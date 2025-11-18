Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tù nhân người Việt nhận súng từ đồng phạm nữ, bỏ trốn tại tòa án Campuchia

Khánh An
Khánh An
18/11/2025 17:28 GMT+7

Một tù nhân nam, nghi là kẻ cầm đầu một đường dây cờ bạc trực tuyến, được một phụ nữ đưa súng tại sân tòa án ở Campuchia để trốn thoát nhưng đã bị bắt giữ trở lại.

Campuchia: Tù nhân người Việt được một phụ nữ đưa súng giúp trốn thoát tại sân tòa - Ảnh 1.

Tù nhân chĩa súng vào lực lượng an ninh tại sân tòa án trước khi chạy ra cổng

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Tờ Khmer Times ngày 18.11 đưa tin một tù nhân người Việt được một phụ nữ đưa súng giúp trốn thoát ngay khi vừa đến sân Tòa án tỉnh Svay Rieng ở Campuchia.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy một phụ nữ mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai và đeo túi xách đi bộ từ bên ngoài vào sân tòa án chờ sẵn ở khu vực bãi đỗ xe.

Chưa đầy một phút sau đó, chiếc xe chuyên dụng chở các tù nhân tiến vào, theo sau là 6 nhân viên an ninh đi trên 4 xe máy. Sau khi xe dừng, nhóm 5 tù nhân đầu tiên xuống xe và được đưa vào bên trong. Người phụ nữ trên tiếp tục lượn lờ gần đó, dù bị một nhân viên an ninh nhắc nhở.

Khi nhóm thứ 2 gồm 6 tù nhân bước xuống, một tù nhân nam bất ngờ tiến đến lấy khẩu súng từ tay người phụ nữ và uy hiếp các nhân viên an ninh, khiến họ bỏ chạy tán loạn.

Người phụ nữ cùng nhóm tù nhân nhanh chóng chạy ra cổng trốn thoát. Tù nhân cầm súng, bị nghi là kẻ cầm đầu một đường dây cờ bạc trực tuyến, sau đó bị cảnh sát bắt giữ trở lại.

Những hình ảnh sau đó cho thấy tù nhân nam bị khống chế trên một đoạn đường vắng, gần đó có một ô tô màu đen đang nằm dưới khu vực ngập nước ven đường.

Cảnh sát xác nhận rằng họ đã tịch thu chiếc ô tô của nhóm này và tiếp tục truy lùng các đồng phạm của tù nhân trên.

Tin liên quan

Tập đoàn Prince của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bác bỏ cáo buộc lừa đảo

Tập đoàn Prince của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bác bỏ cáo buộc lừa đảo

Tập đoàn Prince của doanh nhân Chen Zhi (Trần Chí) tại Campuchia đã bác bỏ cáo buộc tham gia hoạt động lừa đảo.

Úc bắt thầy bói gốc Việt bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu USD

Campuchia bắt hơn 600 người nước ngoài tại 2 địa điểm lừa đảo trực tuyến

Khám phá thêm chủ đề

Người Việt cờ bạc cờ bạc trực tuyến Tù nhân Svay Rieng campuchia Trốn thoát Khẩu súng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận