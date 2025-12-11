Truyền thông Indonesia khen Đình Bắc: ‘U.23 Việt Nam thắng đẹp U.23 Malaysia, giữ vững hy vọng cho chúng ta’

U.23 Việt Nam nhận nhiều lời khen từ truyền thông Indonesia, Đình Bắc được nhắc tên

Chiều 11.12, U.23 Việt Nam có trận thắng 2-0 trước U.23 Malaysia ở lượt đấu cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 nhờ các bàn thắng của Hiểu Minh và Minh Phúc. 3 điểm ở trận này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức vào bán kết với ngôi đầu bảng.

CNN Indonesia đánh giá: “Với việc cùng có 3 điểm, trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia được dự đoán sẽ có thế trận chặt chẽ, tiết tấu chậm. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi U.23 Việt Nam đã chơi rất quyết liệt, áp đảo ngay từ khi hiệp một bắt đầu. Thành quả cũng đến với U.23 Việt Nam khi họ phá vỡ thế bế tắc ở phút thứ 11 nhờ pha đánh đầu mạnh mẽ của Hiểu Minh sau đường chuyền chính xác của Nguyễn Đình Bắc. Không chịu dừng lại, U.23 Việt Nam tiếp tục tấn công như vũ bão, có thêm bàn thắng thứ 2 do công của Minh Phúc ở phút 22”.

U.23 Việt Nam chơi áp đảo so với U.23 Malaysia (áo vàng) ẢNH: NHẬT THỊNH

"Thắng đẹp U.23 Malaysia 2-0, U.23 Việt Nam có vé bán kết một cách đầy xứng đáng. So với trận ra quân gặp U.23 Lào, U.23 Việt Nam đã cho thấy sức mạnh đáng sợ hơn, đặc biệt là sự chắc chắn ở tuyến tiền vệ lẫn hậu vệ. Đội bóng của ông Kim Sang-sik chơi điềm tĩnh khi dẫn bàn, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Sức mạnh vốn có của U.23 Việt Nam đã được thể hiện rõ và chắc chắn họ sẽ là đối thủ đáng gờm cho bất kỳ đội nào ở bán kết”, CNN Indonesia nhận xét.

Kênh truyền hình của Indonesia dành nhiều lời khen cho Đình Bắc: “Chiến thắng của U.23 Việt Nam có đóng góp quan trọng của Đình Bắc. Đặc biệt ở bàn thắng thứ 2, cầu thủ này đã có pha xử lý không thể nào xuất sắc hơn. Đình Bắc đột phá từ cánh trái, một lần nữa vượt qua được sự kèm cặp của hậu vệ đối phương trước khi trả ngược đầy chính xác cho Minh Phúc. Qua cả hai trận đấu, cầu thủ mang áo số 7 của U.23 Việt Nam đang chứng tỏ tài năng, khiến hàng thủ của U.23 Malaysia và U.23 Lào vất vả theo kèm”.

Đình Bắc được truyền thông Indonesia chú ý sau màn thể hiện nổi bật ở cả 2 trận ẢNH: NHẬT THỊNH

U.23 Indonesia còn hy vọng vào bán kết, nhưng phải thắng U.23 Myanmar cách biệt 2 bàn trở lên

Không chỉ có ngôi đầu, vào bán kết mà chiến thắng của U.23 Việt Nam trước U.23 Malaysia cũng khiến cuộc đua cho vị trí thứ 2 xuất sắc nhất trở nên căng thẳng hơn. U.23 Malaysia sau trận thua U.23 Việt Nam vẫn xếp đầu trong danh sách này khi có 3 điểm cùng hiệu số +1. Trong khi đó, hai đội xếp sau là U.23 Đông Timor (bảng A, đã đá xong 2 trận và có 3 điểm cùng hiệu số -3) và U.23 Indonesia (bảng C, còn 1 trận chưa đá và hiện có 0 điểm cùng hiệu số -1).

Tờ Bola Times của Indonesia bày tỏ: “Việc U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Malaysia đã giữ vững hy vọng vào bán kết cho đội tuyển U.23 Indonesia. Về lý thuyết, U.23 Malaysia đang là đội có ưu thế lớn nhất khi có 3 điểm và có hiệu số +1. Dù vậy, U.23 Indonesia vẫn còn 1 trận trong tay, gặp U.23 Myanmar. Cờ đã đến tay U.23 Indonesia và chúng ta phải tận dụng thời cơ này để góp mặt ở bán kết SEA Games 33. Nhưng để lách qua khe cửa hẹp, U.23 Indonesia cần phải đánh bại Myanmar với cách biệt 2 bàn trở lên”.

Cơ hội đi tiếp của U.23 Indonesia (áo trắng) sáng lên sau trận thắng của U.23 Việt Nam trước U.23 Malaysia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, CNN Indonesia dự đoán: "Xét về thành tích đối đầu trực tiếp, U.23 Indonesia được đánh giá cao hơn hẳn U.23 Myanmar. Tại SEA Games gần nhất, U.23 Indonesia còn đánh bại đối thủ này đến 5-0. Hơn nữa, đội tuyển U.23 Indonesia hiện cũng có đội hình rất mạnh. Nhiều cầu thủ được đánh giá chất lượng và nếu thi đấu đúng phong độ, thầy trò HLV Indra Sjafri hoàn toàn có thể vào bán kết".