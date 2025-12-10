Chiều 10.12.2025, nhóm 5 VĐV Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan và Myanmar, Philippines để giành HCV nội dung Đồng đội sáng tạo.

Các VĐV của chúng ta đã kết thúc phần thi đấu với 8,060 điểm, hơn Thái Lan giành HCB với 7,940 điểm, Philippines giành HCĐ với 7,580 điểm.

VĐV taekwondo Việt Nam khóc nức nở khi giành HCV: ‘Tụi em đã làm được’

Đây là HCV đầu tiên và duy nhất của taekwondo Việt Nam trong ngày thi đấu 10.12. Taekwondo Việt Nam đã trải qua buổi thi đấu đầy tranh cãi khi để vuột mất tấm HCV ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ vì những quyết định gây bức xúc của tổ trọng tài.

Nhưng rồi chiến thắng ở nội dung Đồng đội sáng tạo chiều 10.12 đã phần nào xoa dịu cảm xúc cho cả đội.