HLV Kim nói điều bất ngờ, mong U.23 Việt Nam và đội tuyển nữ đi đến tận chung kết…

HLV Kim Sang-sik mong sẽ có nhiều CĐV đến ủng hộ U.23 Việt Nam hơn ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Việt Nam đã thay đổi hiệu quả

Bước vào phòng họp báo với thái độ khá bình tĩnh, HLV Kim Sang-sik đánh giá U.23 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ: "Đầu tiên, chúng tôi đã xếp nhất bảng B. Tôi nghĩ U.23 Việt Nam đã có sự trở lại mạnh mẽ, tìm được sự cân bằng trong kết quả và lối chơi.

Hôm nay, tôi nhận thấy sân Rajamangala đón tiếp nhiều CĐV đến để cổ vũ cho đội bóng hơn trận trước. Tôi mong sao các trận đấu tới U.23 Việt Nam sẽ đón chào nhiều CĐV đến sân hơn nữa để giúp đội bóng có động lực mạnh mẽ hơn, thi đấu tốt hơn trong các trận tới".

Bước vào trận đấu thứ 2 rất quan trọng trước U.23 Malaysia, HLV Kim Sang-sik đã thay gần một nửa đội hình đá chính và kết liễu sớm đối thủ bằng 2 bàn thắng của Hiểu Minh và Minh Phúc trong hiệp 1.

U.23 Việt Nam vào bán kết với 2 trận toàn thắng ảnh: Nhật Thịnh

Nhà cầm quân sinh năm 1976 bày tỏ: "Sau trận ra quân gặp U.23 Lào, chúng tôi đã có hơn 1 tuần tập luyện cùng nhau, chuẩn bị kỹ chiến thuật, thay đổi lối chơi cũng như con người và mọi thứ đã tỏ ra hiệu quả.

Tôi được biết chiều nay đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã có thi đấu và giành chiến thắng quan trọng để giành quyền vào bán kết ở SEA Games 33. Tôi xin chúc mừng thầy trò đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội U.23 Việt Nam đã có dịp gặp gỡ đội nữ trước lễ xuất quân SEA Games 33 tại TP.HCM và di chuyển cùng đội tuyển nữ Việt Nam sang Bangkok. Tôi hy vọng cả 2 sẽ có hành trình suôn sẻ đến trận đấu cuối cùng.

Vào lúc này, ưu tiên cho các cầu thủ phục hồi thể lực để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Tôi chưa nghĩ đến việc muốn gặp ai ở chung kết. Tôi sẽ tập trung từng bước một để làm sao cùng với đội tuyển nữ Việt Nam đem vinh quang về cho Việt Nam".