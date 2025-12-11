Động thái đặc biệt của Chủ tịch VFF, đội tuyển nữ và U.23 Việt Nam được thưởng 1,3 tỉ đồng

Chủ tịch VFF chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng đến 2 đội

Ngay sau khi đội tuyển nữ Việt Nam và U.23 Việt Nam cùng giành ngôi nhất bảng tại SEA Games 33, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Chúc mừng 2 đội đều nhất bảng, tuyệt vời”.

Theo Chủ tịch VFF, ngay sau trận đấu, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chúc mừng đến cả đội tuyển nữ và U.23 Việt Nam, đồng thời căn dặn các đội tiếp tục chuẩn bị thật tốt cho vòng bán kết sắp tới.

Tinh thần thép của tuyển nữ Việt Nam tại Chonburi

Chiều 11.12, trên sân Chonburi, đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn trình diễn được xem là một trong những trận cầu quả cảm nhất của mình tại giải năm nay. Đối đầu Myanmar, thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng lúc phải chịu áp lực chuyên môn lẫn hàng ngàn cổ động viên đối phương phủ kín khán đài. Thế nhưng các cô gái Việt Nam không một giây nao núng.

Đội tuyển nữ Việt Nam vượt khó Ảnh: Khả Hòa

Đội nhập cuộc đầy năng lượng, giữ vững tinh thần và thi đấu vô cùng chủ động. Sự tập trung cao độ giúp tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng thể hiện bản lĩnh trong trận đấu được xem là “một mất một còn”. Tiền vệ Bích Thùy từng khẳng định: “Càng khó khăn, chúng tôi càng thêm động lực để giành chiến thắng”. Và đúng như lời cô nói, toàn đội đã chiến đấu bằng tinh thần mạnh mẽ, ý chí tuyệt vời và cách tiếp cận trận đấu rất tốt, khiến đối thủ không thể áp đặt thế trận như kỳ vọng.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (bìa trái) tại Chonburi ngày 11.12

Ngay sau trận, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp gặp gỡ, động viên và chúc mừng cả hai đội. Ông thay mặt VFF quyết định thưởng nóng 700 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam nhằm ghi nhận tinh thần chiến đấu quả cảm và kết quả xứng đáng.

U.23 Việt Nam vượt khó, tiếp nối niềm vui

Trong khi đó, U.23 Việt Nam cũng hoàn tất vòng bảng bằng chiến thắng quan trọng trước U.23 Malaysia. Ba điểm này giúp đội khẳng định vị thế, tạo đà tâm lý tốt cho hành trình phía trước. Chủ tịch VFF cũng nhắc nhở 2 đội, đây mới chỉ là bước đầu, và chặng đường phía trước còn rất nhiều thử thách. “Cả hai đội cần giữ sự tập trung tuyệt đối cho trận bán kết sắp tới”, ông nhấn mạnh.

Sau trận đấu thắng U.23 Malaysia, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú kiêm lãnh đội U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 thay mặt biểu dương tinh thần thi đấu của các cầu thủ và chúc mừng chiến thắng của đội. Với thành tích lọt vào bán kết, U.23 Việt Nam đã được VFF thưởng động viên 600 triệu đồng.