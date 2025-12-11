MMA lần đầu 'tấn công' vào SEA Games

Trước thềm 3 trận chung kết quan trọng vào chiều nay 11.12 của đội tuyển võ thuật tổng hợp (MMA), Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh đã đến thăm, động viên tinh thần thi đấu của toàn đội.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh (thứ 5 từ bên trái) đến thăm, động viên tinh thần thi đấu của toàn đội MMA

Chiều nay, MMA sẽ bước vào tranh tài ở 3 trận đấu quan trọng gồm hạng dưới 65 kg nam của Quàng Văn Minh gặp đối thủ Malaysia, hạng dưới 60 kg nam của Trần Ngọc Lượng gặp đối thủ tới từ Indonesia và hạng dưới 54 kg nữ, võ sĩ Dương Thị Thanh Bình sẽ vào tranh tài với đối thủ đến từ Indonesia.

Động viên tinh thần toàn đội, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh chia sẻ, đây là kỳ đại hội đầu tiên MMA được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games 33. Vì thế các võ sĩ cần thi đấu với sự thoải mái, tự tin, thể hiện được tinh thần thượng võ của người Việt Nam cũng như tinh thần fairplay của thể thao.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng căn dặn toàn đội giữ gìn sức khoẻ, nhất là với các võ sĩ đang thực hiện ép cân để sao cho có được trạng thái tốt nhất khi thi đấu. Tiếp Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, Phó tổng thư ký Liên đoàn MMA, lãnh đội đội tuyển MMA Việt Nam Tống Ngọc Hòa, HLV trưởng Mai Thanh Ba cùng HLV Giáp Trung Thang bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh.

GIỜ Nội dung CẶP ĐẤU 13 giờ Truyền Thống (Dưới 65 kg nam) Quàng Văn Minh - Tan Yee Siang (Malaysia) Truyền Thống (Dưới 54 kg nữ) Dương Thị Thanh Bình - Wulan Dwi Ani Retro (Indonesia) 14 giờ 30 Hiện Đại (Dưới 60 kg nam) Trần Ngọc Lượng - Alfiandi (Indonesia)

Thay mặt toàn đội, HLV trưởng Mai Thanh Ba hứa với Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, sẽ vào cuộc với tâm thế sẵn sàng, tự tin để thi đấu đạt thành tích tốt nhất. Dù là môn thể thao mới được phát triển tại Việt Nam nhưng MMA đang từng bước phát triển mạnh mẽ với cách thức tổ chức chuyên nghiệp. Đây cũng là lần đầu tiên các võ sĩ của Việt Nam được tranh tài tại SEA Games nên toàn đội càng thêm quyết tâm mang về niềm vui, tự hào cho người yêu võ thuật của nước nhà.

Ngoài MMA, đoàn thể thao Việt Nam còn trông đợi một cơn "mưa vàng" ở các bộ môn gồm taekwondo, karate, điền kinh, bơi lội... diễn ra vào buổi chiều.