Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Live SEA Games 33: Karate Việt Nam giành tấm HCV đầy thuyết phục

Thanh Niên
Thanh Niên
11/12/2025 13:03 GMT+7

Các nữ võ sĩ Việt Nam đã thực hiện bài thi có độ khó cao, hoàn thiện về kỹ thuật lẫn thần sắc, ăn ý trong từng động tác giúp đội tuyển kata nữ Việt Nam đánh bại chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan để giành tấm HCV đầy thuyết phục.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

MMA lần đầu 'tấn công' vào SEA Games

Trước thềm 3 trận chung kết quan trọng vào chiều nay 11.12 của đội tuyển võ thuật tổng hợp (MMA), Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh đã đến thăm, động viên tinh thần thi đấu của toàn đội.

SEA Games 33: Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Malaysia - Ảnh 2.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh (thứ 5 từ bên trái) đến thăm, động viên tinh thần thi đấu của toàn đội MMA

Chiều nay, MMA sẽ bước vào tranh tài ở 3 trận đấu quan trọng gồm hạng dưới 65 kg nam của Quàng Văn Minh gặp đối thủ Malaysia, hạng dưới 60 kg nam của Trần Ngọc Lượng gặp đối thủ tới từ Indonesia và hạng dưới 54 kg nữ, võ sĩ Dương Thị Thanh Bình sẽ vào tranh tài với đối thủ đến từ Indonesia.

Động viên tinh thần toàn đội, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh chia sẻ, đây là kỳ đại hội đầu tiên MMA được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games 33. Vì thế các võ sĩ cần thi đấu với sự thoải mái, tự tin, thể hiện được tinh thần thượng võ của người Việt Nam cũng như tinh thần fairplay của thể thao.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng căn dặn toàn đội giữ gìn sức khoẻ, nhất là với các võ sĩ đang thực hiện ép cân để sao cho có được trạng thái tốt nhất khi thi đấu. Tiếp Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, Phó tổng thư ký Liên đoàn MMA, lãnh đội đội tuyển MMA Việt Nam Tống Ngọc Hòa, HLV trưởng Mai Thanh Ba cùng HLV Giáp Trung Thang bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh. 

GIỜ

Nội dung

CẶP ĐẤU

13 giờ 

Truyền Thống (Dưới 65 kg nam)

Quàng Văn Minh - Tan Yee Siang (Malaysia)

Truyền Thống (Dưới 54 kg nữ)

Dương Thị Thanh Bình - Wulan Dwi Ani Retro (Indonesia)

14 giờ 30

Hiện Đại (Dưới 60 kg nam)

Trần Ngọc Lượng - Alfiandi (Indonesia)

Thay mặt toàn đội, HLV trưởng Mai Thanh Ba hứa với Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, sẽ vào cuộc với tâm thế sẵn sàng, tự tin để thi đấu đạt thành tích tốt nhất. Dù là môn thể thao mới được phát triển tại Việt Nam nhưng MMA đang từng bước phát triển mạnh mẽ với cách thức tổ chức chuyên nghiệp. Đây cũng là lần đầu tiên các võ sĩ của Việt Nam được tranh tài tại SEA Games nên toàn đội càng thêm quyết tâm mang về niềm vui, tự hào cho người yêu võ thuật của nước nhà.

Ngoài MMA, đoàn thể thao Việt Nam còn trông đợi một cơn "mưa vàng" ở các bộ môn gồm taekwondo, karate, điền kinh, bơi lội... diễn ra vào buổi chiều.

Tin liên quan

SEA Games 33 đến 12 giờ ngày 11.12: Việt Nam kỳ vọng HCV ở nhiều bộ môn

SEA Games 33 đến 12 giờ ngày 11.12: Việt Nam kỳ vọng HCV ở nhiều bộ môn

Sáng nay (11.12), đoàn thể thao Việt Nam đã ra quân ở vòng loại rất nhiều bộ môn, trong đó bơi lội, điền kinh, karate... được kỳ vọng sẽ tạo 'cơn mưa vàng' vào buổi chiều cùng ngày.

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 thể thao việt nam MMA Karate
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận