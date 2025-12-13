Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Thua thầy trò HLV Mai Đức Chung, HLV đội tuyển nữ Myanmar đau đớn rời ghế nóng

Bùi Huy
13/12/2025 09:36 GMT+7

HLV đội tuyển nữ Myanmar đã rời ghế nóng sau thất bại trước đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 11.12 vừa qua.


Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar ở vòng bảng SEA Games 33 đã khép lại với kết quả tưng bừng dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng với tỷ số 2-0 để lọt vào bán kết. Myanmar chỉ cần hòa sẽ vào bán kết nhưng đối thủ của đội nữ Việt Nam đã để thua toàn diện.

Báo chí Myanmar mô tả, khác hẳn với bầu không khí hân hoan, ngập tràn niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, phòng họp báo sau trận đấu của Myanmar vào ngày 11.12 vừa qua lại phủ một gam màu u ám. Trước hàng loạt câu hỏi của giới truyền thông, HLV Tetsuro Uki bước vào buổi họp báo với vẻ trầm ngâm và mở đầu bằng những lời xin lỗi chân thành gửi tới người hâm mộ nước nhà.

Thua thầy trò HLV Mai Đức Chung, HLV đội tuyển nữ Myanmar đau đớn rời ghế nóng- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Myanmar (áo trắng) bị Việt Nam loại sớm

Ảnh: Khả Hòa

"Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ Myanmar vì đội bóng đã không mang lại kết quả như mong đợi. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức trong suốt trận đấu, nhưng phải thừa nhận rằng Việt Nam là đội bóng mạnh hơn. Họ tổ chức lối chơi rất tốt, kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội hiệu quả. Trong khi đó, Myanmar hôm nay lại chơi không đúng với phong độ và kế hoạch đã chuẩn bị", HLV Tetsuro Uki thẳng thắn chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung nói về đối thủ ở bán kết SEA Games 33 với nhiều cầu thủ nhập tịch

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng không né tránh trách nhiệm khi thừa nhận những hạn chế của đội nhà, đặc biệt ở khâu tổ chức lối chơi và tâm lý thi đấu. Theo ông, các cầu thủ Myanmar đã gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục từ phía Việt Nam, dẫn đến những sai sót đáng tiếc và đánh mất thế trận ngay từ sớm.

Phát biểu của HLV Tetsuro Uki khép lại trong sự lặng im của phòng họp báo, trái ngược hoàn toàn với niềm vui vỡ òa bên phía đội tuyển Việt Nam. Trận đấu không chỉ đánh dấu một chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Việt Nam, mà còn mở ra nhiều suy nghĩ và thách thức mới cho bóng đá Myanmar trong chặng đường sắp tới.

Đáng chú ý, HLV Tetsuro Uki vào ngày 12.12 đã nộp đơn xin từ chức. Ông đệ đơn lên Liên đoàn Bóng đá Myanmar, trong đó có nói lý do, ông là người chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả của đội tuyển. Nếu sự ra đi của ông có thể giúp bóng đá Myanmar tốt hơn trong tương lai, ông sẵn sàng chấp nhận.



Xem thêm bình luận