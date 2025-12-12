Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Futsal nữ Việt Nam thắng nghẹt thở Indonesia: Lịch thi đấu mới nhất, đối thủ cực mạnh

Quang Tuyến
Quang Tuyến
12/12/2025 16:41 GMT+7

Chiều 12.12, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có trận đấu mở màn môn futsal nữ tại SEA Games 33 trước đối thủ Indonesia. Kết quả chung cuộc, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 sau hai hiệp đấu đầy thử thách.

HLV futsal nữ Việt Nam nói gì về trận thắng ra quân?

Các cầu thủ futsal nữ Việt Nam chiếm ưu thế kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. 

Trong hiệp 1, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng cầm bóng tốt, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng trước lối chơi kỷ luật và phòng ngự chặt chẽ của đối thủ nên việc ghi bàn đã không thể thực hiện. Đáng kể là tình huống ở phút thứ 9, Thanh Ngân khiến khán giả tiếc nuối khi đá phạt 10m trượt cột dọc trong gang tấc. 

Futsal nữ Việt Nam thắng nghẹt thở Indonesia: Lịch thi đấu mới nhất, đối thủ cực mạnh- Ảnh 1.

Futsal nữ Việt Nam thắng Indonesia

Ảnh: VFF

Thế trận giằng co tiếp tục được duy trì với những pha ăn miếng trả miếng từ hai đội. Thủ môn Sella của Indonesia phải bay người cản phá cú sút chéo góc hiểm hóc của Thu Xuân (phút 11), trong khi thủ môn Hải Yến cũng thi đấu xuất sắc, hóa giải nhiều pha dứt điểm nguy hiểm từ đối phương. 

Ở phút 13, một sai lầm giữa sân suýt khiến Việt Nam trả giá, nhưng Hải Yến vẫn kịp thời cứu thua trong tình huống đối mặt với Olin Quisepina. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. 

Bước sang hiệp hai, Indonesia bất ngờ đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép khiến khung thành Việt Nam nhiều lần chao đảo. Trong thế trận khó khăn đó, Thùy Trang chính là người tạo nên bất ngờ cho trận đấu ở phút 24 khi băng xuống quyết đoán và tung cú sút chéo góc hiểm hóc đánh bại thủ môn Sella, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam. 

Futsal nữ Việt Nam thắng nghẹt thở Indonesia: Lịch thi đấu mới nhất, đối thủ cực mạnh- Ảnh 2.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú chúc mừng đội tuyển futsal nữ Việt Nam sau chiến thắng 3-1 trước Indonesia tại Nhà thi đấu Đại học Bangkok Thonburi, trong khuôn khổ lượt trận khai màn môn futsal nữ SEA Games 33

Ảnh: VFF

Phút 28, Ngọc Hân mang về quả phạt đền và Thanh Ngân không mắc sai lầm, nâng tỷ số lên 2-0 cho futsal nữ Việt Nam. Ngay sau bàn thua thứ hai, Indonesia chơi power-play và rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút 34, Hải Yến bị đánh bại trong một pha dứt điểm cận thành, nhưng Ngọc Hân đã kịp thời lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu thua đầy ngoạn mục. Đến phút 38, trong lúc Indonesia vẫn chơi power-play, Thanh Ngân áp sát cướp bóng và tạo cơ hội để Phương Anh dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, nâng cách biệt lên 3-1. Đây cũng là tỉ số cuối cùng ấn định chiến thắng cho đội nữ Việt Nam.

Với chiến thắng này, đội tuyển fusal nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi để tiếp tục tạo đà cho trận đấu theo diễn ra vào ngày 14.12 gặp đối thủ Myanmar.

Đánh giá về kết quả trận đấu, HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết ban huấn luyện hài lòng về chiến thắng này: “Trận đấu đầu tiên luôn luôn là khó khăn của cả một mùa giải. Toàn đội đã vượt qua được. Hiệp 1 trận đấu hôm nay các cầu thủ bắt nhịp và vận hành lối chơi chưa tốt. Trong khi các cầu thủ Indonesia tiến bộ rất nhiều với lối chơi chặt chẽ đã gây nhiều khó khăn cho chúng ta. Sau trận đấu này, ban huấn luyện sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm cho các cầu thủ hi vọng mọi thứ sẽ được cải thiện và toàn đội sẽ thi đấu tốt hơn. Sau trận đấu này, các cầu thủ sẽ được hồi phục, xem lại băng hình và ban huấn luyện cũng sẽ tiếp tục phân tích trận đấu giữa Indonesia và Myanmar để có chiến thuật phù hợp cho trận đấu sắp tới với Myanmar”. Đây là đối thủ rất mạnh nên các cô gái Việt Nam phải chuẩn bị rất tốt.

Futsal nữ Việt Nam thắng nghẹt thở Indonesia: Lịch thi đấu mới nhất, đối thủ cực mạnh- Ảnh 3.


Tin liên quan

Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy đoạt HCV trong màn nước rút nghẹt thở: Hơn Thái đúng 0,10 giây

Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy đoạt HCV trong màn nước rút nghẹt thở: Hơn Thái đúng 0,10 giây

Hai ngày sau khi giành HCV nội dung đôi nữ 500 m, Nguyễn Thị Hương lại giành thêm HCV đôi nữ 200 m cùng đồng đội Ma Thị Thùy.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khen ngợi U.23 Việt Nam, luật bán kết có gì lạ?

Thắng ngoạn mục Myanmar, đội tuyển teqball Việt Nam lần đầu có huy chương SEA Games

Khám phá thêm chủ đề

Myanmar Hải yến Phương Anh Nguyễn Đình Hoàng Futsal nữ futsal nữ Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận