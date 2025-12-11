Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Nước mắt nhà vô địch SEA Games 33 Nguyễn Văn Khánh Phong: 'Ba ơi, con đã làm được rồi'

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
11/12/2025 18:29 GMT+7

Chiều 11.12, Nguyễn Văn Khánh Phong xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games nội dung vòng treo. Giữa đỉnh vinh quang, chàng trai ấy đã rơm rớm nước mắt khi nhắc đến người cha quá cố.

Tại nhà thi đấu Thể dục dụng cụ (TDDC) ở Thái Lan chiều 11.12, mọi ánh mắt đổ dồn về bài thi của đương kim vô địch vòng treo SEA Games - Nguyễn Văn Khánh Phong. Với động tác kỹ thuật hoàn hảo, sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, Khánh Phong đã chinh phục các trọng tài để đạt số điểm ấn tượng: 13,767.

Thành tích này giúp anh vượt qua mọi đối thủ để giành tấm HCV danh giá. Đây là lần thứ hai liên tiếp, Khánh Phong đứng trên bục cao nhất của đấu trường khu vực, khẳng định vị thế số 1 của mình sau thành tích tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia vào năm 2023.

Nước mắt nhà vô địch SEA Games 33 Nguyễn Văn Khánh Phong: 'Ba ơi, con đã làm được rồi'- Ảnh 1.

Khánh Phong rơm rớm nước mắt khi trả lời phỏng vấn

ẢNH: N.T

Giây phút kết quả được công bố, thay vì nụ cười rạng rỡ thường thấy của một người chiến thắng, Khánh Phong đã không kìm được nước mắt. Đôi mắt của nhà vô địch vòng treo Đông Nam Á rưng rưng, chứa đựng nỗi niềm riêng mà ít ai thấu hiểu.

Trả lời phỏng vấn trong sự nghẹn ngào, Khánh Phong chia sẻ về khoảng trống mênh mông trong lòng mình tại kỳ đại hội này: "Hôm nay không có ba của tôi ở đây cổ vũ. Ba là người đã luôn sát cánh với tôi trong nhiều kỳ SEA Games trước đây. Ba đã mất vào tháng 9".

Mọi năm, trước và sau mỗi bài thi, Phong đều có thể nhìn lên khán đài để chia sẻ niềm vui với ba. Nhưng năm nay, tại Thái Lan, anh chỉ có thể trải lòng với những người đang phỏng vấn anh, với hy vọng ở một nơi xa nào đó, ba sẽ thấy và mỉm cười tự hào. Lời nhắn nhủ của chàng trai vàng TDDC khiến buổi phỏng vấn lặng đi: "Ba ơi, con muốn nói với ba là con đã làm được rồi. Những gì ba nói, những gì con hứa với ba, con làm được rồi".

Khánh Phong lại tỏa sáng: Thể dục dụng cụ Việt Nam thắng lớn ở nội dung vòng treo

Nước mắt nhà vô địch SEA Games 33 Nguyễn Văn Khánh Phong: 'Ba ơi, con đã làm được rồi'- Ảnh 2.

Khánh Phong (giữa) trên bục nhận huy chương

ẢNH: N.T

Nước mắt nhà vô địch SEA Games 33 Nguyễn Văn Khánh Phong: 'Ba ơi, con đã làm được rồi'- Ảnh 3.

Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh (hàng dưới, bên trái) trao huy chương cho Khánh Phong

ẢNH: N.T

 

Xem thêm bình luận