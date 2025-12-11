Đình Bắc ngày càng toàn diện, U.23 Việt Nam càng biến hóa: Sẽ thắng bán kết, không khác được!

Đình Bắc đang hoàn thiện bản thân với 2 HLV Mano Polking và Kim Sang-sik ảnh: Nhật Thịnh

Đình Bắc hết ghi bàn lại kiến tạo

Mùa bóng 2025 - 2026, người ta đang thấy Đình Bắc đang có những bước phát triển ngày càng rõ nét. Sự dìu dắt của HLV Mano Polking và cạnh tranh, tập luyện chung cùng ngôi sao Alan, Leo Artur... ở CLB CAHN đang giúp chàng trai quê Nghệ An này trở nên toàn diện hơn.

Tại U.23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng giống người đồng nghiệp Polking không gò Đình Bắc vào một vị trí cụ thể mà cho phép anh chơi tự do, có thể đá cắm phía trên, lùi về kiến tạo hoặc dạt ra 2 cánh để hút người.

Nhờ đó, đội phó U.23 Việt Nam đang tỏa sáng rực rỡ ở SEA Games 33 với 2 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 2 trận đầu tiên, đặt dấu ấn trong toàn bộ 4 bàn thắng đến lúc này của thầy trò HLV Kim Sang-sik trên đất Thái Lan.

Highlight U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Malaysia: Vào bán kết với ngôi đầu

U.23 Việt Nam vẫn chưa lộ hết bài

Đình Bắc ghi bàn hay, kiến tạo giỏi ảnh: Nhật Thịnh

Khả năng kiểm soát bóng và qua người tốt của Đình Bắc khiến anh trở thành mẫu đối thủ rất khó dự đoán của U.23 Việt Nam. Các hậu vệ luôn phải cắt cử người theo sát anh, nhưng rất dễ bị xộc xệch đội hình vì tầm hoạt động quá rộng.

Chiều 11.12 trên sân Rajamangala, U.23 Malaysia là những người cảm nhận rất rõ điều đó, khi đang từ trung tâm vòng cấm, chân sút số 7 đã bất ngờ di chuyển ra ngoài và tung ra 2 đường kiến tạo rất đẹp để Hiểu Minh và Minh Phúc ghi bàn.

Việc Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ sẽ là cơ hội để U.23 Việt Nam chuẩn bị các phương án gây bất ngờ cho đối thủ bằng cách sử dụng Văn Khang, Thanh Nhàn, Lê Viktor... khai thác những khoảng trống do khả năng quấy phá của số 7 tạo ra trong suốt cả trận.

Vòng bảng đã khép lại với ngôi đầu bảng B thuộc về U.23 Việt Nam, nhưng cuộc đua từ nay mới thực sự nóng lên, khi phía trước chúng ta sẽ là vòng bán kết và chung kết xếp hạng. Hy vọng rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ duy trì phong độ cao để hiện thực hóa mục tiêu HCV.