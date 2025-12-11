U.23 Việt Nam tung ra đội hình mạnh nhất

16 giờ hôm nay (11.12), U.23 Việt Nam bước vào trận quyết đấu tranh vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với U.23 Malaysia.

Trong bối cảnh các đội nhì ở bảng A và C chỉ có tối đa 3 điểm, nên U.23 Việt Nam sẽ đoạt vé đi tiếp nếu có tối thiểu một trận hòa với U.23 Malaysia. Khi ấy, học trò HLV Kim Sang-sik có 4 điểm, có suất vào bán kết với tư cách đội nhì xuất sắc nhất.

U.23 Việt Nam (áo trắng) sẵn sàng cho trận quyết đấu ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik tuyên bố mục tiêu của U.23 Việt Nam là thắng trận để đoạt ngôi đầu bảng. Bởi vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc sử dụng đội hình mạnh nhất, hứa hẹn áp đặt thế trận trước U.23 Malaysia.

Đứng trong khung gỗ là thủ môn Trần Trung Kiên, người gác đền tin cậy cao 1,91 m đã bắt chính suốt từ tháng 7 đến nay cho U.23 Việt Nam. Bộ ba trung vệ gồm Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Lý Đức. Ở hai biên, HLV Kim Sang-sik tin dùng Nguyễn Phi Hoàng (trái) và Phạm Minh Phúc (phải).

Ở tuyến giữa, hai tiền vệ trung tâm dẫn dắt lối chơi là Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thái Quốc Cường. Còn trên hàng tiền đạo, cây đinh ba giúp U.23 Việt Nam tìm kiếm bàn thắng gọi tên Khuất Văn Khang (đội trưởng), Nguyễn Đình Bắc và Lê Viktor.

Quyết lấy 3 điểm

U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 Malaysia ở cả 2 kỳ SEA Games gần nhất.

Năm 2022, bàn thắng duy nhất của Nguyễn Tiến Linh trong hiệp phụ giúp U.23 Việt Nam thắng kịch tính với tỷ số 1-0 để lọt vào chung kết. Năm 2023, đội bóng trẻ khi ấy được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier cũng thắng U.23 Malaysia với cách biệt 1 bàn (2-1) để chính thức vượt vòng bảng.

Dù có lịch sử đối đầu áp đảo, nhưng các chiến thắng của U.23 Việt Nam trước U.23 Malaysia thường có cách biệt không lớn. Có hai ngoại lệ, là ở bán kết U.23 Đông Nam Á 2023 (thắng 4-1) và vòng bảng SEA Games 2015 (thắng 5-1), U.23 Việt Nam từng đè bẹp "Mãnh hổ" theo đúng nghĩa đen.

"U.23 Malaysia mạnh về thể lực, chơi tấn công giàu sức mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ về thể lực lẫn chiến thuật. Thông qua các cuộc họp chuyên môn và sự chăm chỉ tập luyện của cầu thủ, chúng tôi tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ rằng trận đấu này giống như trận đấu loại trực tiếp. Chiến thắng là mục tiêu bắt buộc đối với U.23 Việt Nam", HLV Kim Sang-sik đánh giá.

U.23 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ càng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước màn quyết đấu U.23 Việt Nam, U.23 Malaysia đã đón tin vui. Hậu vệ đội trưởng Ubaidullah Shamsul và thủ môn Haziq Mukhriz đã kịp đến tập trung vào ngày 7.12.

HLV Nafuzi Zain cũng đón Aliff Izwan Yuslan, cầu thủ vừa đi chuyến bay từ CLB Selangor đến Thái Lan để kịp tập trung.

"Mãnh hổ" luôn là tập thể khó đoán, buộc U.23 Việt Nam phải giữ cái đầu lạnh. Đá cầm chừng để hòa, hay vùng lên định đoạt chiến thắng, lựa chọn nào cũng đầy rủi ro với HLV Kim Sang-sik.

Nhưng muốn vượt vũ môn, phải biết chinh phục những khúc cua khó. 16 giờ chiều nay, chờ xem U.23 Việt Nam có thể làm được gì.