Muốn thắng đẹp Malaysia để vào bán kết, U.23 Việt Nam cần sửa điểm yếu 'chí mạng'

U.23 Việt Nam luôn tự làm khó mình

Chiến thắng trước U.23 Lào (2-1) ở trận ra quân SEA Games 33 giúp U.23 Việt Nam nâng chuỗi trận toàn thắng trước các đội Đông Nam Á trong năm 2025 lên con số 6.

Cụ thể, U.23 Việt Nam đã thắng U.23 Lào (3-0, 2-1), U.23 Campuchia (2-1), U.23 Philippines (2-1), U.23 Singapore (1-0) và U.23 Indonesia (1-0).

5 trong số 6 trận thắng kể trên, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có thể vượt qua đối thủ bằng cách biệt tối thiểu. Các bàn thắng định đoạt trận đấu hầu hết cũng đến từ hiệp 2, ở khoảng thời gian 20 phút cuối trận.

U.23 Việt Nam xong buổi tập cuối trước trận quyết đấu U.23 Malaysia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, thể lực và ý chí chiến đấu của U.23 Việt Nam được cải thiện rõ rệt, khi các cầu thủ thường giữ được cường độ chơi bóng, sức ép và sự tỉnh táo đến những phút cuối cùng. Bởi vậy, có những trận Đình Bắc cùng đồng đội chơi không tốt, nhưng vẫn biết cách thắng. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam vẫn còn điểm yếu "chí tử", đó là thói quen khởi đầu chậm.

Học trò ông Kim thường tự... làm khó mình, khi nhập cuộc chật vật, không áp đặt được thế trận và dứt điểm kém hiệu quả trong hiệp 1. Trận thắng U.23 Indonesia ở chung kết Đông Nam Á là trận đấu hiếm hoi, U.23 Việt Nam ghi bàn quyết định ở 45 phút đầu.

Còn lại, dù gặp những đội trẻ dưới cơ như Philippines, Singapore, Campuchia hay mới nhất là Lào, U.23 Việt Nam luôn bị kéo vào thế trận giằng co, không triển khai được mảng miếng bài bản, dẫn đến sau cùng không tạo được thế dẫn bàn.

Dù rằng trong bóng đá, hiệp 2 luôn quan trọng hơn hiệp 1, nhưng rõ ràng, U.23 Việt Nam khó tiến xa nếu chỉ đến nửa sau trận đấu mới bung hết lực, như thói quen xấu hiện tại.

Sự khó nhọc của U.23 Việt Nam đến từ hai lý do. Trước tiên, là cách tiếp cận thận trọng, thiên về phòng ngự mà HLV Kim Sang-sik đã áp dụng từ đội tuyển quốc gia đến U.23. Đình Bắc cùng đồng đội thường đá chắc chắn, thăm dò để hiểu rõ năng lực đối thủ rồi mới bung sức.

Dù vậy, U.23 Việt Nam lúc này cũng không thể áp đảo toàn diện đối thủ, dù gặp Lào hay Campuchia. Ông Kim chưa xây dựng được hệ thống triển khai bóng bài bản, nhuần nhuyễn, thiếu một tiền vệ cầm nhịp đẳng cấp. Do đó, U.23 Việt Nam chủ yếu đá để... không thua trước tiên, rồi giải quyết trận đấu bằng 1, 2 tình huống cụ thể.

U.23 Việt Nam phụ thuộc vào tài săn bàn của Đình Bắc ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở trận đấu cân não với U.23 Malaysia lúc 16 giờ hôm nay (10.12), U.23 Việt Nam chỉ cần hòa là chắc chắn đi tiếp. Song, thói quen nhập cuộc chậm cần điều chỉnh, nếu không muốn bị ngợp trước sức ép của đối thủ.

U.23 Malaysia đáng gờm

Trước màn quyết đấu U.23 Việt Nam, U.23 Malaysia đã đón tin vui. Hậu vệ đội trưởng Ubaidullah Shamsul và thủ môn Haziq Mukhriz đã kịp đến tập trung vào ngày 7.12.

HLV Nafuzi Zain cũng đón Aliff Izwan Yuslan, cầu thủ vừa đi chuyến bay từ CLB Selangor đến Thái Lan để kịp tập trung.

Bên cạnh sự có mặt của Aliff Izwan Yuslan, U.23 Malaysia cũng chào đón sự trở lại của hậu vệ Aiman Yusoff, cầu thủ bị sốt phải nghỉ thi đấu ở trận gặp U.23 Lào, nay đã hoàn toàn bình phục.

Với 4 cầu thủ quan trọng đồng thời xuất hiện, U.23 Malaysia sẽ mạnh hơn nhiều so với lúc thắng U.23 Lào (4-1). Một thập kỷ qua, bóng đá Malaysia cứ gặp Việt Nam là thua, ở hầu hết các cấp độ. Song, lối đá máu lửa, kỹ thuật và đột biến của "Harimau Malaya" luôn là chướng ngại không dễ vượt qua. Ở SEA Games 32, U.23 Việt Nam từng phải vắt hết sức lực và cần tới may mắn mới thắng 2-1 trước U.23 Malaysia.

Thử thách cho ông Kim ẢNH: NGỌC LINH

U.23 Malaysia đang lãnh sứ mệnh quan trọng. Bê bối nhập tịch trái luật 7 cầu thủ đi kèm với án phạt nặng của FIFA đe dọa đẩy bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng. Dù kháng cáo thành công hay không, đây vẫn là đòn giáng mạnh cho chính sách "ăn xổi" của Liên đoàn Bóng đá Malaysia.

Malaysia từng có những tuyến trẻ chất lượng, như đội Olympic Malaysia thắng cả Olympic Hàn Quốc ASIAD 2018, hay U.23 Malaysia lọt vào tứ kết U.23 châu Á trong cùng năm. Dù vậy, việc chạy theo nhập tịch, bỏ quên các tuyến trẻ đã khiến U.23 Malaysia sa sút trầm trọng.

Lúc này, Malaysia cần trở lại con đường đào tạo trẻ có căn cơ, mà lứa U.23 sẽ được kỳ vọng hơn cả. HLV Zain hiểu rõ sức ép, nhưng cũng khẳng định Malaysia đá để thắng.

"Mãnh hổ" luôn là tập thể khó đoán, buộc U.23 Việt Nam phải giữ cái đầu lạnh. Đá cầm chừng để hòa, hay vùng lên định đoạt chiến thắng, lựa chọn nào cũng đầy rủi ro với HLV Kim Sang-sik.

Nhưng muốn vượt vũ môn, phải biết chinh phục những khúc cua khó. 16 giờ chiều nay, chờ xem U.23 Việt Nam có thể làm được gì.



