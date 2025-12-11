Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Đình Bắc bật mí U.23 Việt Nam lên 'bài' sút tung lưới U.23 Malaysia

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
11/12/2025 19:29 GMT+7

Tiền đạo Đình Bắc khẳng định tập thể U.23 Việt Nam đã cùng nhau tập luyện chăm chỉ, lên kế hoạch kỹ lưỡng để tạo ra bàn thắng vào lưới U.23 Malaysia.

Đình Bắc bật mí U.23 Việt Nam lên 'bài' sút tung lưới U.23 Malaysia- Ảnh 1.
Đình Bắc bật mí bí quyết chiến thắng của U.23 Việt Nam

ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Việt Nam lại ghi bàn từ bóng chết

Phút 11, U.23 Việt Nam đã có tình huống đá phạt góc, bóng được đưa đến chân Đình Bắc trước khi anh cứa lòng vào trong. Rất nhiều người đã bật cao để đón đường kiến tạo đó, cuối cùng Hiểu Minh đã dứt điểm thành công mở tỷ số trước U.23 Malaysia.

Đình Bắc chia sẻ: "Ở bàn mở tỷ số trước khi ra nhận đá quả phạt góc, BHL truyền đạt tôi sẽ đá theo bài mà chúng tôi đã tập luyện vào chiều hôm qua. Bàn thắng hôm nay là thành quả của ngày hôm qua cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng càng cho trận đấu này.

Hôm nay tôi đã có 2 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Tôi đã cố gắng tập luyện chăm chỉ 1 tuần vừa qua và thành quả hôm nay là 2 đường chuyền để các đồng đội lập công. Quan trọng nhất là toàn đội đã có 3 điểm".

Chiến thắng xứng đáng

Đình Bắc bật mí U.23 Việt Nam lên 'bài' sút tung lưới U.23 Malaysia- Ảnh 2.

Đình Bắc và Minh Phúc đã kiến tạo cho nhau ghi bàn

ảnh: Nhật Thịnh

Sau 2 trận đấu, Đình Bắc đã đạt dấu ấn trong toàn bộ 4 bàn thắng của U.23 Việt Nam với 2 pha lập công và đường 2 kiến tạo. Tuy nhiên, đội phó U.23 Việt Nam cho rằng mấu chốt chiến thắng nằm ở nỗ lực và công sức của toàn đội.

Chân sút của CLB CAHN chia sẻ: "Tôi nghĩ màn trình diễn của tất cả mọi người hôm nay là kết quả nỗ lực tập luyện 1 tuần vừa qua. Kết quả này cho thấy tất cả mọi VĐV, BHL đều xứng đáng có chiến thắng trong ngày hôm nay.

Cá nhân tôi sau 2 bàn thắng ghi được trong trận gặp U.23 Lào đã quay lại tập luyện và sinh hoạt để chuẩn bị cho trận đấu với U.23 Malaysia. Sau khi xem U.23 Malaysia gặp U.23 Lào cách đây 5 ngày, ngay sau đó tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho hôm nay".



Xem thêm bình luận