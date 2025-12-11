Lịch thi đấu bán kết đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất: Dễ thắng đậm Indonesia, giờ đá đẹp

Đội tuyển nữ Việt Nam chiếm ngôi đầu ngoạn mục

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận hạ màn SEA Games 33 với áp lực phải đánh bại Myanmar để chắc suất bán kết.

Sau thất bại 0-1 trước Philippines, HLV Mai Đức Chung đã lên dây cót tinh thần cho học trò. Đội tuyển nữ Việt Nam mài sắc lại vũ khí tấn công biên và căn chỉnh thước ngắm. Với sức mạnh vượt trội, Huỳnh Như cùng đồng đội đã không cho đối thủ Myanmar cơ hội phản kháng.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng áp đảo Myanmar để vào bán kết với ngôi đầu ẢNH: KHẢ HÒA

Chiến thắng áp đảo 2-0 trước Myanmar ở trận hạ màn chiều nay (11.12) đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến bán kết với ngôi đầu bảng B. Cùng có 6 điểm như Myanmar và Philippines, nhưng nữ Việt Nam hơn cả hiệu số bàn thắng bại lẫn hệ số đối đầu.

Ở bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Indonesia. Trận đấu diễn ra lúc 16 giờ ngày 14.12 tại Chonburi (Thái Lan). Đây là thử thách dễ thở với đội tuyển nữ Việt Nam, bởi Indonesia lâu nay không phải thế lực của bóng đã nữ Đông Nam Á. Trong khi Việt Nam đoạt 4 HCV bóng đá nữ SEA Games liên tục từ năm 2017 đến nay, Indonesia chưa từng vượt qua vòng bảng.

Ở bảng A, Indonesia xếp nhì bảng. Đội nữ xứ vạn đảo thua đậm 0-8 trước Thái Lan và thắng 3-1 trước Singapore.

Với thực lực vượt trội, đội tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn có trận đấu nhẹ nhàng ở bán kết, để không chỉ lọt vào trận tranh HCV, mà còn duy trì tâm lý và phong độ cao.

Ở trận bán kết còn lại diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 14.12, Thái Lan sẽ so tài Philippines.