Bộ Ngoại giao nói về vụ 6 người Việt bỏ trốn khỏi tòa án ở Campuchia

Chiều 27.11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 18.11, phía Campuchia đã bắt giữ 6 người Việt bỏ trốn khỏi tòa án ở tỉnh Svay Rieng.



Tù nhân chĩa súng vào lực lượng an ninh tại sân tòa án trước khi chạy ra cổng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

"Ngay sau khi nhận được thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đang xác minh thông tin với cơ quan chức năng Campuchia và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp", bà Hằng cho biết.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 18.11, một tù nhân người Việt được một phụ nữ đưa súng giúp trốn thoát ngay khi vừa đến sân Tòa án tỉnh Svay Rieng ở Campuchia.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy một phụ nữ mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai và đeo túi xách đi bộ từ bên ngoài vào sân tòa án chờ sẵn ở khu vực bãi đỗ xe.

Chưa đầy 1 phút sau, chiếc xe chuyên dụng chở các tù nhân tiến vào, theo sau là 6 nhân viên an ninh đi trên 4 xe máy. Sau khi xe dừng, nhóm 5 tù nhân đầu tiên xuống xe và được đưa vào bên trong. Người phụ nữ trên tiếp tục lượn lờ gần đó, dù bị một nhân viên an ninh nhắc nhở.

Khi nhóm thứ 2 gồm 6 tù nhân bước xuống, một tù nhân nam bất ngờ tiến đến lấy khẩu súng từ tay người phụ nữ và uy hiếp các nhân viên an ninh, khiến họ bỏ chạy tán loạn.

Người phụ nữ cùng nhóm tù nhân nhanh chóng chạy ra cổng trốn thoát. Tù nhân cầm súng, bị nghi là kẻ cầm đầu một đường dây cờ bạc trực tuyến, sau đó bị cảnh sát bắt giữ trở lại.

Những hình ảnh sau đó cho thấy tù nhân nam bị khống chế trên một đoạn đường vắng, gần đó có một ô tô màu đen đang nằm dưới khu vực ngập nước ven đường.

Cảnh sát xác nhận rằng họ đã tịch thu chiếc ô tô của nhóm này và tiếp tục truy lùng các đồng phạm của tù nhân trên.