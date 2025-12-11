Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng về sự cố BTC SEA Games sai sót hiển thị bản đồ Việt Nam

'Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa'

Ngày 11.12, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, báo chí đã đặt câu hỏi về việc vào tối 9.11, BTC Thái Lan cho hiển thị hình ảnh bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đảo Phú Quốc tại lễ khai mạc SEA Games 33.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang trao đổi với BTC SEA Games 33 về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam trong lễ khai mạc.



"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa theo luật pháp quốc tế", bà Hằng khẳng định.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong lễ khai mạc SEA Games 33, ở màn trình diễn mang tên "Sự kết nối của biển cả", nước chủ nhà Thái Lan đã phác họa bản đồ Việt Nam, nhưng bản đồ này không thể hiện quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc. Đây là sai sót rất lớn, không thể chấp nhận được của BTC SEA Games 33.

Cũng tại lễ khai mạc, BTC đã nhầm quốc kỳ Indonesia thành Singapore, khi trình chiếu trên màn hình lớn các kỳ SEA Games từng diễn ra.

Mới đây, Thái Lan đã nhầm Quốc kỳ Việt Nam thành Quốc kỳ Trung Quốc ở lễ bốc thăm giải U.19 futsal Đông Nam Á. Còn tại SEA Games 33, fanpage chính thức của đại hội đăng tải lịch thi đấu môn futsal nữ đã hiển thị sai cờ (đội Thái Lan nhưng hiển thị cờ Việt , còn đội Indonesia hiển thị cờ Lào). Trước trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Lào vào ngày 3.12, BTC đã để xảy ra sự cố về âm thanh nên hai đội phải hát Quốc ca không nhạc đệm. Sau đó, BTC đã xin lỗi về sự cố này, nhưng chưa xin lỗi về sự cố hiển thị nhầm cờ.