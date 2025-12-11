U.23 Malaysia tuyên bố không ‘dựng xe buýt’ trước U.23 Việt Nam, HLV lại úp mở điều bất ngờ

U.23 Malaysia chỉ cần hòa là đủ, nhưng…

Theo New Straits Times, U.23 Malaysia chỉ cần một kết quả hòa trước U.23 Việt Nam là cả 2 cùng dắt tay nhau vào bán kết. Harimau Muda còn có ưu thế sẽ giành ngôi nhất bảng và sẽ gặp U.23 Philippines ở vòng sau, trong khi cũng loại kình địch U.23 Indonesia ra khỏi cuộc chơi SEA Games 33 từ sớm. Bên cạnh đó, kết quả hòa cũng sẽ đưa U.23 Việt Nam và chủ nhà U.23 Thái Lan sớm đối đầu ở bán kết.

U.23 Malaysia đang tung hỏa mù. Họ vẫn có đủ lực lượng mạnh trong tay Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Vì vậy, khả năng U.23 Malaysia chọn một đấu pháp chắc chắn là phòng ngự chặt chẽ, thậm chí là "đặt xe buýt" để bảo vệ khung thành nhà trước một U.23 Việt Nam rất mạnh ở thế công. Qua đó, hy vọng tìm một kết quả hòa như mong muốn.

Mặc dù vậy, cũng theo New Straits Times, trong các cuộc thăm dò gần đây ở các cầu thủ U.23 Malaysia, hầu hết đều phủ nhận ý định họ sẽ thi đấu theo kiểu "đặt xe buýt".

Nhưng với HLV Nafuzi Zain lại úp mở cho biết: "Nên nhớ, U.23 Việt Nam là một đội rất mạnh. Từ giải vô địch U.23 Đông Nam Á đến nay, họ đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Chúng tôi biết họ vượt trội hơn chúng tôi ở nhiều lĩnh vực, nhưng điều quan trọng là chúng tôi thi đấu như thế nào và chuẩn bị ra sao".

Cũng theo HLV Nafuzi Zain: "U.23 Việt Nam là đối thủ đẳng cấp và mạnh vượt trội so với đội Lào mà chúng tôi đã thắng tỷ số 4-1. Do đó, sự chuẩn bị cho trận đấu này cũng sẽ khác rất nhiều. Mục tiêu của chúng tôi luôn là giành chiến thắng và có được ba điểm. Ít nhất, chúng tôi không được thua - chỉ cần như vậy thôi cũng đủ đưa chúng tôi vào bán kết. Chúng tôi đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này".

U.23 Việt Nam sẽ phải hết sức nỗ lực, U.23 Malaysia cho thấy, họ là một đối thủ rất khó lường Ảnh: Nhật Thịnh

New Straits Times tiết lộ, HLV Nafuzi Zain cũng có ý định sẽ chơi tấn công mạnh mẽ trước U.23 Việt Nam từ đầu hoặc trong vài thời điểm có thể, và hy vọng có được thành quả là bàn thắng. Sau đó, họ sẽ chơi phòng ngự chắc chắn.

Nhà cầm quân này cũng sẽ có nhiều thay đổi về mặt chiến thuật so với trận gặp U.23 Lào, vì chất lượng đội hình và độ tinh quái của các cầu thủ U.23 Việt Nam hoàn toàn khác hẳn.

U.23 Malaysia sẽ có 2 nhân tố quan trọng để đối đầu với U.23 Việt Nam và thực hiện kế hoạch của mình, đó là họ đã có sự trở lại của hậu vệ đội trưởng Ubaidullah Shamsul để củng cố chắc hơn nữa hàng phòng ngự. Bên cạnh đó là tiền vệ tấn công Aliff Izwan Yuslan đã có mặt và tập luyện trong 2 ngày qua.

Đây là 2 cầu thủ có thể mang lại sự sáng tạo và đột phá trong lối chơi của U.23 Malaysia. Họ chỉ thiếu vắng tiền đạo Fergus Tierney vì chưa được CLB cho phép tập trung đội tuyển. Tương tự là tiền đạo Haqimi Azim Rosli, người đã trở về Kuala Lumpur, sau khi bố dượng của mình qua đời. Cả 2 cầu thủ này sẽ trở lại U.23 Malaysia nếu đội nhà tiến vào bán kết.

Trong khi đó, lần đầu tiên kể từ SEA Games 33 diễn ra, quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ông Yusoff Mahadi mới lên tiếng, với tuyên bố, ông tin tưởng thầy trò HLV Nafuzi Zain sẽ tạo cú sốc đánh bại U.23 Việt Nam để giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B.

"Chúng ta đang đối đầu với một đối thủ có danh tiếng lớn tại SEA Games, tôi vẫn tin rằng họ có thể tiến vào vòng tiếp theo và mang về vinh quang cho đất nước. Chúng tôi tin rằng, Nafuzi có kế hoạch tốt nhất để "bẫy U.23 Việt Nam".

Điều quan trọng là các cầu thủ phải thi đấu hết mình và tuân thủ kỷ luật chiến thuật trong suốt 90 phút. Tôi hy vọng họ sẽ thi đấu mà không sợ hãi. Điều quan trọng là sự tự tin và tinh thần đồng đội", quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Arena Metro (Malaysia) ngày 10.12.