Chờ 'hoàng tử ếch' Phạm Thanh Bảo lấy thêm HCV cho bơi lội Việt Nam

Lúc 9 giờ, tại bể bơi thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok), vòng loại của 6 nội dung đã được diễn ra. Trịnh Trường Vinh là người mở đầu, nhưng thật tiếc khi kình ngư trẻ tiếp tục lỡ hẹn với chung kết. Ở vòng loại 50 m bơi ngửa nam, anh có thành tích 26 giây 73, xếp thứ 9. Ngay sau đó, Jeremie Lương mang tín hiệu vui về cho bơi lội Việt Nam khi vượt qua vòng loại 50 m bơi tự do nam với thành tích 23 giây 01, xếp thứ 4.

Sau đó, ở 2 vòng loại tiếp theo, VĐV Việt Nam đều thi đấu thành công. Nguyễn Khả Nhi sít sao vượt qua vòng loại. Kình ngư sinh năm 2008 vào chung kết nội dung 200 m bơi tự do nữ với thành tích 2 phút 08 giây 70. Phạm Thanh Bảo vào chung kết nội dung 100 m bơi ếch nam sở trường với thành tích 1 phút 03 giây 16.

Ở vòng loại 200 m bơi hỗn hợp cá nhân nữ, Việt Nam có 2 đại diện là Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Ngọc Tuyết Hân. Với thành tích 2 phút 23 giây 64, Mỹ Tiên vào chung kết. Trong khi đó, Tuyết Hân bị loại khi chỉ có thành tích là 2 phút 29 giây 28.

Như vậy, chúng ta có 4 kình ngư vào chung kết là Jeremie Lương, Khả Nhi, Thanh Bảo và Mỹ Tiên. Trong đó, người có hy vọng giành HCV cao nhất là Thanh Bảo, người đang giữ kỷ lục SEA Games ở nội dung 100 m bơi ếch nam với thành tích 1 phút 00 giây 97. Các nội dung chung kết sẽ lần lượt diễn ra vào tối 11.12, bắt đầu từ 18 giờ.

Hình ảnh các VĐV Việt Nam thi đấu vòng loại sáng 11.12:

Trường Vinh có 2 lần liên tiếp không vượt qua vòng loại ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đây sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá cho kình ngư trẻ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Jeremie Lương tiếp tục là niềm hy vọng của bơi lội Việt Nam ở cự ly ngắn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Anh sẽ rất quyết tâm sau khi vuột huy chương vào ngày 10.11 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khả Nhi đã rất quyết tâm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Và xứng đáng với tấm vé vào chung kết ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thanh Bảo nhập cuộc tự tin ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Anh cho thấy mình vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV ở các nội dung bơi ếch ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuyết Hân còn nhiều điều cần cải thiện ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khoảng cách giữa cô và Mỹ Tiên vẫn khá nhiều ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Mỹ Tiên cũng rất nỗ lực ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Để có lần thứ 2 vào chung kết ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG



