Chàng trai Hà Nội khơi nguồn sản phẩm Việt Nam vào đất Thái

Nguyễn Chí Công suốt 4 năm qua đã khơi dòng thực phẩm Việt Nam vào các nhà hàng, khách sạn Thái Lan ảnh: Quốc Việt

Chàng rể Việt Nam chinh phục thị trường Thái Lan

Những ngày này ở Bangkok, người viết đã có những trải nghiệm thú vị về dấu ấn ẩm thực Việt Nam, từ các món Việt kiểu Thái. Nhưng có lẽ cuộc gặp gỡ với Nguyễn Chí Công là đặc biệt nhất, về chàng trai thủ đô Hà Nội từ dân văn phòng 4 năm qua đang dần tạo ra bản sắc thực phẩm Việt tại xứ người.

Chúng tôi gặp Công khi anh đang đứng quầy hàng của mình ở khu vực hẻm 13 đường Samsen, phường Wachira, quận Dusit (Bangkok), gồm 2 xe hàng có đủ cả từ tương ớt Chinsu, tương đen phở, bún tươi, phở khô, muối tôm, nước mắm Nam Ngư, bánh đa, bánh tráng - bánh hỏi Mỹ Tho, mì Đệ Nhất, phở… và cả cà phê nữa nằm nép bên hông nhà thờ Saint Francis Xavier nổi tiếng.

Công cho biết: "Ngày trước đây chỉ là gian hàng nhỏ bán bán được 30 năm rồi. Mẹ vợ tôi là người Thái gốc Việt mở ra, chủ yếu bán đồ Thái Lan bán cho cộng đồng người Việt di cư đến đây tầm 200 năm trước và người Thái bản địa.

Sau khi tôi lấy vợ và chuyển sang đây đã tiếp quản cửa hàng vẫn bán đồ Thái Lan chủ yếu là đồ tươi hay xúc xích, giò chả tươi… (những sản phẩm này ở nước ngoài bị hải quan cấm nhập khẩu). Nhưng tôi bàn với vợ mở rộng kinh doanh thêm cả đồ Việt Nam nữa.

Gian hàng đậm chất Việt của Chí Công ảnh: Quốc Việt

Thế là tôi mở rộng cửa hàng, nâng lên 2 xe quầy bán đồ tươi của Thái Lan và đồ khô nhập khẩu từ Việt Nam. Thực tế, người Thái Lan đón nhận rất tốt. Tôi nhận thấy người Thái thích dùng thực phẩm Việt Nam".

Chí Công chia sẻ, anh vô tình gặp bà xã - khi đó còn làm cho Novotel - trong một khóa đào tạo nấu ăn của khách sạn. Vợ anh học tiếng Việt ở Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, nên rất yêu mến văn hóa, con người Việt Nam.

Sau khi lấy nhau, cả 2 quyết định chuyển sang Bangkok sống, cũng là lúc chàng trai sinh năm 1985 bắt đầu ấp ủ làm kế hoạch làm cách nào để người Thái phải thích đồ Việt. Anh đã lặng lẽ nhưng kỳ công chuẩn bị, đi từng siêu thị, nhà hàng, khách sạn... để nắm bắt thị hiếu của người dùng bản địa.

Tự hào khi ẩm thực Việt ngày càng nổi tiếng

Đông đảo khách Thái Lan ghé mua đồ Việt ảnh: Quốc Việt

Quá trình khảo sát thị trường tỉ mỉ đó đã giúp Công vạch ra hướng đi đầu tiên là kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn, tiếp đó lặn lội đến từng công ty ở Việt Nam để thuyết phục họ đồng ý cho mình làm đại lý tại Thái Lan…

Anh Công vui vẻ: "Sức mua ở Thái Lan tốt hơn Việt Nam. Tức là người Thái họ tiêu dùng nội địa họ tốt hơn Việt Nam mình. Họ chuộng hàng Thái, điều rất hay là bản thân người Thái rất biết chuộng hàng hóa của chính đất nước của họ.

Nhưng bây giờ người Thái cũng sử dụng hàng Việt Nam nhiều, có chọn lựa chứ không phải kiểu hàng Trung Quốc thượng vàng hạ cám. Sạp đồ của tôi mở được 4 năm và bán tốt, cả mặt hàng Việt lẫn Thái.

Tôi bán lẻ và cả chủ yếu là mở rộng việc bán sỉ cho các siêu thị, nhà hàng Thái ở Bangkok. Đặc biệt, người Thái rất thích cà phê Việt Nam có thương hiệu như G7 chẳng hạn, hoặc cà phê lấy tận vườn.

Tôi lên tận vườn cà phê tại Đắk Lắk, không cần tên tuổi, chỉ cần bỏ túi không nhãn mác nhưng miễn đầu vào chất lượng, nguyên chất và không pha tạp thì sẽ bán rất được ở Thái Lan. Ở bên này văn hóa kinh doanh khá giống Sài Gòn, trọng chữ tín và một khi đã ưng sản phẩm thì người ta không quan trọng giá cả.

Những đồ ăn Việt làm sẵn... ảnh: Quốc Việt

... hoặc đồ dân dã nằm ngang hàng cạnh các món Thái ảnh: Quốc Việt

Nên chỉ cần anh bảo đảm được chất lượng thì cho họ là được, có chữ tín sẽ bán được, sống được. Do đó tôi cũng chọn lựa kỹ mặt hàng Việt Nam chất lượng, hợp khẩu vị người dùng bên này.

Ví dụ như là nước mắm chẳng hạn, Việt Nam có đủ thương hiệu từ Bắc vào Nam, nhưng bên này thì họ chuộng Nam Ngư nhưng phải là mắm cá cơm mới chịu.

Hoặc các sản phẩm bột và thực phẩm dạng sợi. Cũng là bộ nhưng Việt Nam mình hơi khác Thái Lan một chút, ví dụ bột Vĩnh Thuận khi đổ bánh xèo, bánh khọt sẽ giòn, dai và không bị vỡ khi chiên lên và gói vào cuốn.

Tôi phải kỹ lưỡng lựa chọn, khảo sát từ khâu đầu rồi mới quyết định nhập bán. Khởi đầu đương nhiên có khó khăn, nhưng dần dần mình tiếp cận được khách hàng, sau đó tiến tới các nhà hàng. Đến nay, tôi đang bán sỉ cho hơn 10 nhà hàng, siêu thị, khách sạn lớn tại Bangkok".

Người Thái rất thích ẩm thực Việt Nam ảnh: Quốc Việt

Chí Công bên bà xã Areeya và gia đình ảnh: NVCC

Chí Công cho biết những ngày này có gặp khách Việt Nam đến Bangkok để tham gia hoặc cổ vũ cho SEA Games 33. Anh tự hào khoe gian hàng của mình từng được kênh CNN nước ngoài đến phỏng vấn cùng nhiều youtuber, strammer khác…, và cả VTV4 nữa.

Khu Việt Nam này đa phần đã trở thành người Thái cả rồi, nhưng tôi sẽ gầy lại dấu ấn Việt Nam tại đây. Tôi đến đây khởi đầu từ con số không, nhưng may mắn người Thái không nhỏ nhen.

Họ có thu nhập cao và sẵn sàng chi cho đồ ăn ngon, nên tôi càng vững tin về việc góp sức khơi dòng sản phẩm Việt sang Thái Lan. Chúng ta có nhiều sản phẩm tốt, bản thân 2 nước cũng có nhiều nét văn hóa tương đồng".

Chí Công từng là dân văn phòng, học về luật sở hữu trí tuệ ở Trường ĐH Hà Nội, từng làm cho công ty bất động sản và nghề tay trái là đang ký các thương hiệu. Và một cách thần lặng suốt 4 năm qua, chàng trai sinh năm đang bằng chút sức nhỏ của mình xây dựng thương hiệu thực phẩm Việt tai Bangkok bằng niềm tin, sự chân thành và nghiêm túc.