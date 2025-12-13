Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam ‘bé xíu’ đấu ‘ngoại binh khổng lồ’ gần 1,90 m của Indonesia: Phải tính kế!

Quang Tuyến
Quang Tuyến
13/12/2025 12:45 GMT+7

Có đến 4 cầu thủ nhập tịch xuất hiện trong đội hình chính của đội tuyển nữ Indonesia thi đấu vòng loại bảng và họ sẽ tiếp tục là nòng cốt trong trận đại chiến với các cô gái Việt Nam vào 16 giờ chiều mai 14.12.

4 "ngoại binh" còn rất trẻ đến từ các CLB Mỹ và Hà Lan, tạo nên một trục dọc rất vững vàng cho Indonesia

Xem các trận Indonesia đá với Thái Lan và đặc biệt với Singapore ở vòng đấu bảng SEA Games 33, người hâm mộ sẽ dễ dàng nhận ra 4 cô gái nhập tịch cao ráo, da trắng, mắt xanh trong đội hình chính đội bóng nữ xứ vạn đảo. 4 cầu thủ này có thể hình vạm vỡ và sải chân dài như các "ngoại binh" của Philippines nhìn khác hơn hẳn so với những cầu thủ còn lại.

Đội tuyển nữ Việt Nam ‘bé xíu’ đấu ‘ngoại binh khổng lồ’ gần 1,90 m của Indonesia: Phải tính kế! - Ảnh 1.

Pha tăng tốc của "ngoại binh" Indonesia bỏ xa đối thủ mấy bước chân

ẢNh: KHẢ HÒA

Đội tuyển nữ Việt Nam ‘bé xíu’ đấu ‘ngoại binh khổng lồ’ gần 1,90 m của Indonesia: Phải tính kế! - Ảnh 2.

Trung vệ Nahon Fredericia (4) bật cao đánh đầu phá bóng bổng dễ dàng

ẢNH: KHẢ HÒA

Trên sân họ hoạt động liên tục theo trục dọc từ thủ môn đến trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo mục tiêu. Họ chơi càn lướt, pressing dữ dội và chạy khắp như 'bao sân" để giữ cho đội hình Indonesia luôn vững chãi. Chính sự gánh team này mà bộ tứ "ngoại binh' của Indonesia tuy không thể cứu được bàn thua trước Thái Lan đồng đều và quá mạnh. Nhưng họ đủ sức đánh bật Singapore và chực chờ sẽ gây khó cho Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam ‘bé xíu’ đấu ‘ngoại binh khổng lồ’ gần 1,90 m của Indonesia: Phải tính kế! - Ảnh 3.

Warps Ipa Guusje (14) ghi bàn thắng cho Indoneai trận gặp Singapore

ẢNH: KHẢ HÒA

Cầu thủ Việt Nam thấp hơn đối thủ... 30 cm

4 "ngoại binh" nhập tịch của Indonesia là thủ môn De Rouw Iris Joska, 20 tuổi, cao 1,88 m đang thi đấu cho CLb St John của Mỹ. Người thứ 2 là trung vệ Nahon Emily Julia Frederica, số 4, 18 tuổi, cao 1,87 m thi đấu cho CLB Litte Rock cũng của Mỹ. Tiền vệ giữa là De Zeeuw Felicia Victoria, số 7, cao 1,85 m, 19 tuổi đang chơi cho CLB ADO Den Haag của Hà Lan. Còn trung phong Wars Isa Guusje, số 14, 20 tuổi, cao 1,88 đang thi đấu cho CLB Warbeyen của Đức. Chính bộ tứ này còn rất trẻ này đã tạo nên những cơn lốc mạnh mẽ trên sân.

Hãy hình dung, Ngân Thị Vạn Sự của chúng ta cao 1,54 m. Thấp hơn dàn nhập tịch Indonesia tận 30 cm. 

Đội tuyển nữ Việt Nam ‘bé xíu’ đấu ‘ngoại binh khổng lồ’ gần 1,90 m của Indonesia: Phải tính kế! - Ảnh 4.

Các ngoại binh trong đội hình Indonesia làm đầu tàu

ẢNh: KHẢ HÒA

Sự tăng cường này đã giúp cho lối chơi của đội nữ Indonesia trở nên đa dạng hơn. Thay vì chỉ chăm chăm chơi bóng ngắn như tố chất vốn có, giờ Indonesia chuyển sang đá dài vượt tuyến để trục dọc này làm nhiệm vụ xua đội hình lên tấn công và gây áp lực cho đối phương. Nhìn các pha đi bóng như mũi tên xé gió của Wars Isa Guusje hay những pha xông lên sút xa rất quyết đoán của Felicia Victoria, hoặc những pha bật cao hơn cả cái đầu để hóa giải những đường bóng rót vào trung lộ của Nahon Frederia cũng đủ nói lên sự đơn giản nhưng kiến hiệu của Indonesia.

Đội tuyển nữ Việt Nam ‘bé xíu’ đấu ‘ngoại binh khổng lồ’ gần 1,90 m của Indonesia: Phải tính kế! - Ảnh 5.

Tiền vệ trung tâm De Zeeuw Felicia (7) của Indonesia

ẢNH: KHẢ HÒA

Sức mạnh của bộ tứ này còn được truyền lửa bởi HLV người Nhật Bản Akira Higashiyama nên họ càng phát huy hơn nữa các tố chất. Ông Akira Higashiyama thay cho HLV cũ Joko Susilo đã từ chức sau thất bại tại AFF Cup ở Hải Phòng dù chỉ mới có hơn 3 tháng làm việc, nhưng đã bước đầu tạo nên sinh khí mới cho lối đá khôn ngoan. Với những "ngoại binh' trẻ hóa này cùng với 2 cầu thủ Indonesia khác là Sunaryo Viny Silfianus (19) đang đá ở Mỹ và Scheunemann Claudia Alexandra (9) đang đá ở CLB Utrecht của Hà Lan thì một nửa đội hình khá "cứng" này không dễ cho các cô gái Việt "bắt nạt".

Đội tuyển nữ Việt Nam ‘bé xíu’ đấu ‘ngoại binh khổng lồ’ gần 1,90 m của Indonesia: Phải tính kế! - Ảnh 6.

HLV người Nhật Bản Akira Higashiyama của đội tuyển nữ Indonesia

ẢNH: KHẢ HÒA

Có thể xem Indonesia như một phiên bản của Philippines thứ 2. Họ sẽ đá dài, chơi bóng bổng, tận dụng kinh nghiệm của trục dọc đang đá ở các CLB Mỹ và châu Âu. Đó sẽ là bài toán tuy không quá khó nhưng cũng không hề dễ dàng giải quyết cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tin liên quan

Vì sao thất bại ở SEA Games 33 trở thành cú sốc lớn của bóng đá Indonesia?

Vì sao thất bại ở SEA Games 33 trở thành cú sốc lớn của bóng đá Indonesia?

Từ vòng loại World Cup đến các giải trẻ Đông Nam Á và châu Á, bóng đá Indonesia kết thúc năm 2025 với sự bẽ bàng sau khi đội U.23, niềm hy vọng còn lại, cuối cùng cũng gây thất vọng quá lớn.

Thua thầy trò HLV Mai Đức Chung, HLV đội tuyển nữ Myanmar đau đớn rời ghế nóng

Lịch thi đấu đội tuyển futsal Việt Nam mới nhất: Chạm trán Thái Lan, Indonesia ngày nào?

Khám phá thêm chủ đề

Indonesia Việt Nam SEA Games 33 Philippines
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận