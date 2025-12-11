Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar bằng ‘đầu’, hiên ngang vào bán kết: Chủ tịch VFF thưởng 700 triệu đồng

Đòn phủ đầu chất lượng của HLV Mai Đức Chung giúp đội tuyển Việt Nam tỏa sáng

Tinh thần mạnh mẽ, ý chí tuyệt vời và tiếp cận trận đấu quá tốt, đó là những gì đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện hùng hồn trên sân Chonburi chiều 11.12 trong trận đấu "một mất một còn" với đối thủ đã thắng giòn giã 2 trận trước đó là Myanmar. Không hề nao núng, không mất tự tin và cũng không bị áp lực trước hàng ngàn CĐV Myanmar chật kín khán đài, các cô gái Việt đã nhập cuộc tràn đầy năng lượng, vô cùng xông xáo và sớm chứng tỏ bản lĩnh. Đúng như tiền vệ Bích Thùy từng nói "Càng khó khăn, chúng tôi càng thêm động lực để giành chiến thắng".

Niềm vui ghi bàn sớm của cô gái Việt ẢNH: KHẢ HÒA

Động lực đó đã thôi thúc đôi chân từng cầu thủ hoạt động rất hăng hái, tập trung và đã giáng đòn phủ đầu rất hay khiến đối thủ choáng váng. Chỉ chưa đến 15 phút, những pha tranh bóng tích cực và khoét mạnh vào hành lang cánh phải đã mang đến 2 bàn thắng chớp nhoáng. Đầu tiên là quả tạt của hậu vệ phải Trần Thị Duyên và sau đó là pha áp sát sút bật xà ngang của trung vệ Hoàng Thị Loan đã được 2 cầu thủ nhỏ con nhất của đội tuyển nữ là Ngân Thị Vạn Sự và Bích Thùy lần lượt đánh đầu ghi bàn.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 2-0 Myanmar: Chính thức vào bán kết SEA Games

Thanh Nhã đột phá ẢNH: KHẢ HÒA

2 bàn thắng ngọt như "lấy đồ trong túi" đã cho thấy đẳng cấp của đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng dấu ấn lớn nhất chính là chiến thuật đúng đắn mà HLV Mai Đức Chung đã xây dựng trong trận này. Trước một đối thủ "ưa thích" mà Việt Nam từng nhiều lần giành chiến thắng, ban huấn luyện đội đã chủ trương chơi pressing, gây áp lực dồn dập liên tục khiến cho Myanmar rơi vào thế bị động. Từ đó sự gắn kết giữa các tuyến, các vị trí giữ cự ly đội hình gần nhau đã giúp các cô gái Việt Nam kiểm soát thế trận quá hay và liên tục tạo ra sự khuấy đảo và khống chế hoàn toàn cục diện.

Niềm vui của Bích Thùy ẢNH: KHẢ HÒA

Ấn tượng Vạn Sự và mũi đinh ba xuất sắc

Điểm sáng lớn nhất trong trận này chính là vai trò đa năng của tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự. Cô đã được đẩy lên cao chơi cùng với Bích Thùy và Hải Yến tạo thành mũi đinh ba rất lợi hại. Sự năng nổ, kỹ thuật lắt léo và vô cùng nhanh nhạy trong việc di chuyển chọn vị trí và làm tường đã giúp số 21 của đội tuyển nữ chơi quá hay. Cô xuất hiện lúc 2 cánh khi thì trung lộ làm rối loạn hàng thủ Myanmar, làm cho đối thủ chao đảo bởi những pha tăng tốc xuất thần. Chính bàn thắng mở tỷ số của Vạn Sự ở phút thứ 8 không chỉ sớm giải tòa tâm lý mà còn như liều thuốc kích thích làm cho đội tuyển nữ Việt Nam chơi một trận hay hơn mong đợi, xứng đáng là đương kim vô địch SEA Games.

Vạn Sự (21) chơi quá hay ẢNH: KHẢ HÒA

Trong trận này, HLV Mai Đức Chung lại tiếp tục xây dựng cặp trung vệ dập mới, khác hẳn 2 trận trước. Hoàng Thị Loan và Trần Thị Thu lần đầu tiên được đá chính, nhưng không hề gây ngạc nhiên. Bởi sau 2 trận đã thử nghiệm 2 cặp trung vệ trẻ khác nhau ở trận gặp Malaysia (Cù Thị Huỳnh Như- Trần Thị Duyên) và Philippines (Nguyễn Kim Yên-Trần Hải Linh), ông Chung buộc phải cần những trụ cột kinh nghiệm cho trận đấu sinh tử.

Trần Thị Hải Linh chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm ẢNH: KHẢ HÒA

Sự có mặt của bộ đôi trung vệ "già dặn" này đã mang lại an tâm cho thế thủ. Nhất là trong hiệp 2 trước sự vùng lên trong thế không còn gì để mất của Myanmar, bộ đôi này cùng với trung vệ thòng Diễm My vẫn đứng vững một cách an toàn, chặt chẽ và góp phần bảo vệ mành lưới của thủ môn Kim Thanh. Đó là những điều chỉnh hợp lý và tạo nên một thế thủ vững vàng mang lại sức bật cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam đoàn kết, tập trung và bản lĩnh ẢNH: KHẢ HÒA

Chiến thắng 2-0 giúp các cô gái Việt Nam có 6 điểm, hiệu số 9/1 đứng đầu bảng B vào bán kết gặp đội nhì bảng A là Indonesia vào lúc 16 giờ ngày 14.12 tại sân Thái University. Cay đắng cho Myanmar họ cũng có 6 điểm, nhưng hiệu số là 5/3 đứng sau cả Philippines cũng có 6 điểm, hiệu số 6/2 nên bị loại. Đội Philippines nhì bảng B sẽ gặp Thái Lan nhất bảng A vào 18 giờ 30 ngày 14.12 tại sân Chonburi. Xin chúc mừng các cô gái Việt Nam đã lách qua thành công "khe cửa hẹp" để tiếp tục hành trình bảo vệ HCV lần này.

Trần Thị Duyên (15) chơi ấn tượng ở hành lang phải