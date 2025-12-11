Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

HLV U.23 Malaysia thừa nhận U.23 Việt Nam quá mạnh: ‘Chúng tôi đã muốn thắng nhưng…’

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
11/12/2025 18:35 GMT+7

HLV Nafuzi Zain khẳng định U.23 Việt Nam quá mạnh, nhưng tự hào khi U.23 Malaysia dù thiếu kinh nghiệm hơn đã dám chơi để thắng, bất chấp vẫn có cơ hội nếu thủ hòa thành công.

HLV U.23 Malaysia thừa nhận U.23 Việt Nam quá mạnh: ‘Chúng tôi đã muốn thắng nhưng…’- Ảnh 1.

HLV Nafuzi Zain khẳng định U.23 Malaysia không cố gắng tử thủ trước U.23 Việt Nam

ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Việt Nam quá mạnh

HLV Nafuzi Zain khẳng định U.23 Việt Nam thắng xứng đáng: "Trước tiên, tôi xin chúc mừng U.23 Việt Nam về chiến thắng 2-0 ngày hôm nay và xếp nhất bảng B. Tôi nghĩ đây là trận đấu khó khăn và cả 2 đội bóng đều nhập cuộc mà không muốn hòa, dù là kết quả có thể đưa cả 2 đi tiếp.

Hôm nay, U.23 Malaysia muốn chơi để thắng nhưng giờ đây chúng tôi sẽ phải chờ xem liệu mình có đi tiếp được không. Trong hiệp 1 chúng tôi đã thiếu mạnh mẽ và để lộ nhiều khoảng trống chết người, dẫn đến 2 bàn thắng dễ dàng cho U.23 Việt Nam.

Đến hiệp 2, tôi thay người và điều chỉnh hệ thống thi đấu và màn trình diễn trên sân của U.23 Malaysia đã trông tốt hơn. Các cầu thủ đã thực sự nỗ lực. Tôi hài lòng về ngày thi đấu của họ, nhất là trong hiệp 2 đầy nỗ lực ghi bàn".

U.23 Malaysia không muốn thủ hòa

HLV U.23 Malaysia thừa nhận U.23 Việt Nam quá mạnh: ‘Chúng tôi đã muốn thắng nhưng…’- Ảnh 2.

U.23 Malaysia kèm rất rát Văn Khang

ảnh: Nhật Thịnh

Kết quả chiều 11.12 trên sân Rajamangala đã giúp U.23 Việt Nam đoạt vé vào bán kết với tư cách đội xếp nhất bảng B, trong khi U.23 Malaysia sẽ phải chờ kết quả các đối thủ để biết tương lai của mình.

Ông Nafuzi Zain khen ngợi U.23 Việt Nam: "Chúng ta đều thấy các cầu thủ U.23 Việt Nam đều kinh nghiệm hơn, phần lớn chơi ở hạng đấu đẳng cấp cao hơn các cầu thủ U.23 Malaysia. Sự vượt trội là rõ ràng.

Tuy nhiên tôi cho rằng ngay cả khi U.23 Việt Nam có chất lượng vượt trội thì các cầu thủ của chúng tôi cũng rất đáng khen. Họ đã chơi chăm chỉ, quyết tâm và nỗ lực tìm kiếm bàn thắng.

Đội U.23 Việt Nam mạnh hơn nhưng U.23 Malaysia đã có những thời điểm muốn kiểm soát trận đấu. Chúng tôi đã cố gắng tự thân đoạt vé vào bán kết và giờ sẽ phải chờ đợi. Nhưng tôi rất tự hào về màn trình diễn nhiệt huyết của các học trò".

