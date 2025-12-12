Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Những 'người hùng' đội tuyển nữ Việt Nam nói về chiến thắng: Món quà tuyệt vời tặng HLV Mai Đức Chung

Quang Tuyến
Quang Tuyến
12/12/2025 09:17 GMT+7

Các cô gái Việt Nam đã có nhiều biểu cảm sau trận thắng oanh liệt trước Myanmar để giành ngôi đầu bảng vào bán kết, mở ra cơ hội rất lớn bảo vệ HCV SEA Games 33. Đội tuyển nữ đã nói về HLV Mai Đức Chung.

Món quà cho người thầy tận tụy Mai Đức Chung để ông vơi nỗi lo

Không phải ngẫu nhiên mà tất cả các tuyển thủ nữ Việt Nam đều gọi HLV Mai Đức Chung bằng những từ thân thương như bác hay bố, và luôn dành cho ông sự yêu quý lẫn tôn trọng. Từ các trụ cột lớn tuổi cho đến những người trẻ mỗi khi nói đến người thầy đáng kính này đều khẳng định sự tận tụy, trách nhiệm và chu đáo với mọi người.

Những 'người hùng' đội tuyển nữ Việt Nam nói về chiến thắng: Món quà tuyệt vời tặng HLV Mai Đức Chung- Ảnh 1.

Bích Thùy, cô gái nhỏ nhắn đã phát biểu dành món quà cho HLV Mai Đức Chung

ẢNH: KHẢ HÒA

Ông luôn lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho mọi người, ra sân là chăm chú từng vật dụng, tỉ mỉ từng bài tập và sâu sát với từng con người. Đặc biệt ông hay lo lắng trước mỗi trận đấu, suy nghĩ cặn kẽ không chỉ về việc bố trí đội hình ra sân, chọn người này, sắp người kia, trao đổi với trợ lý rồi "cân lên đặt xuống", mà ông còn tính toán lối chơi, chiến thuật phù hợp. Từ đầu đến giờ cả 3 trận vòng loại, HLV Mai Đức Chung đứng suốt 90 phút mỗi trận, đi đi lại lại ngay trước khu kỹ thuật với gương mặt lúc nào cũng căng thẳng, lo toan.

Những 'người hùng' đội tuyển nữ Việt Nam nói về chiến thắng: Món quà tuyệt vời tặng HLV Mai Đức Chung- Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung đứng suốt trận chỉ đạo liên tục

ẢNH: KHẢ HÒA

Tiền vệ Bích Thùy lâng lâng cảm xúc cho biết: "Chiến thắng này chính là món quà mà toàn đội dành tặng cho người thầy của mình. Nhìn bác Chung lúc nào cũng vất vả, âu lo, nhất là khi trận đấu bị đẩy vào thế sinh tử, tụi em càng thấy bác như mệt mỏi thêm, phảng phất sự căng thẳng của một người chịu trách nhiệm chính. Vì thế trận thắng quý giá này đã gỡ được nỗi lo trong lòng bác".

Những 'người hùng' đội tuyển nữ Việt Nam nói về chiến thắng: Món quà tuyệt vời tặng HLV Mai Đức Chung- Ảnh 3.

Trần Thị Thu (thứ từ từ trái) và các đồng đội bày tỏ niềm vui kéo tay chỉ vào cờ tổ quốc trên ngực áo sau bàn thắng

ẢNH: KHẢ HÒA

Còn trung vệ Trần Thị Thu hồ hởi phát biểu: "Bác Chung luôn dặn dò từng li từng tí khi sắp tôi lần đầu vào đá chính thức ở SEA Games lần này. Dù không thể không lo trước trận đấu "một mất một còn", nhưng ông đã động viên tâm lý khi nói với tôi và các bạn rằng không có gì phải lo lắng cả, CĐV đối thủ đông khi cổ vũ mỗi pha bóng thì tiếng reo hò cũng là cổ vũ cho đôi bên. Điều đó chỉ càng thêm giúp mình hưng phấn, có tâm thế vững vàng vàng để chiến đấu. Tất cả chúng tôi đều xem trận thắng Myanmar là món quà lớn nhất dành cho thầy.

Những 'người hùng' đội tuyển nữ Việt Nam nói về chiến thắng: Món quà tuyệt vời tặng HLV Mai Đức Chung- Ảnh 4.

Trung vệ Trần Thị Thu (4, bìa phải) lần đầu đá chính thức

ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó Nguyễn Thị Thanh Nhã đã làm nhiều người Việt Nam có mặt trên sân không khỏi bật cười về tình huống cuối trận. Khi đó ở gần hết phút bù giờ thay vì dẫn bóng tấn công, đâm thẳng vào hành lang phải của Myanmar để tạo cơ hội ghi bàn thì cô bất ngờ dẫn bóng chạy vòng ra ngoài và đưa lại gần cờ góc. Ai cũng hiểu đó là giải pháp kéo dài thời gian để trong tài thổi còi hết giờ. Nhưng quả thật đó là pha bóng rất hài hước như "xát muối" vào nỗi đau của CĐV Myanmar.

Những 'người hùng' đội tuyển nữ Việt Nam nói về chiến thắng: Món quà tuyệt vời tặng HLV Mai Đức Chung- Ảnh 5.

Thanh Nhã đi bóng tốc độ ở hành lang trái

ẢNH: KHẢ HÒA

Tiền vệ số 19 dõng dạc nói: "Khi bước vào trận đấu em cũng có chút áp lực khi thấy CĐV họ đông khủng khiếp. Nhưng bác Chung đã căn dặn rồi phải bình tĩnh xử lý từng pha bóng và luôn tập trung tốt. Nên chỉ sau vài nhịp chạm bóng em cảm thấy không còn lo lắng nữa mà chơi tự tin theo các bài tập mà thầy đã giao. Bọn em đã thể hiện sự quyết tâm, không hề sợ hãi, chơi pressing và áp sát liên tục với thái độ nhập cuộc tốt. Bởi chỉ có duy nhất một cửa thắng nên cả đội phải chơi với tinh thần của những chiến binh. Sự cố gắng hết mình của chúng em đã được đền đáp như sự tri ân dành cho bác Chung đã tin tưởng và giao trách nhiệm".

Những 'người hùng' đội tuyển nữ Việt Nam nói về chiến thắng: Món quà tuyệt vời tặng HLV Mai Đức Chung- Ảnh 6.

Thanh Nhã chia vui với người hâm mộ

ẢNH: KHẢ HÒA

 

