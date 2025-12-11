Tấm HCV đầy cảm xúc của taekwondo Việt Nam

T RỌNG TÀI BỊ TỐ THIÊN VỊ

Tranh cãi nảy lửa ở nội dung quyền đôi nam nữ với sự góp mặt của 2 võ sĩ VN là Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc. Ở chung kết, đôi VN được đánh giá có bài thi tốt hơn trong khi đội Singapore mắc nhiều lỗi nhưng lại được chấm điểm cao hơn, qua đó đoạt HCV. Chưa hết, đội Philippines vốn để thua Singapore ở bán kết cũng tố trọng tài thiên vị đối thủ.

Đội tuyển taekwondo VN đoạt HCV nội dung quyền đồng đội sáng tạo Ảnh: Nhật Thịnh

HLV Nguyễn Minh Tú bức xúc: "Cách chấm điểm của trọng tài ở chung kết không ổn khi bỏ qua 3 lỗi kỹ thuật rất rõ ràng của 2 VĐV Singapore". Trong khi đó Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Philippines, ông Tolentino bày tỏ: "Kết quả thắng thua không quan trọng nhưng trọng tài phải công minh. Chúng tôi đã thua oan ở bán kết trước Singapore vì trọng tài chấm điểm chưa chính xác".

Cả đội tuyển taekwondo VN lẫn Philippines cùng nộp đơn khiếu nại lên tổng trọng tài và BTC nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Từ sự việc gây tranh cãi ở nội dung quyền đôi nam nữ, bà Nguyễn Thu Trang, phụ trách bộ môn taekwondo Cục TDTT VN, hy vọng các trọng tài sẽ chấm điểm sát sao, công tâm với tất cả các đội.

T ẤM HCV QUÝ GIÁ

Phải đến nội dung thứ 6 cũng là nội dung cuối cùng trong ngày, đội tuyển taekwondo VN mới vỡ òa niềm vui khi giành HCV ở nội dung quyền đồng đội sáng tạo do công của Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân, Nguyễn Thị Y Bình.

Các võ sĩ VN đã bật khóc khi trọng tài công bố số điểm của chủ nhà Thái Lan ở lượt thi cuối thấp hơn so với đội tuyển VN vốn thi ở lượt đầu tiên. "Tôi cùng các đồng đội gặp không ít áp lực bởi ở 5 nội dung trước đó, đội tuyển taekwondo VN đều chưa giành được HCV. Áp lực đó càng khiến tôi thêm quyết tâm, khát khao chiến thắng. Vì thế tôi rất vui và hạnh phúc khi có được kết quả như mong muốn", võ sĩ Nguyễn Xuân Thành chia sẻ. Trong khi đó Nguyễn Phan Khánh Hân thừa nhận mình cùng đồng đội khá run, hồi hộp trước khi vào thi đấu. "Chúng tôi động viên nhau thực hiện tốt nhất bài thi của mình, tránh mắc lỗi", Khánh Hân nói.

N HỮNG MÀN THI ĐẤU NỖ LỰC

Cũng hôm qua, các VĐV VN thi đấu đầy nỗ lực, mang về những thành tích ấn tượng. Ở môn bi sắt, VĐV Nguyễn Văn Dũng đoạt HCV cá nhân nam sau chiến thắng trước Satria Topan (Indonesia) ở chung kết. Bản lĩnh, sự kiên trì, kỹ càng và chuẩn xác trong từng cú ném bi đã mang lại thành công cho Dũng. Ở môn jujitsu, VN đoạt 1 HCB (Phụng Mùi Nhìn) và 4 HCĐ. Đào Thiên Hải cùng đồng đội đoạt HCĐ nội dung đồng đội cờ chớp maruk. Đội tuyển bóng chuyền nữ VN đánh bại Myanmar 3-0 ở trận ra quân bảng B…