA Games 33, họ còn có chuyến tập huấn tại Trung Quốc gặp những đối thủ hàng đầu châu lục. 

Với U.23 Malaysia, họ đang đối mặt với nhiều vấn đề. Mối quan hệ không mấy tốt đẹp với FIFA liên quan đến chương trình nhập tịch cầu thủ đang làm suy yếu hy vọng của họ. Tuy nhiên, U.23 Malaysia vẫn có tiềm năng gây bất ngờ. Nhưng xét trên nhiều khía cạnh, tôi tin U.23 Việt Nam sẽ đánh bại U.23 Malaysia với tỷ số 1-0 hoặc 2-1".

Trong khi đó, nhà báo Nova Arifianto cho rằng, màn trình diễn của U.23 Việt Nam ở trận gặp U.23 Lào không thực sự thuyết phục và dù có đến 8 ngày nghỉ, chưa hẳn là điều tốt cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. U.23 Malaysia cho thấy họ đã xoay xở tốt trong rất nhiều vấn đề xảy ra, để giành kết quả (thắng đậm U.23 Lào tỷ số 4-1). Qua đó, tạo cú hích tinh thần rất lớn.

"U.23 Việt Nam có thể nắm ưu thế về mặt thế trận và kiểm soát bóng, nhưng nếu vẫn phung phí cơ hội, họ sẽ trả giá. Tôi đoán U.23 Malaysia sẽ gây bất ngờ, và sẽ tìm được tỷ số hòa 1-1 có lợi cho mình", nhà báo Nova Arifianto bày tỏ.

Với nhà báo Jun Mahares, dự đoán U.23 Malaysia sẽ thắng U.23 Việt Nam tỷ số 1-0 và giải thích: "Tôi thấy, ai cũng đánh giá thấp U.23 Malaysia. Nhận thức này thực sự đã trở thành động lực cho Malaysia. Họ đã trình diễn điều này một cách thuyết phục ở trận thắng U.23 Lào, ngay thời điểm không một ai tin vào họ. 

Không phải là không thể, nhưng họ hoàn toàn có thể sẽ gây bất ngờ cho U.23 Việt Nam, đội bóng chưa thể hiện phong độ tốt nhất. Tôi dự đoán U.23 Malaysia sẽ thắng U.23 Việt Nam với tỷ số 1-0".

