Cua rơ Việt Nam 'bay’ chưa tốt, nghiệt ngã đường đua băng đồng: Sớm dừng bước

Chưa thể 'bay' tốt với địa hình lạ lẫm, cua rơ Việt Nam còn va vào đoạn ngăn cách

2 cua rơ địa hình Việt Nam Bùi Văn Nhất và Chảo Ông Lủ Phim bước vào nội dung đua băng đồng vào sáng 11.12 bằng một thách thức rất lớn. Đó là phải vượt qua chính mình khi mà giọt nước mắt của Huyền Trang ở nội dung đồ đèo hôm qua đã cho thấy sự tiếc nuối. Cô đã "lép vế" hơn đối thủ không phải vì chưa đủ sức mạnh và sự tự tin cần thiết mà cái chính là thiếu những kỹ thuật hoàn chỉnh để thích nghi với địa hình lạ lẫm. Vì vậy cô gái Việt đã không thể thao tác kỹ năng một cách linh hoạt để "bay" tốt khi vượt qua các mô đất.

2 cua rơ Việt Nam vào tranh tứ kết với các đối thủ ẢNH: KHẢ HÒA

Đường đua nội dung băng đồng loại dần chỉ có 400 m nhưng có rất nhiều độ dốc, mô đất cao và các khúc cua rất khó chịu. Ngay sau xuất phát đã có 2 khúc cua gắt, VĐV phải "bay" liên tiếp qua 6 mô đất sát cạnh nhau rồi đến 3 mô bay khá tự nhiên, luôn phải bám chặt ghi-đông và duy trì tốc độ cao. Đặc biệt là đoạn đường zic zắc với mô bay dài nhất, lớn nhất buộc VĐV phải tạo đà và có sức bật để "bay" một đoạn dài trên không, giữ thăng bằng và tránh tiếp đất không chính xác.

2 tay đua Việt Nam thực hiện những thao tác kỹ thuật đua địa hình qua các mô đất ẢNH: KHẢ HÒA

Bùi Văn Nhất cho biết dù đây là kỳ SEA Games thứ 3 anh tham gia nội dung băng đồng và đã có kinh nghiệm tích lũy được từ thực tế tranh tài. Nhưng đường đua lần này hoàn toàn "lạ" với địa hình nhân tạo do Thái Lan thiết kế trong sở thú, đòi hỏi kỹ năng phức tạp hơn so với những lần trước. Tay đua Việt Nam nhìn nhận đường đua này quá nặng về kỹ thuật, buộc VĐV phải bay nhảy quá nhiều mà thời gian thích nghi lại quá ngắn.

Các tay đua qua khúc cua ẢNH: KHẢ HÒA

Dù cả 2 cua rơ Việt Nam đều rất nỗ lực để thực hiện các thao tác vừa duy trì tốc độ nhanh vừa phải bay nhảy khéo léo ở nội dung địa hình "băng đồng" này. Nhưng kết quả thành tích đều trên 50 giây. Cụ thể Chảo Ông Lủ Phim là 50 giây 922, còn Bùi Văn Nhất là 55 giây 672. Khoảng cách thời gian này đều khá xa với 8 cua rơ còn lại đều chạy dưới 50 giây nên đều phải đứng ở các vị trí thấp. Dù được xếp hạng vào tranh tứ kết, cua rơ người dân tộc dao đỏ Chảo Ông Lủ Phim lại thiếu may mắn khi ở đoạn cua lại va vào khúc gỗ ngăn cách trên đường đua nên bị tuột lại ảnh hưởng tốc độ. Anh cùng với Bùi Văn Nhất cũng không thể bật lên được đành dừng bước.

Các tay đua Việt Nam rất nỗ lực, nhưng vẫn chưa thích ứng hoàn toàn với đường đua ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Lê Nguyễn Thành Nhân đánh giá: "Đây là kết quả đã được dự báo trước vì rõ ràng với đường đua như vậy buộc lòng phải làm quen sớm và phải tham gia thi đấu nhiều, rèn luyện nhiều tố chất đặc biệt thì mới có thể cạnh tranh được với những tay đua của Thái Lan, Indonesia khi họ đã thường xuyên tham gia loại hình với đường đua thiết kế kiểu này ở cấp độ thế giới. 2 VĐV Việt Nam đã có những cố gắng nhất định, khi thực hiện các thao tác "bay" phù hợp, nhưng quen địa hình là yếu tố rất quan trọng quyết định sự thành bại".

HLV Lê Nguyễn Thành Nhân ghi chép đối chiếu kết quả thi đấu ẢNH: KHẢ HÒA

Bùi Văn Nhất trên đường đua ẢNH: KHẢ HÒA

Và Chảo Ông Lủ Phim rất cố gắng để vượt lên dẫn đầu, nhưng "lực bất tòng tâm" ẢNH: KHẢ HÒA