Đội tuyển nữ Việt Nam ‘bé xíu’ đấu ‘ngoại binh khổng lồ’ gần 1,90 m của Indonesia: Phải tính kế!

4 "ngoại binh" còn rất trẻ đến từ các CLB Mỹ và Hà Lan, tạo nên một trục dọc rất vững vàng cho Indonesia

Xem các trận Indonesia đá với Thái Lan và đặc biệt với Singapore ở vòng đấu bảng SEA Games 33, người hâm mộ sẽ dễ dàng nhận ra 4 cô gái nhập tịch cao ráo, da trắng, mắt xanh trong đội hình chính đội bóng nữ xứ vạn đảo. 4 cầu thủ này có thể hình vạm vỡ và sải chân dài như các "ngoại binh" của Philippines nhìn khác hơn hẳn so với những cầu thủ còn lại.

Pha tăng tốc của "ngoại binh" Indonesia bỏ xa đối thủ mấy bước chân ẢNh: KHẢ HÒA

Trung vệ Nahon Fredericia (4) bật cao đánh đầu phá bóng bổng dễ dàng ẢNH: KHẢ HÒA

Trên sân họ hoạt động liên tục theo trục dọc từ thủ môn đến trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo mục tiêu. Họ chơi càn lướt, pressing dữ dội và chạy khắp như 'bao sân" để giữ cho đội hình Indonesia luôn vững chãi. Chính sự gánh team này mà bộ tứ "ngoại binh' của Indonesia tuy không thể cứu được bàn thua trước Thái Lan đồng đều và quá mạnh. Nhưng họ đủ sức đánh bật Singapore và chực chờ sẽ gây khó cho Việt Nam.

Warps Ipa Guusje (14) ghi bàn thắng cho Indoneai trận gặp Singapore ẢNH: KHẢ HÒA

Cầu thủ Việt Nam thấp hơn đối thủ... 30 cm

4 "ngoại binh" nhập tịch của Indonesia là thủ môn De Rouw Iris Joska, 20 tuổi, cao 1,88 m đang thi đấu cho CLb St John của Mỹ. Người thứ 2 là trung vệ Nahon Emily Julia Frederica, số 4, 18 tuổi, cao 1,87 m thi đấu cho CLB Litte Rock cũng của Mỹ. Tiền vệ giữa là De Zeeuw Felicia Victoria, số 7, cao 1,85 m, 19 tuổi đang chơi cho CLB ADO Den Haag của Hà Lan. Còn trung phong Wars Isa Guusje, số 14, 20 tuổi, cao 1,88 đang thi đấu cho CLB Warbeyen của Đức. Chính bộ tứ này còn rất trẻ này đã tạo nên những cơn lốc mạnh mẽ trên sân.

Hãy hình dung, Ngân Thị Vạn Sự của chúng ta cao 1,54 m. Thấp hơn dàn nhập tịch Indonesia tận 30 cm.

Các ngoại binh trong đội hình Indonesia làm đầu tàu ẢNh: KHẢ HÒA

Sự tăng cường này đã giúp cho lối chơi của đội nữ Indonesia trở nên đa dạng hơn. Thay vì chỉ chăm chăm chơi bóng ngắn như tố chất vốn có, giờ Indonesia chuyển sang đá dài vượt tuyến để trục dọc này làm nhiệm vụ xua đội hình lên tấn công và gây áp lực cho đối phương. Nhìn các pha đi bóng như mũi tên xé gió của Wars Isa Guusje hay những pha xông lên sút xa rất quyết đoán của Felicia Victoria, hoặc những pha bật cao hơn cả cái đầu để hóa giải những đường bóng rót vào trung lộ của Nahon Frederia cũng đủ nói lên sự đơn giản nhưng kiến hiệu của Indonesia.

Tiền vệ trung tâm De Zeeuw Felicia (7) của Indonesia ẢNH: KHẢ HÒA

Sức mạnh của bộ tứ này còn được truyền lửa bởi HLV người Nhật Bản Akira Higashiyama nên họ càng phát huy hơn nữa các tố chất. Ông Akira Higashiyama thay cho HLV cũ Joko Susilo đã từ chức sau thất bại tại AFF Cup ở Hải Phòng dù chỉ mới có hơn 3 tháng làm việc, nhưng đã bước đầu tạo nên sinh khí mới cho lối đá khôn ngoan. Với những "ngoại binh' trẻ hóa này cùng với 2 cầu thủ Indonesia khác là Sunaryo Viny Silfianus (19) đang đá ở Mỹ và Scheunemann Claudia Alexandra (9) đang đá ở CLB Utrecht của Hà Lan thì một nửa đội hình khá "cứng" này không dễ cho các cô gái Việt "bắt nạt".

HLV người Nhật Bản Akira Higashiyama của đội tuyển nữ Indonesia ẢNH: KHẢ HÒA

Có thể xem Indonesia như một phiên bản của Philippines thứ 2. Họ sẽ đá dài, chơi bóng bổng, tận dụng kinh nghiệm của trục dọc đang đá ở các CLB Mỹ và châu Âu. Đó sẽ là bài toán tuy không quá khó nhưng cũng không hề dễ dàng giải quyết cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.