Báo Malaysia: ‘U.23 thắng bằng đẳng cấp vượt trội khiến đối thủ choáng váng’

Màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia diễn ra chiều 11.12 trên sân Rajamangala (Thái Lan). Với việc cùng có 3 điểm, trận đấu này mang ý nghĩa then chốt, xác định ngôi đầu cũng như tìm ra đội có vé thẳng vào chơi ở bán kết. Sau 90 phút, U.23 Việt Nam là những người xuất sắc hơn, có thắng lợi dễ dàng 2-0. Các bàn thắng của U.23 Việt Nam ở trận này đều được ghi trong hiệp 1, do công của Hiểu Minh và Minh Phúc.

U.23 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng B ẢNH: NHẬT THỊNH

U.23 Việt Nam chơi bóng đẳng cấp, khiến U.23 Malaysia choáng váng

Khi trận đấu trên sân Rajamangala kết thúc, kênh Astro Arena (Malaysia) đánh giá: “Khác với những tuyên bố mạnh mẽ trước khi màn so tài này xảy ra, HLV Nafuzi Zain cùng các học trò U.23 Malaysia phải choáng váng ngay khi hiệp 1 chưa kết thúc. U.23 Việt Nam thể hiện đẳng cấp ngay từ đầu trận, liên tục tấn công, khiến U.23 Malaysia phải vất vả chống đỡ. Sau nhiều sức ép, Hiểu Minh và Minh Phúc đã phá vỡ bức tường mỏng manh của hàng thủ U.23 Malaysia. Đồng thời, ngay cả khi dẫn trước, U.23 Việt Nam vẫn không để U.23 Malaysia có không gian nào để chơi bóng. Các cầu thủ trẻ Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thể trận, chơi một cách đầy ung dung và đĩnh đạt. Nếu những người như Minh Phúc hay Lê Viktor không kém duyên, lưới U.23 Malaysia còn có thể rung thêm lần thứ 3.

Highlight U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Malaysia: Vào bán kết với ngôi đầu

Đến hiệp 2, U.23 Malaysia thực hiện nhiều sự thay đổi từ sớm, nhằm níu kéo hy vọng có điểm. Nhưng tình hình vẫn như hiệp 1, khi đối mặt với khối đội hình chất lượng của U.23 Việt Nam, U.23 Malaysia không thể tạo ra bất kỳ mảng miếng nào trong tấn công. Thất bại hôm nay của U.23 Malaysia đến theo cách không thể thất vọng hơn”.

U.23 Việt Nam có thế trận vượt trội hoàn toàn so với U.23 Malaysia (áo vàng ở hiệp 1) ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, trang HarimauMalaya cũng chỉ trích màn thể hiện của U.23 Malaysia: “Bước vào trận chung kết bảng với U.23 Việt Nam, các cầu thủ trẻ Malaysia được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng việc U.23 Malaysia có màn thể hiện cực tệ trong hiệp 1, gần như không lên nổi bóng là điều ít ai có thể tưởng tượng ra được. Các học trò của HLV Nafuzi Zain tỏ ra thua kém U.23 Việt Nam về mọi mặt, khởi đầu một cách chật vật và chịu 2 bàn thua chỉ sau 21 phút thi đấu. Điểm mạnh nhất của U.23 Việt Nam là họ tận dụng tốt những sai lầm cũng như sự chủ quan của các cầu thủ chúng ta”.

Trang HarimauMalaya nhấn mạnh: “Nếu là CĐV Malaysia, chắc chắn họ sẽ tức giận với những gì mà đội bóng của ông Nafuzi Zain đã thể hiện trong suốt 90 phút. Họ chơi phòng ngự không tốt và các tình huống tấn công cũng tỏ ra quá thiếu tốc độ. Sự liên kết giữa 3 tuyến gần như không có, khiến lối chơi của U.23 Malaysia trở nên rời rạc đến khó tin, khác hẳn trận gặp U.23 Lào. Rõ ràng trong trận cầu quan trọng như thế này, U.23 Malaysia cần phản ứng nhanh hơn khi có bóng”.

U.23 Malaysia phải trông chờ vào may mắn để có vé vào bán kết!

Với 3 điểm ở trận đấu này, U.23 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu khi có 6 điểm. Phía đối diện, U.23 Malaysia có 3 điểm cùng hiệu số -1, phải chờ các trận đấu còn lại ở bảng A và bảng C kết thúc mới biết được số phận của mình.

Trang Metro bày tỏ: “Thất bại một cách thất vọng, U.23 Malaysia đã đánh mất ngôi đầu vào tay U.23 Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là bài học đắt giá, đưa các cầu thủ U.23 Malaysia trở về mặt đất. Xét về lực lượng, chiến thuật, đoàn quân của ông Nafuzi Zain không mạnh như cách truyền thông Malaysia đã nói trong gần 1 tuần đã qua".

“Quan trọng hơn, việc trắng tay ở trận gặp U.23 Việt Nam đã đẩy U.23 Malaysia vào thế khó. Chúng ta hiện đã hoàn thành tất cả các trận đấu tại vòng bảng và chỉ có 3 điểm. Sau trận đấu này, U.23 Malaysia sẽ phải hồi hộp, trông chờ vào may mắn để biết được số phận cuối cùng của mình tại SEA Games 33”, trang Metro kết luận.