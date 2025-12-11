Thưởng thức lại những khoảnh khắc cực hay khi U.23 Việt Nam vượt Malaysia tiến vào bán kết

Màn trình diễn bùng nổ của U.23 Việt Nam
Ở trận đấu cân não với
U.23 Malaysia lúc 16 giờ hôm nay (10.12), U.23 Việt Nam vốn chỉ cần hòa là đủ để đi tiếp, nhưng thay vì chọn sự an toàn, các cầu thủ đã mang đến một màn trình diễn bùng nổ, tạo nên chiến thắng vang dội, mãn nhãn người hâm mộ và đầy ắp cảm xúc.
Sự tập trung được thể hiện ngay từ những bước chạy đầu tiên trước giờ bóng lăn
U.23 Việt Nam chủ động áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu
Phút 11, U.23 Việt Nam đã có tình huống đá phạt góc, bóng được đưa đến chân Đình Bắc trước khi anh cứa lòng vào trong. Rất nhiều người đã bật cao để đón đường kiến tạo đó, cuối cùng Hiểu Minh đã dứt điểm thành công mở tỷ số trước U.23 Malaysia
Sau bàn thắng sớm, U.23 Việt Nam duy trì thế trận tấn công dồn dập, pressing tầm cao khiến U.23 Malaysia phải co cụm phòng ngự
Lê Viktor có lần đầu thi đấu và đá chính tại SEA Games. Anh có một cơ hội dứt điểm nhưng không thành bàn
U.23 Việt Nam vào bán kết với vị trí nhất bảng B, sau hai trận toàn thắng
Minh Phúc đá bồi tiếp ứng chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho U.23 Việt Nam
Cầu thủ Malaysia vào bóng rất quyết liệt để ngăn cản đường đi bóng của Khuất Văn Khang
Qua hiệp 2, U.23 Việt Nam đã giảm cường độ gây áp lực, nhưng vẫn duy trì thế trận cân bằng, ổn định, không để U.23 Malaysia có cơ hội vùng lên
Tinh thần chiến đấu của U.23 Việt Nam tạo nên thế trận máu lửa
Khuất Văn Khang năng nổ ở mọi điểm nóng, liên tục mở ra những đường bóng sáng cho đồng đội
Sau 2 trận đấu, Đình Bắc đã đạt dấu ấn trong toàn bộ 4 bàn thắng của U.23 Việt Nam với 2 pha lập công và đường 2 kiến tạo
Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cảm xúc ấy lan thành niềm tự hào khi U.23 Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết SEA Games 33. Cái bắt tay động viên giữa hai đội sau trận thể hiện tinh thần fair-play
SEA Games 33 vẫn còn phía trước, nhưng chiến thắng trước Malaysia sẽ là cú hích tinh thần lớn để thầy trò HLV Kim Sang-sik tự tin bước vào vòng bán kết – nơi khát vọng vàng đang chờ họ viết tiếp
Những cổ động viên xinh đẹp tiếp lửa cho U.23 Việt Nam bằng nụ cười rạng rỡ
Dù thưa thớt, tiếng hô vang “Việt Nam!” vẫn đầy khí thế trên SVĐ Rajamangala
