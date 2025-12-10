Trung vệ cao 1,95 m nhập tịch thành công: Cùng đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia?

Đội tuyển Việt Nam có tân binh 'khủng'

Hồi tháng 9 vừa qua, trung vệ Gustavo Sant Ana (CLB Đà Nẵng) đã được Bộ VH-TT-DL có công văn gửi Bộ Tư pháp để đề nghị xem xét nhập tịch, qua đó có thể mở đường khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, CLB Đà Nẵng cũng có văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để đề nghị hỗ trợ nhập tịch cho Gustavo.

Văn bản có đoạn: "Cầu thủ Gustavo đã sống tại Việt Nam gần 6 năm và thi đấu cho nhiều CLB ở Việt Nam tại đấu trường V-League. Anh thể hiện sự gắn bó sâu sắc với môi trường bóng đá cũng như đời sống văn hóa và con người Việt Nam. Anh luôn bày tỏ tình cảm yêu mến đối với đất nước, tích cực học tiếng Việt để hòa nhập tốt hơn, đồng thời có mong muốn được sinh sống, cống hiến lâu dài và trở thành một phần của cộng đồng bóng đá Việt Nam".

Trung vệ Gustavo có quốc tịch Việt Nam ẢNH: CLB ĐÀ NẴNG

Gustavo sinh năm 1995, có chiều cao 1,95 m. Trong 5 năm chơi tại V-League, Gustavo là tấm lá chắn vững vàng cho các CLB như SLNA, Thanh Hóa, Sài Gòn, hay giờ là Đà Nẵng. Gustavo được ông Kim kỳ vọng là "ngọn hải đăng" giúp đội tuyển Việt Nam chống đỡ bóng bổng, tranh chấp hiệu quả hơn.

Nỗ lực nhập tịch cho Gustavo đã đơm trái ngọt. Cầu thủ gốc Brazil được đồng ý nhập quốc tịch Việt Nam, sau khi đáp ứng đủ nhiều điều kiện, như có tối thiểu 5 năm thi đấu liên tục tại Việt Nam, tuân thủ pháp luật, cởi mở hòa nhập với văn hóa Việt Nam.

Dự kiến, ngày mai (11.12), Gustavo sẽ nhận quốc tịch Việt Nam. Anh lấy tên Việt Nam là Đỗ Phi Long.

Để Gustavo khoác áo đội tuyển quốc gia, VFF sẽ nộp hồ sơ, giấy tờ lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), để chờ được cấp phép thủ tục thi đấu. Bên cạnh Gustavo, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên cũng đang trong diện chờ FIFA cấp phép thi đấu.

Hoàng Hên nhập tịch thành công trong màu áo CLB Hà Nội sau 5 năm thi đấu tại V-League. Nếu được cấp phép, Hoàng Hên và Phi Long (Gustavo) sẽ là những cầu thủ nhập tịch tiếp theo bước lên đội tuyển Việt Nam, sau trường hợp của Nguyễn Xuân Son.

Hàng thủ 'thép' đấu Malaysia

Nếu Hoàng Hên và Xuân Son hứa hẹn nâng cấp hàng công đội tuyển Việt Nam, Gustavo lại là miếng ghép cải thiện hàng thủ.

Cao gần 2 m, sở hữu lối chơi dũng mãnh, đọc tình huống tốt và bao quát hiệu quả, Gustavo sẽ mang tới sự chắc chắn cho tuyến phòng ngự vốn đang xuống phong độ của đội tuyển Việt Nam.

Khi nhiều đối thủ ngày càng sử dụng nhập tịch như con đường tắt để cải thiện thể hình, đội tuyển Việt Nam cũng hướng tới dàn "Tây" để tăng chiều cao và sức chiến đấu. Tuy nhiên, khác với Malaysia hay Indonesia, Việt Nam sẽ nhập tịch thận trọng, từng bước.

Ngoài Gustavo, đội tuyển Việt Nam cũng đang chờ đợi tin tốt từ những trung vệ Việt kiều như Adou Minh (CLB Công an Hà Nội), Kyle Colonna (Thể Công Viettel), hay thủ môn Patrik Lê Giang (CLB Công an TP.HCM).

Adou Minh chứng tỏ năng lực khi lọt vào đội hình tiêu biểu V-League mùa trước. Cầu thủ sinh năm 1997 có chơi trực diện, chắc chắn, khả năng đeo bám và truy cản tốt. Kyle Colonna là "tường thép" giúp Thể Công Viettel bay cao ở nhóm đầu.

Còn với Patrik Lê Giang, màn tỏa sáng tại CLB Công an TP.HCM từ năm 2023 đến nay đã quá đủ để nói lên năng lực của Việt kiều gốc Slovakia.