Đội tuyển nữ Việt Nam không chủ quan trước Indonesia, xem bán kết nảy lửa ngày nào?

Bài học từ trận thua Philippines

Đội tuyển nữ VN được nghỉ ngơi hoàn toàn 1 ngày sau vòng bảng. Toàn đội đi tham quan sân TNSU Chonburi trong khuôn viên của Thái National Sports University vào chiều qua. Trước trận bán kết với Indonesia, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Sau trận thắng Myanmar, tôi cho cả đội nghỉ hồi phục và để mọi người tham quan thích nghi với sân thi đấu mới. Đây là sân khác hoàn toàn với vòng bảng SEA Games vừa rồi. Hy vọng chúng ta sẽ có một trận đấu bán kết tốt với Indonesia".

Đội tuyển nữ VN (phải) sẽ nỗ lực để thắng trận bán kết ảnh: Khả Hòa

HLV Mai Đức Chung nói thêm: "Đừng thấy Indonesia thua Thái Lan đậm ở trận ra quân rồi xem nhẹ họ. Có thể trận mở đầu họ chưa nóng máy và lại gặp chủ nhà rất mạnh nên chưa đá tốt. Nhưng trận thắng Singapore 3-1 thì họ chơi tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch trong đội hình Indonesia. 2 kỳ SEA Games trước, đội Indonesia không tham gia để xây dựng và củng cố lại. Lần này họ vào bán kết thể hiện rõ tham vọng muốn vươn lên. Vì thế chúng ta phải cẩn trọng".

Theo ông Chung khi có trục dọc là những cầu thủ nhập tịch với tầm vóc cao to, sự va chạm mạnh mẽ thì chắc chắn đội nữ Indonesia sẽ đá dài vượt tuyến và sử dụng bóng bổng. Đây là điều mà đội tuyển nữ VN hết sức lưu ý vì có ít nhất 3 cầu thủ nhập tịch trong đội hình chính là trung vệ Nahon Emily Julia Frederica (4), tiền vệ De Zeeuw Felicia Victoria (7) và nhất là cầu thủ chạy cánh trái Warps Isa Guusje (14) rất nhanh nhạy. Chính trục dọc quá "cứng" này giúp cho Indonesia mạnh hơn rõ rệt so với Singapore và sức mạnh cuồn cuộn trong những bước chạy của các cầu thủ này sẽ là mối đe dọa cho khung thành đội tuyển nữ VN.

"Phải hạn chế tối đa bóng bổng và không cho những cầu thủ to cao này chiếm không gian và có vị trí tốt ở những quả tạt sâu hay tình huống cố định, để thực hiện những cú đánh đầu. Làm được vậy thì sẽ kiểm soát được lối chơi của Indonesia. Bài học ở trận thua Philippines nhất định sẽ không để xảy đến", ông Chung nhấn mạnh.

Chơi tập trung từ đầu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thắng

Đội tuyển nữ Indonesia có tiến bộ, nhưng không thể phủ nhận đội hình VN vẫn tốt hơn. Những gì các cô gái VN thể hiện trong trận thắng Myanmar cho thấy một khi có sự tập trung tốt, chơi với một tinh thần và ý chí ngoan cường thì dù khó khăn cách mấy, các cô gái Việt vẫn biết cách vượt qua. Dĩ nhiên đối thủ bán kết sẽ không quá mạnh so với Myanmar, nhưng đừng quên nếu chơi áp đảo mà không giải quyết được bàn thắng như trong trận gặp Philippines thì với tính chất của một trận knock-out vẫn phải dè chừng đối thủ sẽ phòng thủ quyết liệt và có thể đưa trận đấu đến chấm 11 m.

Các tuyển thủ trụ cột như Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy, Thái Thị Thảo hay Vạn Sự đều bày tỏ quyết tâm phải thắng trận bán kết để nỗ lực nhắm đến mục tiêu bảo vệ HCV. Vượt qua được những khó khăn ở vòng bảng, mọi người đều tin tưởng không để bị cầm hòa trong 90 phút. 6 năm trước tại SEA Games 2019 và cũng ở AFF Cup cùng năm đó, các trụ cột này đã in dấu giày khi từng thắng đậm Indonesia 6-0 và 7-0. Bây giờ Indonesia đã khác hơn, nên tuyển thủ Bích Thùy bày tỏ: "HLV Mai Đức Chung yêu cầu toàn đội phải hết sức tập trung và chắt chiu từng cơ hội để giải quyết trận đấu sớm nhất có thể".