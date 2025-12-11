Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu bán kết đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất: Dễ thắng đậm Indonesia, giờ đá đẹp

Hồng Nam
Hồng Nam
11/12/2025 18:39 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu nữ Indonesia ở bán kết SEA Games 33.

Đội tuyển nữ Việt Nam chiếm ngôi đầu ngoạn mục

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận hạ màn SEA Games 33 với áp lực phải đánh bại Myanmar để chắc suất bán kết. 

Sau thất bại 0-1 trước Philippines, HLV Mai Đức Chung đã lên dây cót tinh thần cho học trò. Đội tuyển nữ Việt Nam mài sắc lại vũ khí tấn công biên và căn chỉnh thước ngắm. Với sức mạnh vượt trội, Huỳnh Như cùng đồng đội đã không cho đối thủ Myanmar cơ hội phản kháng.

Lịch thi đấu bán kết đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất: Dễ thắng đậm Indonesia, giờ đá đẹp- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng áp đảo Myanmar để vào bán kết với ngôi đầu

ẢNH: KHẢ HÒA

Chiến thắng áp đảo 2-0 trước Myanmar ở trận hạ màn chiều nay (11.12) đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến bán kết với ngôi đầu bảng B. Cùng có 6 điểm như Myanmar và Philippines, nhưng nữ Việt Nam hơn cả hiệu số bàn thắng bại lẫn hệ số đối đầu.

Ở bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Indonesia. Trận đấu diễn ra lúc 16 giờ ngày 14.12 tại Chonburi (Thái Lan). Đây là thử thách dễ thở với đội tuyển nữ Việt Nam, bởi Indonesia lâu nay không phải thế lực của bóng đã nữ Đông Nam Á. Trong khi Việt Nam đoạt 4 HCV bóng đá nữ SEA Games liên tục từ năm 2017 đến nay, Indonesia chưa từng vượt qua vòng bảng.

Ở bảng A, Indonesia xếp nhì bảng. Đội nữ xứ vạn đảo thua đậm 0-8 trước Thái Lan và thắng 3-1 trước Singapore. 

Với thực lực vượt trội, đội tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn có trận đấu nhẹ nhàng ở bán kết, để không chỉ lọt vào trận tranh HCV, mà còn duy trì tâm lý và phong độ cao.

Ở trận bán kết còn lại diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 14.12, Thái Lan sẽ so tài Philippines. 

Tin liên quan

Bóng đá SEA Games 33, U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Malaysia: Ngôi đầu và suất bán kết

Bóng đá SEA Games 33, U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Malaysia: Ngôi đầu và suất bán kết

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã vượt qua U.23 Malaysia 2-0 ở trận hạ màn bảng B SEA Games 33. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có mặt ở bán kết với ngôi đầu bảng B.

Muốn thắng đẹp Malaysia để vào bán kết, U.23 Việt Nam cần sửa điểm yếu 'chí mạng'

Báo Malaysia: ‘U.23 thắng bằng đẳng cấp vượt trội khiến đối thủ choáng váng’

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển nữ việt nam lịch thi đấu Indonesia Sea games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận