VĐV taekwondo Việt Nam khóc nức nở khi giành HCV: ‘Tụi em đã làm được’
Video Thể thao

Tiểu Bảo
10/12/2025 18:35 GMT+7

Đội tuyển taekwondo Việt Nam đã vỡ òa cảm xúc khi nhóm 5 VĐV nội dung đồng đội sáng tạo xuất sắc vượt Thái Lan và Philippines để mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 10.12 tại SEA Games 33.

Chiều 10.12.2025, nhóm 5 VĐV Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan và Myanmar, Philippines để giành HCV nội dung Đồng đội sáng tạo.

Các VĐV của chúng ta đã kết thúc phần thi đấu với 8,060 điểm, hơn Thái Lan giành HCB với 7,940 điểm, Philippines giành HCĐ với 7,580 điểm.

Đây là HCV đầu tiên và duy nhất của taekwondo Việt Nam trong ngày thi đấu 10.12. Taekwondo Việt Nam đã trải qua buổi thi đấu đầy tranh cãi khi để vuột mất tấm HCV ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ vì những quyết định gây bức xúc của tổ trọng tài.

Nhưng rồi chiến thắng ở nội dung Đồng đội sáng tạo chiều 10.12 đã phần nào xoa dịu cảm xúc cho cả đội.

‘Nóng rực’ ở taekwondo SEA Games: Việt Nam và Philippines kiện trọng tài vì thiên vị lộ liễu

Ngay ngày thi đấu đầu tiên, môn taekwondo SEA Games 33 đã 'nóng rực' vì loạt quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài. Việt Nam và Philippines đồng loạt nộp đơn khiếu nại việc chấm điểm thiếu công tâm, bỏ qua nhiều lỗi rõ ràng của VĐV Singapore trong nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ.

Hoa khôi taekwondo Châu Tuyết Vân tái xuất trên khán đài SEA Games, hé lộ kế hoạch tương lai

