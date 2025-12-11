Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng về sự cố BTC SEA Games sai sót hiển thị bản đồ Việt Nam

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
11/12/2025 15:27 GMT+7

Việt Nam đã có ý kiến về sai sót nghiêm trọng của BTC Thái Lan tại lễ khai mạc SEA Games 33.

'Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa'

Ngày 11.12, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, báo chí đã đặt câu hỏi về việc vào tối 9.11, BTC Thái Lan cho hiển thị hình ảnh bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đảo Phú Quốc tại lễ khai mạc SEA Games 33.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng về sự cố BTC SEA Games sai sót hiển thị bản đồ Việt Nam- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang trao đổi với BTC SEA Games 33 về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam trong lễ khai mạc.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa theo luật pháp quốc tế", bà Hằng khẳng định.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong lễ khai mạc SEA Games 33, ở màn trình diễn mang tên "Sự kết nối của biển cả", nước chủ nhà Thái Lan đã phác họa bản đồ Việt Nam, nhưng bản đồ này không thể hiện quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc. Đây là sai sót rất lớn, không thể chấp nhận được của BTC SEA Games 33

Cũng tại lễ khai mạc, BTC đã nhầm quốc kỳ Indonesia thành Singapore, khi trình chiếu trên màn hình lớn các kỳ SEA Games từng diễn ra.

Mới đây, Thái Lan đã nhầm Quốc kỳ Việt Nam thành Quốc kỳ Trung Quốc ở lễ bốc thăm giải U.19 futsal Đông Nam Á. Còn tại SEA Games 33, fanpage chính thức của đại hội đăng tải lịch thi đấu môn futsal nữ đã hiển thị sai cờ (đội Thái Lan nhưng hiển thị cờ Việt , còn đội Indonesia hiển thị cờ Lào). Trước trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Lào vào ngày 3.12, BTC đã để xảy ra sự cố về âm thanh nên hai đội phải hát Quốc ca không nhạc đệm. Sau đó, BTC đã xin lỗi về sự cố này, nhưng chưa xin lỗi về sự cố hiển thị nhầm cờ.

Tin liên quan

Kata nữ Việt Nam mở hàng vàng cho karate tại SEA Games 33: Ba ‘nàng tiên’ tài sắc vẹn toàn

Kata nữ Việt Nam mở hàng vàng cho karate tại SEA Games 33: Ba ‘nàng tiên’ tài sắc vẹn toàn

Hai năm sau kỳ tích tại SEA Games 32, đội tuyển karate Việt Nam một lần nữa khiến người hâm mộ nức lòng khi bảo vệ thành công ngôi vị số 1 Đông Nam Á ở nội dung kata đồng đội nữ.

Bóng đá SEA Games 33, U.23 Việt Nam 0-0 U.23 Malaysia: Lê Viktor đá chính, đội hình siêu tấn công

Khám phá thêm chủ đề

quần đảo Trường Sa Đảo Phú Quốc Trường Sa Bộ Ngoại giao khai mạc SEA Games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận