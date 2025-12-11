Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Động thái đặc biệt của Chủ tịch VFF, đội tuyển nữ và U.23 Việt Nam được thưởng 1,3 tỉ đồng

Quang Tuyến
Quang Tuyến
11/12/2025 19:28 GMT+7

Sang Thái Lan dự khán trận đội tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã rất hạnh phúc vì được chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của các cô gái.

Chủ tịch VFF chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng đến 2 đội

Ngay sau khi đội tuyển nữ Việt Nam và U.23 Việt Nam cùng giành ngôi nhất bảng tại SEA Games 33, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Chúc mừng 2 đội đều nhất bảng, tuyệt vời”. 

Theo Chủ tịch VFF, ngay sau trận đấu, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chúc mừng đến cả đội tuyển nữ và U.23 Việt Nam, đồng thời căn dặn các đội tiếp tục chuẩn bị thật tốt cho vòng bán kết sắp tới. 

Tinh thần thép của tuyển nữ Việt Nam tại Chonburi 

Chiều 11.12, trên sân Chonburi, đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn trình diễn được xem là một trong những trận cầu quả cảm nhất của mình tại giải năm nay. Đối đầu Myanmar, thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng lúc phải chịu áp lực chuyên môn lẫn hàng ngàn cổ động viên đối phương phủ kín khán đài. Thế nhưng các cô gái Việt Nam không một giây nao núng. 

Động thái đặc biệt của Chủ tịch VFF, đội tuyển nữ và U.23 Việt Nam được thưởng 1,3 tỉ đồng- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam vượt khó

Ảnh: Khả Hòa

Đội nhập cuộc đầy năng lượng, giữ vững tinh thần và thi đấu vô cùng chủ động. Sự tập trung cao độ giúp tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng thể hiện bản lĩnh trong trận đấu được xem là “một mất một còn”. Tiền vệ Bích Thùy từng khẳng định: “Càng khó khăn, chúng tôi càng thêm động lực để giành chiến thắng”. Và đúng như lời cô nói, toàn đội đã chiến đấu bằng tinh thần mạnh mẽ, ý chí tuyệt vời và cách tiếp cận trận đấu rất tốt, khiến đối thủ không thể áp đặt thế trận như kỳ vọng. 

Động thái đặc biệt của Chủ tịch VFF, đội tuyển nữ và U.23 Việt Nam được thưởng 1,3 tỉ đồng- Ảnh 2.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (bìa trái) tại Chonburi ngày 11.12

Ngay sau trận, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp gặp gỡ, động viên và chúc mừng cả hai đội. Ông thay mặt VFF quyết định thưởng nóng 700 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam nhằm ghi nhận tinh thần chiến đấu quả cảm và kết quả xứng đáng.

U.23 Việt Nam vượt khó, tiếp nối niềm vui 

Trong khi đó, U.23 Việt Nam cũng hoàn tất vòng bảng bằng chiến thắng quan trọng trước U.23 Malaysia. Ba điểm này giúp đội khẳng định vị thế, tạo đà tâm lý tốt cho hành trình phía trước. Chủ tịch VFF cũng nhắc nhở 2 đội, đây mới chỉ là bước đầu, và chặng đường phía trước còn rất nhiều thử thách. “Cả hai đội cần giữ sự tập trung tuyệt đối cho trận bán kết sắp tới”, ông nhấn mạnh.

Sau trận đấu thắng U.23 Malaysia, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú kiêm lãnh đội U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 thay mặt biểu dương tinh thần thi đấu của các cầu thủ và chúc mừng chiến thắng của đội. Với thành tích lọt vào bán kết, U.23 Việt Nam đã được VFF thưởng động viên 600 triệu đồng.

Tin liên quan

HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết ‘lách qua cửa hẹp’ vào bán kết, HLV Myanmar xin lỗi vì thua Việt Nam

HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết ‘lách qua cửa hẹp’ vào bán kết, HLV Myanmar xin lỗi vì thua Việt Nam

HLV Mai Đức Chung đã khẳng định như vậy trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ông không xem khán giả Myanmar quá đông là áp lực, trái lại đó là động lực thôi thúc đội nữ Việt Nam chơi hay hơn

HLV Kim nói điều bất ngờ, mong U.23 Việt Nam và đội tuyển nữ đi đến tận chung kết…

Lịch thi đấu bán kết đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất: Dễ thắng đậm Indonesia, giờ đá đẹp

Khám phá thêm chủ đề

VFF Chủ tịch VFF Liên đoàn bóng đá việt nam U.23 Việt Nam Đội tuyển nữ việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận