Tù nhân người Việt nhận súng từ đồng phạm nữ, bỏ trốn tại tòa án Campuchia

Tù nhân chĩa súng vào lực lượng an ninh tại sân tòa án trước khi chạy ra cổng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Tờ Khmer Times ngày 18.11 đưa tin một tù nhân người Việt được một phụ nữ đưa súng giúp trốn thoát ngay khi vừa đến sân Tòa án tỉnh Svay Rieng ở Campuchia.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy một phụ nữ mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai và đeo túi xách đi bộ từ bên ngoài vào sân tòa án chờ sẵn ở khu vực bãi đỗ xe.

Chưa đầy một phút sau đó, chiếc xe chuyên dụng chở các tù nhân tiến vào, theo sau là 6 nhân viên an ninh đi trên 4 xe máy. Sau khi xe dừng, nhóm 5 tù nhân đầu tiên xuống xe và được đưa vào bên trong. Người phụ nữ trên tiếp tục lượn lờ gần đó, dù bị một nhân viên an ninh nhắc nhở.

Khi nhóm thứ 2 gồm 6 tù nhân bước xuống, một tù nhân nam bất ngờ tiến đến lấy khẩu súng từ tay người phụ nữ và uy hiếp các nhân viên an ninh, khiến họ bỏ chạy tán loạn.

Người phụ nữ cùng nhóm tù nhân nhanh chóng chạy ra cổng trốn thoát. Tù nhân cầm súng, bị nghi là kẻ cầm đầu một đường dây cờ bạc trực tuyến, sau đó bị cảnh sát bắt giữ trở lại.

Những hình ảnh sau đó cho thấy tù nhân nam bị khống chế trên một đoạn đường vắng, gần đó có một ô tô màu đen đang nằm dưới khu vực ngập nước ven đường.

Cảnh sát xác nhận rằng họ đã tịch thu chiếc ô tô của nhóm này và tiếp tục truy lùng các đồng phạm của tù nhân trên.